Mountfield si v posledním odehraném zápase poradilv těžkém střetnutí s Kladnem. Jagr a spol odjeli z ČPP arény po prohře 2:4 bez bodů. „Bylo to velmi bojovné utkání. Oni také musí vyhrávat za tři body, naštěstí jsme dokázali uspět my, což je jedině dobře,“ řekl hradecký útočník Matěj Chalupa.

Ten se na východ Čech vrátil minulý týden. „Zpátky do Hradce jsem se rozhodně těšil, protože jsem zde zažil nejpovedenější sezonu v kariéře. Doufám, že na to dokáži navázat a všechno se to v lepší obrátí,“ přeje si.

Změna v brankovišti. Růžička míří k rivalovi, za Hradec bude chytat Machovský

Následně došlo v kádru trenéra Tomáše Martince k dalším změnám. Do útoku přišel Ethan Werek, v úterý byl pak oznámen příchod gólmana Matěje Machovského, který by mohl do dnešního mače naskočit, když včera s týmem absolvoval první trénink. Naopak z Hradce odešel brankář Jan Růžička.

NEBEZPEČNÁ DVOJKA

Motor se v letošním ročníku trápí. V tabulce je na předposledním místě, kam spadl po prohře v Litvínově. Jeho soupiska přitom může nahánět soupeřům značné obavy, když v elitní formaci nastupuje zkušené a velmi úderné duo Gulaš, Pech.

Do Hradce míří reprezentace, poprvé v historii! Dojde i na velké loučení

„Hlavně na tyhle dva si musíme dát pozor. Je to asi nejnebezpečnější dvojice v celé extralize,“ upozorňuje Chalupa. Vzájemné zápasy z letošní sezony paradoxně vyznívají lépe pro Budějovice, které dokázaly dva ze tří nad Hradcem vyhrát. Naposledy to bylo 26. prosince v ČPP aréně, kde vítěznou premiéru na lavičce Motoru zažil David Čermák, jenž nahradil Jaroslava Modrého.

Po dnešním mači na Východočechy čeká nedělní domácí duel s brněnskou Kometou (16.00), poté přijde reprezentační přestávka. „Chceme vyhrát oba dva zápasy a mít tak dalších šest bodů. Pak si v klidu odpočinout, abychom do toho po pauze znovu vlítli,“ má jasno Chalupa.