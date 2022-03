Tomášek vystřelil Jaroměři Martincův pohár, v konečném součtu KHL je to 9. místo

Stav série je tak nyní vyrovnán na 3:3 a o držiteli titulu rozhodne pondělní sedmý duel. Ten se odehraje v letňanské ICE aréně od 18 hodin.

Finále play off druhé ligy skupiny Sever, 6. zápas

Dvůr Králové nad Labem – Letňany 0:3

Dvoráci šli do sobotního duelu posíleni čtvrteční výhrou 6:1 v hale soupeře, psychická výhoda jim však nebyla nic platná. V úvodní třetině Rodos nedokázal využít dvě slibné příležitosti ani minutovou přesilovku pěti proti třem a o všem rozhodla prostřední část hry.

V polovině utkání se Letňany poprvé v sérii dostaly do vedení 1:0, když po přihrávce Hlaváče skóroval Kolářík. Ve 35. minutě navíc sám Jan Hlaváč přidal druhou branku a s nadějemi domácích to nevypadalo dobře.

V závěrečné dvacetiminutovce se Rodos chtěl poprat s osudem, místo kontaktní branky ale přišla chyba v rozehrávce a trefa Kastnera na 0:3. Dvoráci duel dohrávali za skandovaného potlesku svých skvělých fanoušků, společně s nimi se ale museli smířit s tím, že o vítězi série rozhodne až pondělní sedmý duel hraný v Praze.

Fakta – branky a nahrávky: 29. Kolařík (Hlaváč), 35. Hlaváč, 46. Kastner. Rozhodčí: Jílek, Šperl – Kubíček, Jiruška. Vyloučení: 10:8. Bez využití. Diváci: 937. Třetiny: 0:0, 0:2, 0:1. Stav série: 3:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Muška, M. Tondr, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Havlas, Dušek – Jan Dvořák, Bláha, Kučera – Jaroslav Dvořák.

HC Letci Letňany: Kopřiva (Zeithaml) – Potěchin, Straka, Hanuš, T. Pejchal, Zedek, Chalupa, Fiala – Kellerstein, Turek, D. Řepík – Kropáček, Staněk, Arnošt – J. Hlaváč, Hozák, Hrala – Smola, Kastner, A. Půlpán – Hasil.

Dynamo odložilo nůž z krku. První výhru nastartoval gól ve dvanácté vteřině

Ohlasy trenérů

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Bohužel se nám tento zápas nepovedl. Opět se potvrdilo, že kdo dá první gól, je na koni. Dnes se to povedlo Letňanům. Naši kluci, ač dělali co mohli, nebylo nám ale přáno. Za nepříznivého stavu jsme to museli otevřít, soupeř měl řadu dalších šancí, ale náš gólman nás stále držel v naději. Přesto musíme uznat, že soupeř byl tentokrát lepší. Neskládáme zbraně, teď bude pod tlakem soupeř a my se pokusíme stejně jako v semifinále rozhodnout v sedmém zápase.“

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Tábor – Příbram, konečný stav série: 4:1. Skupina VÝCHOD: Nový Jičín – Opava, konečný stav série: 4:0.