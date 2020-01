Kapitán mistrů světa z roku 2010 si v duelu na ledě Nové Paky připsal dvě branky a výrazně se tak podílel na vítězství svého mužstva. Horalé v hale nováčka vyhráli po boji 5:2. Rozený lídr se den po utkání k zápasu, který sledovala rekordní návštěva 1820 diváků, v několika větách vrátil.

Tomáši, v sobotu jste zvládli prestižní bitvu v hale nováčka. Jak nepříjemným soupeřem pro vás místní Bruslaři byli?

Hodně nepříjemným. Nová Paka má v kádru dost mladých hráčů a bruslařsky jsou na tom velice dobře. Byl to pro nás náročný duel. Hlavně ve druhé třetině jsme měli místy i štěstí. Skóre se klidně mohlo vyvíjet jinak. Rozhodly asi naše zkušenosti a přesilové hry.

Brzy jste o tři branky vedli, pak ale domácí dokázali snížit na 2:3. V čem byl v té fázi zápasu problém?

Víte, jak to je. Vedete o tři góly, hlava poleví. Nám se přesně tohle povedlo. Druhá třetina nebyla dobrá. Soupeř vycítil šanci a vrátil se do hry. Za sebe jsem ale rád, že jsme takový zápas odehráli. Lidem se musel líbit.

Zatímco ve středu proti Dvoru šlo o vcelku klidný duel, tentokrát nechyběla řada šarvátek. Byli na vás domácí hodně nažhaveni?

Asi jo. Ono to ale bylo z obou stran vyhecované. Pár takových momentů se našlo. Lidem se to určitě líbilo a k hokeji to patří.

Vy jste za Stadion odehrál devátý zápas a poprvé šlo o dvougólový večer. Takže maximální spokojenost?

Věřte mi, já tohle neřeším. Je mi jedno, jestli dám gól já nebo někdo jiný. Hlavní je, že jsme vyhráli.

První gól jste vstřelil ve dvojnásobné přesilovce, druhý pak v oslabení. To byla dlouhé roky vaše silná a oblíbená disciplína. Platí to tedy i ve druhé lize?

(usmívá se) Ne, to byla náhoda. Opravdu. Byla tam v oslabení chyba soupeře a já se dostal do úniku, který se povedl proměnit.

Poslední dva vaše duely sledovaly krásné návštěvy. Jak si v tomto ohledu užíváte podkrkonošskou štaci?

Líbí se mi to. Na druhou ligu chodí opravdu hodně diváků a je to super. Kulisa bývá skvělá. Říkám to pořád, hokej se hraje pro lidi.

OHLASY TRENÉRŮ NA ZÁPASY 31. KOLA

BK Nová Paka - HC Stadion Vrchlabí 2:5

Aleš Půlpán, trenér BK Nová Paka: „S velkým favoritem jsme sehráli víceméně vyrovnané utkání. V první třetině hosté dokonale využili dvojnásobnou přesilovku a brzy šli i do tříbrankového náskoku. My si tam něco řekli a v nástupu do druhé části se nám podařilo snížit na 2:3. Velká škoda, že jsme pak neproměnili trestné střílení. Tam se zápas lámal. V následné početné výhodě a snaze o vyrovnání nám soupeř ujel a zápas rozhodl. To byla velká chyba. V závěru jsme i pro diváky zkusili power-play, soupeř však využil zkušeností a potvrdil své vítězství. Utkání bylo pro Novou Paku svátkem hokeje. Oba tábory fanoušků byly fantastické, fandilo se slušně, vše bylo v rámci fair-play.“

Václav Baďouček, trenér HC Stadion Vrchlabí: „V první třetině jsme šli i díky maximálně využité dvojnásobné přesilovce do tříbrankového náskoku, při něm si ale hráči asi mysleli, že už zbytek utkání bude jen o střílení branek. Málem se nám to však nevyplatilo. Soupeř nás začal dohrávat, hrál velmi nepříjemný hokej. Byť jsme vyhráli 5:2, trápili jsme se. Velmi špatná byla disciplína, zbytečné fauly pramenily z nekoncentrovanosti. Pochvalu zaslouží nejen naši fanoušci, hrálo se ve vynikající atmosféře."

HC Rodos Dvůr Králové n. L. - HC Draci Bílina 3:2

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Bylo to tentokrát zcela utrápené vítězství, přesto se tři body počítají. Jsem ale smutný z toho, jak jsme odehráli druhou a třetí třetinu. Úvod byl přitom dobrý, nechyběl nám pohyb, jen jsem postrádal častější zakončení. Hráli jsme to moc po mantinelech, hráči chyběli v předbrankovém prostoru a často jsme akce přehrávali. Ve druhé třetině tým zvolnil, soupeř naopak začal bruslit a dělal nám problémy. Bude nejlepší na tento zápas rychle zapomenout a koukat dopředu. Za týden nás čeká těžký duel v Nové Pace. V utkání s Bílinou dostali hráči přes prsty, budu rád, když se příště vrátíme k naší hře.“

Program 32. kola – středa 15. ledna 18.00: Vrchlabí – Mostečtí Lvi, Řisuty – Trutnov, Bílina – Nová Paka, Děčín – Jablonec nad Nisou. Hokejisté Dvora Králové nad Labem mají volný los a divákům se představí až v sobotu na ledě Nové Paky.