V čem vám Vídeň dělala největší problémy? Byla to jejich tvrdá a důrazná hra?

S týmy z Rakouska je to vždycky podobné. Mají tam hodně cizinců, kteří si zakládají na důrazné hře, proto je to vyhrocené. Hrají kanadsko-americký styl hokeje, což je pro nás vždy fyzicky náročné. Jinak si myslím, že to byl rychlý hokej, a věřím, že se na to koukat dalo.

Zápas na vaši stranu překlopil začátek druhé třetiny, kdy jste nejprve skórovali v oslabení a ani ne po minutě jste odskočili do dvoubrankového vedení, souhlasíte?

Rozhodně. Během jedné minuty se nám tam podařilo soupeři odskočit, dali jsme dva góly a zápas se v tu chvíli lámal.

Třetí letní výhra, Hradec doma přetlačil houževnatou Vídeň

Ve třetí třetině jste byl hokejkou nepříjemně zasažen do obličeje, hned jste však naskočil do dvojnásobné přesilovky.

Bylo to nepříjemné, ale ve výsledku to pro mě žádný problém nebyl, soupeř se otáčel a nešťastně mě trefil. Úmysl v tom určitě nebyl.

V Hradci začínáte šestou sezonou, liší se letošní příprava v něčem?

Kostra je pořád víceméně stejná, ale nové poznatky přibývají každým rokem, takže si myslím, že se posouváme stále dopředu.

V minulém týdnu jste v Hradci podepsal další dlouholetou smlouvu. Jste tedy na východě Čech maximálně spokojený?

Určitě, proto jsem chtěl smlouvu prodloužit, pokud bude zájem. Ten byl a domluvili jsme se hodně rychle. Za to velmi děkuji a jsem šťastný, že tady můžu být.

Proti Vídni jste nastoupili v obměněné sestavě proti duelům na turnaji v Kitzbühelu, bylo to na ledě v něčem jiné?

Je příprava, sestava se mění. Zkouší se nové systémy, formace, hráči, ale princip hry je pořád stejný. Neviděl bych v tom nějaký rozdíl.

Ve čtvrtek vás čeká další rakouský soupeř Graz. Čekáte od něj podobný hokej jako od Vídně?

Systém budou mít obdobný. Možná i stejný. Uvidíme, s čím přijedou, ale každopádně to bude bruslivý a fyzicky náročný hokej.

Vy jste s ním už dvakrát hráli v Lize mistrů…

Upřímně si ho moc nepamatuji. Myslím, že jsem měl tenkrát otřes mozku (směje se).

Příští týden letíte nejprve do Göteborgu a hned o dva dny později hrajete v Grenoblu. Jak náročné to bude a jak se na Ligu mistrů těšíte?

Liga mistrů je zpestření sezony. Je to fajn. Nám se podařilo nedávno udělat finále. Jedeme tam zvítězit a určitě budeme chtít postoupit ze skupiny. Pak se může stát cokoliv, protože se hraje formou play off. Chceme dojít co nejdál.

FOTO: Loupež v Ďolíčku. Hradec o těsné výhře nad Bohemians rozhodl v první půli

Tým se celkem obměnil, jak noví hráči zapadli do kabiny?

Úplně v pohodě. Všechno to jsou dobří kluci a nikdo nemá žádný problém.

Změna nastala i v brankovišti, kde je nově Jan Růžička, je to pro vás jako obránce něco nového?

Každý gólman má svůj styl, ve kterém vyniká. Růža se hodně snaží hrát hokejkou, mluví na nás. Je to výborný gólman a věřím, že nám spolupráce bude fungovat.