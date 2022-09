Sedmapadesátiletý Rulík už jednou ve své trenérské kariéře pohár pro vítěze extraligy nad hlavu zvedl. Na ten další čeká sedm let. Tedy o tři roky méně než Pardubice. Samozřejmě by chtěl se svým týmem nadělit klubu ke stovce mistrovskou trofej. Dobře však ví, že puk je placatý a za tři čtvrtě roku se může stát cokoliv. Proto zachovává maximální pokoru a respekt k soupeřům.

„Na titul může pomýšlet klidně osm týmů. Nejsme jediný tým který posílil. Konkurence vůbec nelenila. Do ligy přišlo sto nových hráčů. Takže svým způsobem se posílily všechny týmy,“ říká pro Deník.

Jedním z opěrných bodů úspěchu je letní příprava. Jak byste ji zhodnotil?

Přípravu jsme nenaplánovali dlouhou. Naostro jsme začínali v první srpnový den. Všichni hráči ukázali velkou snahu, bohužel se objevila zranění. Z pohledu hráčů byla příprava odpracovaná, tréninky se odvíjely ve velké intenzitě. Doufáme, že nám to do soutěže pomůže." Základem pro

Vaší účast narušilo netradičně letní mistrovství světa dvacítek. Byl jste v někým v kontaktu a dostával čerstvé informace?

Vše jsme si s kolegy asistenty Ríšou Králem a Markem Zadinou nachystali dopředu. Připravili jsme tréninky a určili si herní systém, který začali aplikovat během utkání. Byli jsme v kontaktu. Napsali jsme si několik zpráv. Vše se obešlo bez velkých problémů, tak jsem nemusel být informován každý den.

Radim Rulík na tiskové konferenci vedle majitele Petra Dědka.Zdroj: Ladislav Adámek

Mít béčko blízko je výhoda

V testovacích zápasech, lépe řečeno až v Letních hrách, Dynamo nedostávalo góly, ale také jich moc nedávalo. Jednalo se o důsledek přípravy, nebo náznak jak se chcete prezentovat v extralize?

Já razím jednu filozofii, že příprava je dobrá, když se vše neprohraje a není dobrá, když se vše vyhraje… Má to být půl na půl. Počet inkasovaných a vstřelených branek nehraje roli, až liga nám ukáže, jak je na tom mužstvo doopravdy. V přípravě se jede na objem, v lize se pak dělá vše pro to, aby měli hráči lehčí nohy a předvedli úplně jiný výkon.

Vloni ale Dynamo drtilo soupeře útočnou silou, až na úkor zadních vrátek. Máte v plánu o nějaký balanc obou činností? Nebo ofenzivní hráči volnost?

Určitě dostanou volnost, ale samozřejmě týmově víme, že úspěch se rodí z výborné obrany a výborného gólmana. Takže na tom chceme stavět. Nicméně jakmile budeme na puku a vytvoříme si prostor, tak dostanou prostor jak svoji kreativitu zrealizovat. Po ztrátě puku, ale po nich budeme vyžadovat, aby byli stoprocentně připraveni do defenzivy.

Trenér Král prohlašoval, že nemá cenu kreativní hráče zabíjet defenzivou. Co vy na to?

Nevím přesně jak to myslel. Po ztrátě puku musí bránit všichni. Kreativní i nekreativní. Je potřeba, aby všech pět hráčů, co budou na ledě, hráli po ztrátě puku poctivě do obrany. Tím dají co nejmenší čas soupeři na puku a pak to bude pro kreativní hráče to nejlepší, co může být. Defenziva bude platit pro všechny.

Pardubický hokej slaví 100 let. Jak znáte jeho historii?

Kromě hvězd, ale potřebujete mít v týmu dělníky. Je v tomto pardubický tým vyvážený?

Upřímně řečeno, to teď nevím. Odhalí nám to až průběh sezony. Nedokáži tedy odpovědět, nicméně tuto úlohu by měla splňovat třetí a čtvrtá formace. Hráči, kteří nebudou využívaní chozením na přesilovky, by měli odvádět tu hodně tvrdou a černou práci. Doufám, že budeme mít síly vyvážené.

Určitě se můžete opírat o gólmanskou dvojici, kterou by vám mohla závidět celá Evropa. Nicméně nemůže to dělat neplechu, každý přeci chce chytat a kor tací brankáři?

