Rodos baví dál. Do kvalifikace o baráž vstoupil výhrou nad Ďábly z Nového Jičína

V následujících čtyřech dnech si Dvoráci poprvé od poloviny února odpočinou déle než dva dny a ve středu je v Novém Jičíně čeká kvalifikační utkání s pořadovým číslem tři.

Kvalifikace o baráž do Chance ligy, 2. kolo

HC Tábor - HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 4:2

Poslední východočeský tým, jaký se ještě drží v probíhajícím mistrovském ročníku, dorazily na jih Čech podpořit desítky věrných fanoušků a společně s domácí přesilou se postaraly o nádhernou kulisu výjimečného utkání.

Tábor - Dvůr Králové n. L.Zdroj: Tomáš DankoVstup do zápasu vyšel odpočatým Kohoutům dokonale a už po 47 vteřinách hry otevřel skóre ranou od modré Kříž. Hosté se do utkání dostávali pomaleji, ve 12. minutě ale přesto dokázali vyrovnat po akci Kučery.

Na další gól se čekalo až do druhé poloviny zápasu. V době, kdy se hrálo především před brankou Tábora, ujel do brejku Zíb a přesnou střelou překonal Brázdila v brance Dvora podruhé. Podruhé vyrovnání Rodosu zajistil Půhoný, jen pár vteřin před odchodem do šaten ale vrátil náskok na domácí hokejky v přesilovce Rousek.

Dvoráci v závěrečné periodě dřeli do úmoru. Ač za posledních 46 dní odehráli těžko uvěřitelných 22 utkání, stihli favorizovanému soupeři vzdorovat a v závěru zápasu zaútočili i na vyrovnání. Dvě velké šance ale lapil Kolář a při power-play přidali Jihočeši Hajičem pojišťující čtvrtou trefu.

Fakta – branky a nahrávky: 1. Kříž (Dančišin), 32. Zíb (Prášek, Hajič), 40. Rousek (Hajič), 60. Hajič – 12. Kučera (Jaroslav, Petira), 37. Půhoný (Dušek). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Rubáš, Baxa. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Střely: 34:26. Diváci: 3895. Třetiny: 1:1, 2:1, 1:0.

HC Tábor: Kolář (Dvořák) – Kříž, Hajič, Černý, Radoš, Pařízek, Hubata, Čížek – Hasman, Dančišin, Endál – Šulek, Matušík, Seidl – Bárta, Zayml, Rousek – Matiášek, Zíb, Prášek – Chocholoušek. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Voňka, Matějíček, Petira, Luštinec, Muška, Valášek – M. Procházka, J. Ježek, Havlas – Půhoný, Jan Dvořák, Dušek – Jaroslav Dvořák, Bláha, Kučera.

OHLASY TRENÉRŮ

Arpád Györi, HC Tábor: „Po devítidenní pauze bez zápasu jsme očekávali těžké utkání, a to se jen potvrdilo. Měli jsme v něm velmi dobré nástupy do prvních dvou třetin a je škoda, že se nám v těch kvalitních pasážích nepodařilo soupeři odskočit na dvoubrankový nebo i vyšší rozdíl. Díky tomu hosté zůstávali až do konce ve hře o body. Řekl bych, že z celkového pohledu jsme si výhru zasloužili a musíme klukům poděkovat za to, jak nelehký zápas zvládli. Soupeři patří uznání za to, jak bojoval a dokázal do poslední chvíle vydržet se silami. Myslím si, že jsme si to všichni v tak fantastické atmosféře, jaká tady panovala, opravdu užili. Diváci byli skvělí.“

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Na ledě velmi kvalitního soupeře jsme odehráli výborný zápas a do posledních sekund jsme byli ve hře o vyrovnání. Bohužel pro nás duel začal smolným rychlým gólem, pak jsme ale výborně bránili a tradičně perfektní byl Jarda v brance. Velká škoda, že jsme utkání nedotáhli do prodloužení, nebyli jsme od toho daleko. I power-play kluci sehráli velice dobře. Hrálo se v nádherné kulise. Po čtyřech dnech volna se pokusíme uspět v Novém Jičíně, aby měl závěrečný domácí zápas s Táborem ten pravý náboj velkého finále.“

Fanoušci TáboraZdroj: Tomáš Danko

Aktuální tabulka

1. Tábor 1 1 0 0 0 4:2 3

2. Dvůr Králové n. L. 2 1 0 0 1 8:7 3

3. Nový Jičín 1 0 0 0 1 3:6 0

DALŠÍ PROGRAM II. LIGY

Skupina o postup do baráže:

Pondělí 4. dubna, 3. kolo: HK Nový Jičín – HC Tábor (18.00)

Středa 6. dubna, 4. kolo: HK Nový Jičín – HC RODOS (18.00)

Pátek 8. dubna, 5. kolo: HC RODOS – HC Tábor (18.00)

Neděle 10. dubna, 6. kolo: HC Tábor – HK Nový Jičín (18.00)

Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna