Rodos si poprvé v sezoně vyšlápl na lídra. Trutnov v Jablonci přepsal dějiny

Středeční večer nabídl ve druhé hokejové lize 39. kolo skupiny Sever a na třech stadionech se bylo na co koukat. Mnoho branek sice nepadlo, výrazně se však „rozsvítilo“ co se týče postupu do vyřazovací části.

Derby mezi Dvorem Králové a Vrchlabím poprvé v sezoně vyhrál tým z města Safari. | Foto: Anton Martinec