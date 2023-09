Už tuto sobotu vstoupí hokejisté HC Stadion Vrchlabí do nového ročníku druhé ligy. Před vlastním publikem vyzvou silný tým Příbrami, tedy soupeře, se kterým měli v loňské sezoně negativní bilanci.

Oba celky v tabulkové části druholigové skupiny Západ dělilo šestnáct bodů, přičemž úspěšnější byli Středočeši, v následujícím play off to sobotní soupeři dotáhli shodně do čtvrtfinále.

Tomáš JirkůZdroj: Anton MartinecJaký zápas očekává, co říká na složení kádru a jak vlastně vidí celou následující sezonu, o tom pro Krkonošský deník hovořil trenér podkrkonošského mužstva Tomáš Jirků.

Trenére, za sebou máte letní přípravu na nový ročník. Jak jste s jejím průběhem spokojen?

My jsme měli kvalitní letní přípravu na suchu v květnu a červnu, kdy jsme pracovali zejména na rychlosti, síle a kondici. Následně jsme na začátku srpna začali s přípravným obdobím na ledě. Musím říci, že jednotlivé tréninkové jednotky na ledě mají vysoké tempo a chtěl bych za to kluky pochválit.

Na co jste se v přípravě soustředili?

Od samotného začátku přípravy na ledě jsme pracovali na principech naší hry, kterou bychom se rádi prezentovali. Její základ bude stejný jako v loňské sezoně, ale přidali jsme do toho i některé nové prvky. Pokračovali jsme také s tréninky na suchu, kde jsme se zaměřovali především na silovou složku. Zařazovali jsme také video, aby kluci přesně věděli, co po nich na ledě chceme.

Vedle tréninkových jednotek tým odehrál také osm přípravných zápasů s bilancí čtyř vítězství a čtyř porážek. Jakou váhu jste výsledkům přikládal?

Vyhrát samozřejmě chceme každé utkání, máme v týmu nastavenou vítěznou mentalitu, ale přiznám se, že přílíš velkou váhu jsme výsledkům v přípravných utkáních nedávali. Chtěli jsme po hráčích, abychom hodně bruslili, abychom byli maximálně aktivní. Bylo to i z toho důvodu, aby tam byl kondiční aspekt. Samozřejmě jsme také chtěli, aby kluci dodržovali herní plán a přenášeli nácvik z tréninku do utkání.

Přípravné zápasy HCV

Vrchlabí – Benátky n. J. 1:3

Benátky n. J. – Vrchlabí 1:5

Vrchlabí – Hronov 1:2

Vrchlabí – Děčín 5:1

Žďár n. S. – Vrchlabí 2:7

Děčín – Vrchlabí 2:3

Letňany – Vrchlabí 4:1

Hronov – Vrchlabí 4:3p

Určitě jste ale nechtěl prohrát generálku. Co vám ukázal závěrečný duel na ledě východočeského rivala z Hronova?

Máte pravdu, generálku jsme určitě prohrát nechtěli. Z výsledku jsem byl zklamaný, nicméně bych to zase nepřeceňoval. Příprava byla dlouhá a na týmu se trochu projevila psychická únava. Určitě musíme být disciplinovanější, v posledních dvou připravných utkáních jsme neměli dobře nastavené hlavy. Věřím ale, že nám prohra pomůže nastoupit do prvního mistrovského utkání s maximální pokorou.

Letošní sezona bude podobná té loňské, druhá liga se opět dělí na dvě skupiny a v té vaší se potkáte se čtrnácti soupeři. Líbí se vám tento systém soutěže?

Mně osobně se tento systém soutěže líbí. Chceme se měřit s těmi nejlepšími týmy a neustále se zlepšovat a k tomu nám nejlépe poslouží nadstavba. Musíme ale nejprve odehrát kvalitní základní část, abychom se do nadstavby dostali.

Kádr Stadionu prošel změnami, na druhou stranu osa týmu zůstala stejná. V čem nejvíc se bude vaše sestava lišit od té minulé?

Sestava se moc lišit nebude, protože, jak říkáte, osa týmu je stejná. Myslím si, že letos začínáme sezonu s kvalitnější obranou. Velký přínos pro tým by měl mít v útoku Lukáš Kastner a to zejména na vhazování.

Otázka se nabízí, odpověď na ni jistě bude náročnější. Jste silnější než loni?

Jsem přesvědčený, že jsme silnější. Tým zůstal pohromadě, bude zase o rok zkušenější, vyzrálejší. Hráči už mají v sobě herní aspekty naší strategie. Navíc jsme tým kvalitně doplnili o hráče, kteří mají nejenom herní kvalitu, ale i tu lidskou. Dobrá atmosféra v kabině a silný týmový duch je jedním z našich receptů na úspěch. Chtěl bych však doplnit, že musíme navázat na závěr loňské sezony, kdy jsme hráli poctivý a zodpovědný hokej. S tím souvisí i nastavení hlav, o kterém jsem již mluvil.

S ohledem na sílu kádru, jaké má Stadion ambice před startem nového ročníku?

Jako klub určitě nevyhlašujeme ambice na postup. Nicméně my jsme si v rámci týmu nastavili cíle, které jsou jenom ty nejvyšší. Chceme hrát nahoře a dojít v play off co nejdále.

Přípravné zápasy Příbrami

Příbram – Písek 7:1

Kobra Praha – Příbram 0:7

Příbram – Kobra Praha 7:5

Příbram – Tábor 4:5

Příbram – Letňany 2:1n

Písek – Příbram 3:2

Letňany – Příbram 2:3

Tábor – Příbram 9:1

Které celky vidíte jako adepty na nejvyšší umístění a máte zprávy o tom, zda některý ze soupeřů pošilhává po Chance lize?

Určitě velcí favorité jsou Tábor a Chomutov, kteří se netají postupovými ambicemi, čemuž odpovídají také jejich rozpočty a skladby kádrů. Ale kvalitních týmů, které by soutěž mohly vyhrát, je v druhé lize více.

Vrchlabí se vždycky spoléhalo na svou fanouškovskou základnu. Co byste rád příznivcům Stadionu vzkázal a na co byste je pozval před úvodním domácím utkáním?

Máme skvělé fanoušky, to já tvrdím dlouhodobě. Chtěl bych tímto všechny pozvat na prvním domácí mistrovské utkání proti Příbrami, protože je budeme potřebovat. Jsou naším šestým hráčem. Náš tým bude dělat maximum, aby potěšil každého fanouška dobrým výsledkem, ale i předvedenou hrou.

Na své věrné fanoušky budou i v nové sezoně hokejisté Vrchlabí hodně spoléhat.Zdroj: Anton Martinec