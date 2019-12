Hokejisté Dvora Králové nad Labem byli ve středu večer jediným východočeským celkem, který šel do boje o další druholigové body. K předehrávce 28. kola cestovali svěřenci kouče Malinského do Slaného, kde sídlí HC Řisuty.

Řisuty - Dvůr Králové n. L. 0:7

Domácí Buldoci před zápasem budili respekt, jelikož se v posledních týdnech dostali do formy a nahlas promlouvají do boje o účast v play off. Potvrdila to i úvodní třetina duelu se Dvorem Králové, během níž byli Středočeši nebezpečnějším týmem.

Hosty ale několika zákroky podržel debutující gólman Jeschke a od prostřední části hry už existovalo na ledě jediné mužstvo. Možná zabrala domluva hostující trenéra, v každém případě se na branku Řisut hrnul jeden útok za druhým. Luštinec tyč, Havlas gól, za chvíli další z hole Svobody, pro něhož šlo o premiérovou trefu v zelenožlutém dresu od příchodu z Trutnova.

Druhou periodu hosté ovládli rekordně 5:0, když se ještě dvakrát prosadil Hrazdira a pátou trefu přidal Dušek. V závěrečné dvacetiminutovce už se radovali jen obránci Petira s Karlíkem a výsledkem 0:7 také utkání skončilo.

Gólman Jeschke tak v prvním zápase za Rodos uhájil čisté konto, navrch přidal gólovou asistenci. Dvůr si po porážce od Jablonce zvedl náladu před sobotním derby v Trutnově. Pokud vyhraje i na jeho ledě, přeskočí v tabulce druhé Mostecké Lvy.

Fakta – branky a asistence: 26. Havlas (Luštinec, Matějíček), 28. Svoboda (Dušek), 30. Hrazdira (Brokeš, Petira), 35. Hrazdira (Fořt, Jeschke), 37. Dušek (Hoskovec, Svoboda), 44. Petira (Fořt, Tondr), 48. Karlík (Luštinec, Svoboda). Rozhodčí: Místecký – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 5:5, navíc Náprstek 10 minut OT. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 35. Třetiny: 0:0, 0:5, 0:2.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Jeschke (Janský) – Tondr, Petira, Matějíček (C), Karlík, Franc, Oliva – Fořt, Hrazdira, Brokeš – Luštinec, Havlas, Ježek – Dušek, Hoskovec, Svoboda – Šedivý.

Další výsledky 28. kola: Jablonec nad Nisou – Mostečtí Lvi 3:1 (předehráno v neděli).

Zbývá sehrát v tomto roce

Čtvrtek 19. 12., 18.00: Děčín – Bílina (předehrávka 28. kola). Sobota 21. 12., 16.00: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem. 18.00: Děčín – Vrchlabí, Jablonec nad Nisou – Nová Paka, Řisuty – Bílina (vše 27. kolo). Sobota 28. 12., 16.00: Trutnov – Nová Paka (28. kolo).