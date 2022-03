Finále II. ligy, 1. zápas

Letňany - Dvůr Králové nad Labem 2:4

Dvoráci odehráli na kraji hlavního města republiky velmi kvalitní partii. S podporou přibližně šesti desítek svých fanoušků byl Rodos ofenzivnějším týmem a do vedení šel už na startu 15. minuty po trefě Luštince. Domácí za pouhých 30 vteřin srovnali účty extrutnovským Kastnerem a v 18. minutě už po trefě Potekhina vedli.

Byli jsme šťastnější, ale také o chlup lepší, hodnotí postup Rodosu bek Petira

V prostřední části si hosté vypracovali hned několik možností k vyrovnání. Valášek ale mířil jen do tyče a Půhoný při trestném střílení nedokázal vyzrát na letňanského brankáře Kopřivu.

Stejný hráč se však prosadil na startu závěrečné periody a definitivně převrátil skóre na stranu Východočechů Luštinec, jenž se parádně prosadil v minutě devětačtyřicáté. Pojistku přidal v power-play soupeře Půhoný a už tento pátek bude Rodos na domácím ledě usilovat o druhý bod v sérii.

„Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu, který vyvrcholil vedoucí brankou. Bohužel od té doby to nebylo ono a přišlo mi, jako by na nás trochu dolehla únava z předchozího náročného programu. Od poloviny zápasu jsme se ale rozjížděli a celý tým zaslouží pochvalu za ohromně bojovný výkon. Rozhodla třetí HC RodosZdroj: archiv Deníkutřetina. V ní jsme hráli výborně, jeden bojoval za druhého a kluci doslova žrali led. Pomohlo, že jsme soupeři začali chodit do těla, pomohla samozřejmě opět i výborná forma Jardy Brázdila v brance. A pomohli nám i naši fanoušci. Ti byli opět skvělí. Já jim za kluky děkuji a zvu všechny Dvoráky na páteční druhý zápas, ve kterém budeme chtít urvat druhý bod,“ hodnotil duel krátce po závěrečné siréně trenér Rodosu Jiří Zörkler.

Brno po obratu odvrátilo konec. Rozhodující zápas si vynutily Plzeň i Vítkovice

Fakta – branky a nahrávky: 15. L. Kastner (Řepík), 18. Potekhin (Pejchal, Hrala) – 15. Luštinec, 41. Půhoný (Dušek), 49. Luštinec (Vašíček, Ježek), 60. Půhoný (Bláha). Rozhodčí: Hlinka, Valda – Tichý, Pěkný. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 397. Třetiny: 2:1, 0:0, 0:3. Stav série: 0:1.

HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Zedek, Straka, Guryevsky, Potekhin, Hanuš, Chalupa, Fiala – Hrala, Kastner, Staněk – Kropáček, Arnošt, A. Půlpán – D. Řepík, Pejchal, Vacín – Hozák, Kellerstein, Smola – Hasil. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Muška, Vašíček, Franc, Matějíček, M. Tondr, Petira, D. Voňka – Kučera, Bláha, Jaroslav Dvořák – M. Procházka, Jan Dvořák, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Havlas, J. Ježek.

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Tábor – Příbram 7:2 (2765 diváků!), stav série: 1:0. Skupina VÝCHOD: Nový Jičín – Opava 6:0 (948 diváků), stav série: 1:0.

Skupina o udržení: Klub HC Draci Bílina sestupuje z druhé ligy do krajské soutěže. Definitivně o tom rozhodl středeční domácí debakl Severočechů 2:12 (2:1, 0:5, 0:6) proti Hodonínu.