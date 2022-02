Za hlavu budou naopak chtít hodit neúspěšné úterní domácí vystoupení proti Kladnu, kdy i přes výraznou převahu 3:4 prohráli. Mountfield si v zápase 49. kola nejvyšší tuzemské soutěže může upevnit druhou příčku a znovu se přiblížit vedoucímu Třinci.

Naopak Karlovy Vary potřebují každý bod, když balancují na hraně postupu do předkola play off, před dnešním duelem jsou dvanáctí. Východočeši tak do zápasu půjdou jako favorité, avšak na Energii si musejí svěřenci Tomáše Martince dát pozor. Poslední vzájemný zápas totiž opanoval soupeř, který před Vánoci vyloupil ČPP arénu (2:4).

„Jsou hodně zarputilí a dá se očekávat, že utkání bude spíše o bojovnosti než hokejovosti,“ uvedl pro klubový web Mountfieldu hradecký obránce Bohumil Jank. Oba kluby v neděli oznámily trejd gólmanů. Z Hradce do lázeňského města odešel Štěpán Lukeš, opačným směrem zamířil Filip Novotný. Otázkou je zda někdo z dvojice do utkání nastoupí. „Ještě před týdnem jsem byl s klukama v šatně a nyní budu v roli soupeře. Bude to mít něco do sebe. Budeme chtít Mountfield porazit,“ potvrdil Lukeš. Povede se mu to, nebo Lvi ukáží svoji sílu?