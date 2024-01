Kdo si v sobotu ve Vrchlabí okolo 18. minuty první třetiny odskočil na toaletu, dost možná přišel o oba góly zápasu domácího mužstva s Chomutovem. Lídr tabulky během jednadvaceti vteřin rozhodl utkání a v jeho zbytku už k žadné jiné změně ve skóre nedošlo.

Závěrečným kolem vyvrcholila v sobotu základní část západní skupiny II. hokejové ligy. Ve Vrchlabí se představil lídr tabulky z Chomutova. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté základní část druhé ligy Západ zakončili porážkou. Ve 30. kole jim ji nadělili chomutovští Piráti, kteří si hubenou výhrou 2:0 pojistili první místo, z něhož už tuto středu vstoupí do nadstavby. V ní osmičku nejlepších týmů soutěže čeká dalších čtrnáct vzájemných duelů a půjde tu o co nejlepší postavení před vyřazovacími boji.

Čtyřiasedmdesát branek v osmi duelech. Bruslaři předvedli velkolepý obrat

Bitva s lídrem tabulky přilákala na vrchlabský zimák více jak tisícovku diváků a skvělá návštěva sledovala od úvodních minut nadstandardní zápas. Když už se zdálo, že vyrovnaná první třetina branku nepřinese, trefili se hosté dvakrát v rozmezí jednadvaceti vteřin a v 18. minutě si tak zajistili slibný náskok.

Prostřední část patřila Východočechům. Ti si proti druhé nejlepší obraně v soutěži vypracovali řadu gólových příležitostí, za záda brankáře Běhuly však puk dostat nedokázali.

Jelikož se jim to nepovedlo ani v třetině závěrečné, byla na světě Běhulova nula, zároveň i posun v tabulce z páté na šestou příčku. Právě z ní horalé vstoupí do nadstavby, ve které je na úvod čeká třízápasový venkovní trip. Ve středu tým kouče Petra Hlaváče zavítá do Děčína, v sobotu na led Tábora a nakonec pak do haly Ústí nad Labem.

II. liga Západ - 30. kolo

Vrchlabí – Chomutov 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Fakta – branky a nahrávky: 18. Kostourek (M. Tůma, Eliáš), 18. Stehlík (J. Veselý, Havel). Rozhodčí: Pastier – Kettner, Brož. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 1077.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – D. Sýkora, Abraham, Perička, Bendík, J. Kynčl, Kaštánek, Boukal – Chrtek, Kastner, T. Bláha – Krsek, P. Urban, D. Chalupa – Šlaicher, Š. Matějček, J. Tatar – A. Jirků, M. Kozák, A. Cerman. Piráti Chomutov: Běhula (Altrichter) – Kadeřávek, Březák, Eliáš, Ulrych, Seemann, Havel, Váchal, Záruba – Lukeš, Hübl, Zajíček – Kostourek, Eret, M. Tůma – J. Veselý, T. Svoboda, Stehlík – Mála, Koblížek, Chrpa.

Čtyři gólové nahrávky pomohly k výhře v Hronově. Způsobily i průvan v peněžence

OHLASY TRENÉRŮ

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „Máme smíšené pocity, protože kluci odehráli výborný zápas, ale soupeř byl o kousek lepší, a tak jsme bohužel odešli poraženi. Víceméně jsme utkání ztratili v jedné minutě. Druhou třetinu jsme tlačili, ale kontaktní gól nedali a třetí třetinu si to Chomutov zkušeně pohlídal a už nás do ničeho nepustil. Zažili jsme ale nádherný sobotní večer s výborným hokejem a všichni si ho užili. Děkujeme fanouškům za výbornou atmosféru. A příště snad už budeme slavit my.“

Petr Martínek (Piráti Chomutov): „Vyrovnané, hodně vyrovnané utkání. Na konci první třetiny jsme dali dva góly, ale ve druhé třetině přišla naše klasika – zbytečné fauly. Tam nás podržel Ríša Běhula. Třetí třetinu jsme kontrolovali, jen škoda, že jsme nevyužili šance. Jsme rádi, že jsme vyhráli a jsme první.“

Zdroj: Youtube

Další výsledky 30. kola: Benátky nad Jizerou – Příbram 2:3, Letňany – Tábor 3:2p, Děčín – Řisuty 6:3, Hronov – Mostečtí Lvi 2:1, Ústí nad Labem – Kobra Praha 4:1, Kralupy nad Vltavou – Cheb 5:6p.

Konečná tabulka základní části

1. Chomutov 28 22 2 2 2 141:59 72

2. Tábor 28 21 2 2 3 126:53 69

3. Příbram 28 19 3 1 5 129:84 64

4. Letňany 28 16 3 1 8 112:69 55

5. Děčín 28 16 2 1 9 118:95 53

6. Vrchlabí 28 16 1 1 10 106:74 51

7. Most 28 13 1 3 11 104:101 44

8. Benátky n. J. 28 8 3 3 14 86:94 33

9. Ústí n. L. 28 9 2 2 15 99:110 33

10. Kobra Praha 28 10 1 1 16 102:126 33

11. Cheb 28 7 4 2 15 86:125 31

12. Kralupy n. V. 28 7 2 4 15 85:104 29

13. Písek 28 6 3 2 17 74:111 26

14. Hronov 28 6 2 1 19 89:151 23

15. Řisuty 28 3 0 5 20 69:170 14

Marná hradecká snaha. Bojům o východní Čechy letos vládnou Pardubice

Program Stadionu v nadstavbové části

1. kolo

středa 17. 1. 2024: Děčín - Vrchlabí (18.00)

2. kolo

sobota 20. 1. 2024: Tábor - Vrchlabí (18.00)

3. kolo

středa 24. 1. 2024: Ústí n. L. - Vrchlabí (18.00)

4. kolo

sobota 27. 1. 2024: Vrchlabí - Chomutov (18.00)

5. kolo

středa 31. 1. 2024: Vrchlabí - HC Letňany (18.00)

6. kolo

sobota 3. 2. 2024: Most - Vrchlabí (15.00)

7. kolo

středa 7. 2. 2024: Vrchlabí - HC Příbram (18.00)

8. kolo

sobota 10. 2. 2024: Vrchlabí - Tábor (18.00)

9. kolo

středa 14. 2. 2024: Vrchlabí - Děčín (18.00)

10. kolo

sobota 17. 2. 2024: Chomutov - Vrchlabí (17.30)

11. kolo

středa 21. 2. 2024: Vrchlabí - Ústí n. L. (18.00)

12. kolo

sobota 24. 2. 2024: Vrchlabí - Most (18.00)

13. kolo

středa 28. 2. 2024: HC Letňany - Vrchlabí (17.30)

14. kolo

sobota 2. 3. 2024: HC Příbram - Vrchlabí (15.00)