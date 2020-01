Nabídka z Pardubic? Nejprve šok. Tomáš Rolinek ji ovšem rád přijal. Nyní chce pomoci v boji o extraligovou záchranu.

Příběh mistra světa z roku 2010 pokračuje. Tento ročník se vyvíjel dost nečekaně. Rolinek odehrál za začátku sezony jen dva zápasy, měl neshody s trenérem Ladislavem Lubinou, jenže do sestavy se nevrátil ani pod jeho nástupcem Radkem Bělohlavem. Následně se rozhodl na vlastní žádost klub opustit.

Střih! Nyní je Rolinek zpátky. Ve středu večer odehrál zápas za druholigové Vrchlabí, ve čtvrtek dopoledne trénoval v Pardubicích. Krátké proběhnutí pod severní tribunou, porada v kabině a nástup s týmem na led.

„Když jsem do Pardubic přišel, tak moje první slova byla: Co je s Rolasem? Nekomentoval bych, proč se to stalo až teď. Jsem rád, že se to stalo,“ potěšil Rolinkův příchod hlavního trenéra Milana Razýma.

Od konce Rolinka v Dynamu se toho změnilo dost. V klubu již nejsou tehdejší trenéři, sportovní manažer Jaromír Kverka, v tomto týdnu skončil i generální ředitel Martin Sýkora.

Na nabídku nového vedení nyní bývalý kapitán Pardubic kývl. Trenér Razým ví, co od zkušeného útočníka může očekávat.

„Rolas je srdcař a kluk, který umí zburcovat kabinu. Má tolik zkušeností, že může mladším spoluhráčům poradit. Slibujeme si od něj i práci mimo led a při tréninku. Bude i specialista na oslabení a na vhazování v obranném pásmu,“ vyjmenoval Razým.

Přemluví Sýkoru?

Překážkou nemá být ani to, že Rolinek odehrál extraligový zápas naposledy v září. V poslední době nastupoval za Vrchlabí, kde odehrál deset zápasů s bilancí 7 gólů a 7 přihrávek. „Samozřejmě je to skok, ale chci aspoň trochu pomoci. Kdybych odmítl, tak bych si to vyčítal, protože mně na pardubickém hokeji záleží,“ řekl Rolinek.

„Tomáš z hokeje nevypadl, i když vím, že je rozdíl hrát extraligu a druhou ligu. Když na sobě zapracuje, a on to dobře ví, tak by neměl být problém,“ prohlásil Razým.

Ve Vrchlabí nastupoval Rolinek i s bývalým pardubickým kanonýrem Petrem Sýkorou. Nechtěl vzít do Pardubic i jeho?

„Upřímně? Jasně, myslím, že by tady ještě kus práce udělal. Tahám ho sem a přemlouvám. To ale není otázka pro mě,“ odpověděl Rolinek.

Před úterním zápasem s Olomoucí dokonce obě pardubické ikony zavítaly do kabiny Dynama, aby hráče podpořily.

Dnes již Rolinek na stejné místo zavítal znovu jako hokejista Dynama. Na tréninku nastupoval v jedné z formací vedle Mateje Pauloviče a Matěje Blümela.

Z klubu naopak odchází útočník Roman Vlach, s nímž vedení ukončilo spolupráci. Na zápas s Třincem se tým chystal v kompletní sestavě.

„Někteří hráči ze sestavy vypadli. A ti, co dostali důvěru, tak zase musí cítit, že za nimi jsou další, kteří mohou přijít na jejich místo,“ okomentoval zvýšenou konkurenci kouč Razým.

V pátek Dynamo nastoupí opět doma. Od 18 hodin začíná zápas proti Ocelářům.