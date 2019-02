Trutnov - Druholigoví hokejisté Trutnova nezvládli závěrečný domácí duel v základní části, prohráli s Pelhřimovem 1:4.

Třikrát v letošní sezoně hokejisté Trutnova soupeře z Pelhřimova porazili. Ve čtvrtém utkání, v tom nejdůležitějším, kdy hráli ještě o zachování naděje na play off, ale dnes prohráli. Do čtvrtfinále druhé ligy by tak teď tým trenéra Mečiara posunul snad už jen velký hokejový zázrak.

Vstup do utkání vyšel lépe hostům, když se v 5. minutě po rychlé souhře před Škrabeljem prosadil střelou pod břevno Kubát – 0:1. Byla to už třetí dobrá příležitost Pelhřimova. První domácí šance se zrodila paradoxně při vyloučení Dlaba. Do úniku se vlastním oslabení dostal Florián, ale branku přestřelil. Ten samý hráč mohl vyrovnat i v závěru první třetiny, po nájezdu 2 na 1 zamířil těsně vedle.

I druhou část hry zahájili náporem hráči Pelhřimova. Při Plachého ráně domácí tým zachránila tyč. Ve 24. minutě se však v nájezdu ocitl Hadrava a bylo to 0:2. Pak několika skvělými zákroky podržel Trutnov brankář Škrabejl. Vyzrát na něj dokázal až závěru třetiny Vrdlovec, který vypálil bezprostředně po vyhraném buly Maříka – 0:3.

Jestliže v závěrečném dějství chtěli domácí pomýšlet na nějaký zvrat, jejich šance zmizela v 50. minutě po kombinaci Kubát – Mařík – Vrdlovec – 0:4. Trutnovští již tušili, že zřejmě hrají poslední letošní utkání na domácím ledě, a tak se s diváky chtěli rozloučit alespoň čestným úspěchem. A podařilo se. V 58. minutě Pazderovu střelu tečoval Havlíček – 1:4.

TRUTNOV - PELHŘIMOV 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)



Fakta - branky a asistence: 58. Havlíček (Pazdera) – 5. Kubát (Vrdlovec), 24. Hadrava, 38. Vrdlovec (Mařík), 50. Vrdlovec (Mařík, Kubát). Rozhodčí: Chlaň – Maštalíř, Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 160.



HC Trutnov: Škrabelj – Pazdera, Mečiar, Mlejnek, Antonín, Hanousek, Měsíček – Jindřich, Chytráček, Florián – Dlab, Havlíček, Mikolášek – Fiedler, Březina, Šimoníček.



Spartak Pelhřimov: Maláč – Kašpar, Meloun, Rašner, Plch, Hertl, Popela, Votápek – Tecl, Plachý, Mařík – Kubát, Vrdlovec, Hadrava – Burian, Jánský, Kasalý.



Další výsledky – 40. kolo: Kutná Hora – Nymburk 1:2 (1:0, 0:2, 0:0), Kolín – Jindřichův Hradec 6:4 (1:1, 2:3, 3:0), Žďár nad Sázavou – Písek 3:7 (0:3, 2:2, 1:2).



Pořadí: 1. Písek 80 bodů, 2. Jindřichův Hradec 60, 3. Benešov 52, 4. Kolín 48, 5. Žďár nad Sázavou 48, 6. Kutná Hora 47, 7. Kobra Praha 45, 8. Pelhřimov 44, 9. Nymburk 42, 10. Trutnov 38.

Lukáš Havlíček, útočník Trutnova: „Řekli jsme si, že se o to porveme a nebylo to tak. Zápas byl hrozný a osobně se stydím, co jsme předvedli těm pár lidem, kteří přišli. Nějaké šance jsme měli, ale nemůžeme si dovolit nevystřelit v přesilovce a hrát si s tím v obranném pásmu. Pelhřimov na nás čekal, jeho útočníci se zodpovědně vraceli dozadu, což nám stěžovalo kombinaci v útoku. Nehráli jsme to jednoduše, nestříleli na bránu. Hlavní důvod porážky vidím v tom, že nás soupeř přebruslil.“