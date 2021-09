První ostrý střet favoritů na postup z krajského přeboru Královéhradecka vyzněl pro Slavii Hradec Králové.K vítězství 4:1 nad Policí nad Metují tým posunul stoper TOMÁŠ KABELÁČ nádhernou střelou do horního rohu. V té chvíli „sešívaní“ vedli 3:1 a kráčeli k výhře. Nicméně v tabulce hledí s tříbodovým odstupem na vedoucí Nový Bydžov.

„Je odehráno teprve sedm kol. Myslím si, že bavit se teď o postupu je ještě hodně předčasné,“ říká osmadvacetiletý obránce, který po letním příchodu z divizního Náchoda plní status opory.

Vstřelil jste krásný gól, který zároveň zlomil zápas na stranu Slavie. Souhlasíte?

Určitě. Hlavně po té šanci co měla Police na začátku druhého poločasu. V té chvíli to mohlo být 2:2 a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Naopak, co jsem dal gól, tak jsme se potom soustředili na obranu, nechali Polici hrát a vyráželi jsme do brejků. Měli jsme tam ještě pár příležitostí a pološancí, které kdybychom lépe vyřešili, tak rozdíl ve skóre mohl být větší. Ale samozřejmě jsme rádi za tři body a že to takhle dopadlo.

Od začátku sezony hrajete pod tlakem vidiny postupu do divize, který vyhlásilo vedení klubu. Nakopne vás tohle vítězství, když jste porazili dalšího aspiranta postupu?

Náš cíl je ještě daleko. Je odehráno teprve sedm kol. Máme třiadvacet utkání před sebou. Musíme jít zápas od zápasu a na každé utkání se soustředit zvlášť. Myslím si, že bavit se teď o postupu je ještě hodně předčasné.

V létě jste přišel z Náchoda, který o vás také hodně stál. Proč jste si vybral Slavii?

Už se mi nechtělo dojíždět. Třikrát čtyřikrát v týdnu jezdit padesát kilometrů představuje hodně ztraceného času. Sice parta a atmosféra v kabině byla v Náchodě skvělá. Po ty dva roky, co jsem tam působil, jsem si to užil. Bylo to super, ale přišla nabídka ze Slavie a jsem za ni rád. Mám to tady pět kilometrů, za pět minut jsem na tréninku. Zázemí tady je skvělé. Kluci, co se nyní sešli v týmu, mají velkou úroveň. Věřím, že se nám podaří náš cíl splnit a v červnu budeme slavit postup do divize.

Dříve jste působil v mládežnických týmech FC Hradec Králové, dále i v Olympii, dalším městském klubu.Jaké vy osobně máte ještě ambice ve fotbale?

Já už jsem na tím ani nijak víc nepřemýšlel. Teď jsem skoro tři měsíce ve Slavii, tak nějak doufám v postup a že svoji budoucnost budu moct spojit se Slavií.

Klub v čele s majitelem Patrikem Hořeňovským má velké ambice. Postupem času se chce vyšplhat až do třetí ligy. Je na dobré cestě?

Areál a celkové zázemí v klubu je na vysoké úrovni a takovou soutěž by si jistě celý klub zasloužil. K té divizi se určitě blížíme. Co se týká třetí ligy, tak to už je zase úplně jiný skok výš. I ten rozdíl mezi divizí a krajským přeborem je veliký. Ale jak jsem řekl, zázemí i kluci, co jsme se tady sešli, vše je výborné. Většina kluků je mladých a časem, až se vyhrají, tak divizi určitě hrát můžeme a já doufám, že ji i hrát budeme.

Brankář Mašek: Mladí hráči si dokážou, že na postup do divize mají



Brankář Jiří MašekZdroj: fcslaviahk.czVítězství nad Policí nad Metují kvitoval i zkušený brankář hradecké Slavie Jiří Mašek. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, je to pro nás důležité,“ poukázal šestačtyřicetiletý gólman, jenž ve Slavii působí zároveň jako trenér. Byť výhra 4:1 vypadá hladce, tak jednoznačné utkání to zase nebylo. „Byl to těžký a otevřený zápas se špičkovým týmem přeboru. Borci z Police mají vysokou kvalitu, ale myslím si, že se na nich trochu podepisuje skutečnost, že někteří hráči, zvlášť ti co dojíždějí, moc netrénují. Pro nás rozhodlo to, že jsme celých devadesát minut vydrželi fyzicky a samozřejmě, že jsme byli produktivnější než soupeř a vstřelili jsme víc gólů,“ našel Mašek důvody vedoucí k vítězství.

Právě Slavia, Nový Bydžov a Police jsou tři týmy, které už před sezonou vyhlásily boj o divizi. Co souboj napověděl? „V týdnu před zápasem s Policí jsme hráli v Novém Bydžově pohárové utkání (0:0, Slavia vyhrála 4:3 na pen. – pozn. red.) a domácí mě zase tolik nepřesvědčili, že by měli hrát divizi. Byť nebyli kompletní, hráli hodně defenzivně, ale samozřejmě ve špičce přeboru budou. Spolu s Bydžovem by naším největším soupeřem měla být dále Police a za černého koně považuji Jaroměř,“ vyjmenoval favority Mašek.

Pro Slavii je tahle výhra důležitá. „Zvlášť mladí hráči, kteří jsou u nás noví, si po takové výhře mohou dokázat, že na postup do divize mají,“ uzavřel Jiří Mašek.