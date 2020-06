Před časem došlo mezi extraligovými Pardubicemi a nováčkem Chance ligy Vrchlabím k dohodě o partnerství nejen na bázi střídavých startů hokejistů dvou východočeských klubů. Jak si spolupráci, jež by dle představ obou oddílu měla být dlouhodobá, představuje člen představenstva HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický, o tom již v rozhovoru s bývalých reprezentačním brankářem.

Na začátku května bylo dohodnuto partnerství mezi extraligovým pardubickým Dynamem a prvoligovým nováčkem z Vrchlabí. O jak důležitý krok se z vašeho pohledu jednalo?

Pro Dynamo je to velice důležitý krok. Věříme, že toto partnerství přinese z dlouhodobého hlediska své ovoce. Z minulosti víme, že pokud je možnost, aby mladí hráči měli při přechodu do dospělého hokeje tento mezistupeň v nižší soutěži, tak jim to velice pomáhá se adaptovat na dospělý hokej.

Jak si vy sám spolupráci obou klubů představujete. Odhadem kolik mladých hráčů plánujete testovat v Chance lize?

Plánujeme obehrávat mladé hráče, kteří si to zaslouží a stejně tak hráče, jež bude potřeba více vytížit. Dohoda je taková, že si můžeme obsadit až deset míst v sestavě Stadionu.

Měly Pardubice elitní krkonošský klub pro účely partnerství v hledáčku už déle nebo se u vás na toto téma začalo diskutovat až při spojení Dynama s osobou Petra Dědka, jenž je s vrchlabským klubem delší dobu úzce spjat?

Pardubice hledaly partnerský klub už v minulosti. Usilovali bychom o dohodu s klubem první ligy, i kdyby se neobjevil pan Dědek. Samozřejmě, že s jeho vstupem se tato jednání zaměřila na vrchlabský klub. Nicméně bez aktivního přístupu pana Cermana by to také nešlo.

Přemýšleli jste i nad jiným klubem? Přece jen zeměpisně to máte blíž třeba do Kolína, který taktéž bude hrát Chance ligu.

Jednali jsme s více kluby, ale v určitý moment byla priorita Vrchlabí. Jde o klub, v němž se hráči z Pardubic už i v minulosti objevovali. O pozitivním postoji vedení a fanoušků k Dynamu dobře víme, proto jsme moc rádi, že došlo k dohodě těchto klubů.

Když hrál HC Stadion druhou nejvyšší soutěž naposledy, zářili v jeho dresu Robert Kousal s Lukášem Radilem. Mohou být právě tito dva čeští reprezentanti vzorem pro aktuální mladé hráče, kterým rozehrání se v nižší soutěži může pomoci?

Přesně tak. Je to o tom, aby to ti mladí kluci pochopili a vnímali jako obrovskou příležitost. Pak je už jen na nich, jak s tím naloží.

Vám vrchlabský klub rozhodně není cizí. V uplynulé sezoně jste dokonce figuroval na druholigové soupisce. Může se stát, že vás příznivci uvidí ve vrchlabském dresu?

Určitě ne. Loni to byla jen dá se říct papírová výpomoc, kdyby se v kvalifikaci něco stalo gólmanům, kteří pravidelně chytali.

Co si slibujete od osoby Jiřího Malinského, jenž loni trénoval konkurenční Dvůr Králové nad Labem a nyní bude pomáhat vrchlabskému kouči Baďoučkovi?

Jirka je náš kmenový trenér. I když působil ve Dvoře, byli jsme v kontaktu a dával nám reference o hráčích, kteří tam působili. Je to trenér s několikaletou zkušeností z nižších soutěží. Bude úzce spolupracovat s trenéry našeho A týmu a juniorky. Bude dohlížet na rozvoj hráčů, působících ve Vrchlabí. On i trenér Baďouček mají klukům hodně co dát.

Oba kluby se netají vizí, že by rády spolupracovaly dlouhodobě. Věříte, že se plány naplní?

Věřím. Cítím z obou stran velkou chuť a lidskou symbiózu, což je hodně důležité.

Co vlastně říkáte na fakt, že před rokem Vrchlabí spolupracovalo s hradeckým Mountfieldem a nyní jste jeho partnerem vy. Zní to pikantně. Setkal jste se v tomto ohledu třeba s nějakou negativní reakcí?

Nesetkal. To je prostě hokejový život. I my jsme v minulosti spolupracovali s kluby, které dnes spolupracují s jinými extraligovými kluby.

Že budou mezi Pardubicemi a Vrchlabím pendlovat mladí hráči Dynama, to je zřejmé. Ale může se stát, že i vás zaujme některý z řekněme starších borců Stadionu a on pak dostane příležitost v extralize?

I tato možnost tu samozřejmě je. A nejen „starší“ hráči. Vrchlabí dokazuje dlouhodobě vychovávat mladé hráče a i pro ně je cesta do Dynama otevřená. Tým ve Vrchlabí se skládá tak, aby byli hráči využitelní pro oba kluby.

Prozraďte v poslední odpovědi, kam by mohly sahat ambice Vrchlabí v roli nováčka Chance ligy.

Chceme pracovat tak, aby se Stadion pohyboval v klidném pásmu Chance ligy. Předváděl hokej, který se bude líbit místním fanouškům, na jejichž podporu budeme také spoléhat.