VYROVNÁNÍ V ZÁVĚRU NA BOD NESTAČILO

Bez zraněného gólmana Filipa Novotného nastoupili hokejisté Hradce Králové do třetího zápasu čtvrtfinálové série. Jeho místo v brankovišti obsadil Fin Henri Kiviaho. A v první třetině to byli právě oba gólmani, kteří drželi bezbrankový stav. Domácí Krošelj se v úvodní dvacetiminutovce vyznamenal proti tutovce Lalancetta, Kiviaho se zase předvedl proti bekhendové kličce krajana Lintuniemiho.

Ve druhé třetině už začaly branky padat. Nejprve poslal do vedení Bruslaře Kelemen, jehož střelu si do vlastní branky nešťastně srazil Pavlík. Hradecká odpověď přišla v polovině utkání v početní výhodě. McCormackův pokus od modré tečoval nechytatelně do šibenice Lev. Mountfield tak prolomil nelichotivou bilanci a konečně se prosadil v přesilovce.

Do vedení šli však na začátku třetí třetiny znovu domácí, kteří těsně po skončení přesilové hry využili svého tlaku. Pláněk se dostal k odraženému puku, před brankou našel Kousala, který ho poslal za bezmocného Kiviaha. Když už to vypadalo, že urputně a velice účinně bránící Bruslaři uzmou druhý bod v sérii, přišlo srovnání. Ve hře bez brankáře a zároveň i přesilovce dokázal díky svému důrazu srovnat Smoleňák.

Duel šel do prodloužení, kde v samotném závěru v početní výhodě mohl rozhodnout právě hradecký kapitán, ve velké šanci však selhal. A Hradec na to doplatil, v nájezdech totiž rozhodl o druhém bodů pro domácí Kelemen.