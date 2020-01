Netradičně v pondělí pokračovala druhá liga hokejistů. Hráči Dvora Králové nad Labem přivítali v předehrávce 37. kola soupeře z Řisut. Po celozápasové převaze Středočechy porazili 6:2.

Hokejisté Dvora Králové nad Labem doma s přehledem přehráli Řisuty. | Foto: Miloslav Knap

Dvoráci to na Řisuty umí, soupeře dokázali přehrát ve všech pěti duelech základní části. Pokud se v tomto ročníku ještě potkají, muselo by to být až ve vyřazovací části soutěže.