Máme dokonce výbornou trojici. Myslím si, že by to nemuselo dělat neplechu. Naší výhodou je fakt, že Dynamo založilo béčko, které hraje druhou ligu v Chrudimi. Každopádně nechceme, aby někdo z nich měl delší časový úsek, kdy v zápase nevleze do brány. S trenérem gólmanů budeme situaci dennodenně konzultovat a určitě se s tím popasujeme. Všechno by mělo směřovat k tomu, aby se všichni tři dostali do branky a využil se potenciál, který máme.

Je v tak ambiciózním klubu přípustná nějaká doba hájení a čekání na to, až si mančaft sedne?

To je spíše otázka na vedení. Co se týče mého působení na mužstvo. Pokud bude v zápasech odvádět sto procent a může se stát, že se nevyhraje, což je ve sportu normální, tak se to dá omluvit. Pro mě prioritní, a nejvíce mě bude zajímat, abychom nechali na ledě všechno. Důležité také pro mě je, abychom hráli do systému, co se týče defenzivy i ofenzivy.

Zdroj: Youtube

Sezona bude o milimetrech

Mluví se o medailích a městem rezonuje také slovo titul. Tlak na úspěch je v Pardubicích všeobecně známý. Jaké jsou vaše cíle?

Náš cíl a naše priorita je, abychom tým posouvali. Zlepšovali se čtvrtinu od čtvrtiny a nejlepší formu načasovali na play off. To je to, co mě a celý trenérský štáb nejvíce motivuje.

Pardubice jsou v nové sezoně pasovány na jednoho z hlavních adeptů na zlato. Koho považujete za největší konkurenty?

Jaká podle vás bude letošní extraliga?

Především vyrovnaná. I když jinak. Extraliga vždycky byla vyrovnaná, ale letos navíc půjde nahoru kvalita zápasů. Bude to o milimetrech. Půjde o bitvu od prvního do posledního zápasu.

Všechno nestojí a padá se mnou. Obhájený kapitán Poulíček ze sebe nedělá jájínka

Stačil jste v hektickém létě sledovat pohyby v kádrech jednotlivých týmů? Co vás nejvíce zaujalo?

To jsem sledoval hlavně. Abychom věděli, proti komu hrajeme. Vítkovice udělaly Petera Mullera, jednoho z nejlepších hráčů extraligy, co se týče zakončení a střelecké produktivity. To je pro ně obrovská posila. Člena národního týmu Jakuba Fleka získalo Brno.

Pardubice v letošní sezoně slaví sto let existence. Nemůžete vás to jako tým odvádět od práce?

Mě určitě ne a doufám, že ani kluky. Samozřejmě nějakých akcí se budou muset zúčastnit. Jsou to ale profesionálové, tudíž i tato stránka je součástí jejich smluv. K hokeji to patří. Doufám, že je zvládneme. Všechny akce, které budou mimo zápasový program budou rozděleny tak, aby nebyl nikdo přetěžovaný. Aby se na nich prostřídali všichni hráči.

Zájem o Dream Team je značný…



Hodiny zbývají do startovního výstřelu, který odpálí nový extraligový ročník také pardubickým hokejistům. Sezona s výrobním číslem 2022/2023 pro ně bude zcela výjimečná. V jejím průběhu oslaví stoleté výročí. Všichni v klubu si přejí, aby měl její konec zlatou tečku. Á propos, víte kdy získaly Pardubice první titul? Při padesátiletém jubileu…



Jeden ze žhavých adeptů na Masarykův pohár začíná u naopak jednoho ze žhavých kandidátů poslední příčky. Dnes se představí na ledě zrekonstruovaného stadionu na Kladně. Úvodní buly je na programu v 18 hodin.



A hned v prvním utkání stojí pardubické „hokejky“ před zajímavou výzvou. V zahajovacích soubojích těchto soupeřů ještě nikdy nezvítězil hostující tým. Při šestém pokusu je kotouč na straně Pardubic.



„V přípravě jsme měli nějaká zranění. Uvidíme v jaké nastoupíme sestavě. Alespoň se otevírá šance pro další kluky,“ nabádá na dálku trenér Radim Rulík.



První domácí vystoupení čeká Dynamo v neděli. Přivítá Třinec, nejlepší český tým posledních tří let. Zájem o pardubický Dream Team je značný. Bude vyprodáno?