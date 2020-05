Uplynul takřka měsíc ode dne, kdy Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje rozhodl o tom, že všechny tři týmy, které se měly zúčastnit zrušené kvalifikace o postup z druhé ligy (Šumperk, Kolín a Vrchlabí) mají právo účasti v Chance lize pro příští sezonu.

Jak se rozhodnou oddíly z Olomouckého a Středočeského kraje, to se veřejnost dozví nejpozději 22. května (poslední den podání přihlášek), Východočeši už ale mají jasno. Dnes vydali prohlášení, že se klub po devíti letech vrací do I. ligy!

Stručná, zato skvělá zpráva pro fanoušky

„Máme jasno. Vrchlabí se vrací do I. ligy. Prozatím můžeme své rozhodnutí oznámit pouze touto stručnou, ale zato skvělou zprávou. Po všech poměrně náročných jednáních jsme dospěli k definitivnímu rozhodnutí, že podáme přihlášku do Chance ligy. Náš tým se tak po devíti sezonách vrátí do profesionální soutěže,“ prozradil dnes Deníku sportovní manažer klubu a bývalý vrchlabský hráč Jiří Jakubec.

Více zatím prozradit nemohl. Přesto si leckdo rozhodnutí podkrkonošského oddílu spojí s událostmi z minulého týdne, kdy se vrchlabský rodák a dlouholetý partner místního hokeje Petr Dědek výrazně přiblížil akcionářskému podílu v extraligových Pardubicích.

Vrchlabí a Dynamo? Zatím bez odpovědi

Zda a jakým způsobem by se oba východočeské kluby mohly od příštího mistrovského ročníku provázat, ukáže možná už začátek příštího týdne.

„Máme připravený projekt, který by měl umožňovat naše dlouhodobé a kvalitní fungování v první lize. Momentálně ještě dotahujeme detaily a v nejbližších dnech přineseme konkrétní a podrobnější informace,“ dodal k dané záležitosti Jakubec.

Královéhradecký kraj bude mít každopádně po extraligovém Mountfieldu HK zase po letech druhou velkou hokejovou baštu. Vrchlabí se dlouhodobě chlubí širokou fanouškovskou základnou a místní DD Elektromont aréna pro necelé dvě tisícovky diváků se opět stane hodně vyhledávanou adresou.

Otázkou zůstává, jak bude nový ročník Chance ligy vypadat. Momentálně zde má právo účasti 19 klubů. Podobu přihlášek do nové sezony však s velkou pravděpodobností výrazně ovlivní doba spojená s pandemií koronaviru. Jasněji bude na konci měsíce května, tedy po odevzdání přihlášek do soutěží.

Kluby s právem účasti v Chance lize

Kladno, Přerov, Litoměřice, Chomutov, Slavia Praha, Vsetín, Poruba, Havířov, Jihlava, Prostějov, Frýdek-Místek. Třebíč, Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem, Sokolov, Kadaň, Šumperk, Vrchlabí, Kolín.

Hrací systém I. ligy se schválí po 22. květnu (termín podání přihlášek).

Vrchlabský klub v první lize působil v sezonách 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Nejprve dvakrát skončil čtvrtý, aby následně vypadl ve čtvrtfinále. Ve třetím roce šel z 12. příčky do předkola play off, které mu bylo konečnou stanicí. Vůbec poslední prvoligovou zkušeností klubu bylo čtvrtfinále v březnu 2011, kdy podkrkonošský celek v 6. utkání série s nadupaným Ústím nad Labem vedl 3:1, prohrál ale 3:4 a celou sérii ztratil (2:4). Do další sezony už se oddíl nepřihlásil.

Následovaly dva roky v Krajské lize Královéhradeckého kraje, poté sedm let ve druhé lize a nyní jsou horalé zpět.