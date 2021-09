Návrat Tomáše Martince na střídačku hokejistů Hradce Králové přivítal s radostí, stejně jako celý tým Mountfieldu, který v pátek 10. září zahájí nový ročník extraligy na ledě Liberce. Martinec prvně vedl hradecký tým od roku 2018, ale v říjnu dalšího roku k němu vedení klubu postavilo do rovnocenné dvojice Vladimíra Růžičku, aby po pár měsících už mužstvo vedl jen sám olympijský vítěz z Nagana. Po minulé sezoně byl Růžička odvolán a hlavním koučem se opět stal Martinec.

„Jsem moc rád, že se Máťa vrátil. Věřím mu jako trenérovi a věřím mu i lidsky,“ prohlásil útočník Radek Smoleňák, kapitán týmu. Sám by rád znovu zažil parádní atmosféru, jaká panovala třeba při tažení do finále Ligy mistrů.

Z vás i dalších hráčů je cítit, jak jste rádi, že se na střídačku vrátil Tomáš Martinec. V čem je jeho největší přínos?

Styl hokeje, který Máťa vyznává, především funguje. To jsme si dokázali už za jeho předchozího působení i teď v letní přípravě. Máme na to i vhodné typy hráčů, sedí nám to a důležité je, že my jako tým tomuto systému věříme. Když budeme tenhle fyzicky náročný způsob hry praktikovat a plnit to, co máme, tak budeme úspěšní. Bylo by fajn, kdybychom zase získali vizitku, jakou jsme měli v předchozím období, že nikdo ze soupeřů s námi nechtěl hrát. Týmy sem nerady jezdily a my jim to otrávili už v autobuse. (úsměv)

Bylo rychlejší si na Martincův styl hokeje zvyknout, když už víte, co obnáší?

V první řadě tenhle styl je hodně fyzicky náročný, takže jsme v letní přípravě dřeli tak, aby to každý vydržel fyzicky. Co se týče systému, tak všichni víme, jak by naše hra měla na ledě vypadat, ale hokej je tak rychlý, že na některé věci máte zlomek vteřiny. A z tohoto důvodu se musíme snažit o to, abychom se každý zápas zlepšovali v tom, co chceme hrát a chyb ve hře bylo co nejméně.

Radek Smoleňák.Zdroj: Michal FantaJste rád, že odešel trenér Vladimír Růžička? V závěru minulé sezony jste měli spory.

V médiích byly věci ohledně nás dvou nafouknuté víc, než jak byly ve skutečnosti. Lidsky jsme sice každý byli na jiné straně, ale co se týká hokeje, naší práce, tak jsme se oba chovali jako profesionálové. Myslím, že všechno probíhalo v klidu. Ale nebudu lhát, že jsem moc rád, že se vrací Máťa. Věřím mu jako trenérovi a věřím mu i lidsky. Znám ho dlouhodobě a vždycky jsem za ním stál, takže jsem jeho návrat uvítal. Ale vím, že všechno tohle se bude počítat jen na ledě a důležité budou naše výsledky. My se tady můžeme mít rád, věřit si sebevíc, ale pokud nebudeme vyhrávat, tak je to k ničemu.

Do extraligy postoupilo Kladno s nestárnoucím Jaromírem Jágrem. Do Olomouce se zase vrátil z Bostonu David Krejčí. Představuje to i větší motivaci pro vás?

S Krejčou jsem hrál v juniorce v Kladně, známe se dlouhé roky, jsme v kontaktu. Jsem rád, že se vrací. Takové jméno v naší soutěži dlouho nebylo a myslím si, že z něj bude nejlepší hráč ligy. A je to dobře nejen pro Olomouc, ale i celou extraligu. Řekl bych, že naše liga má čím dál lepší úroveň. Naším společným cílem teď je, abychom zase vrátili fanoušky na stadiony v co největším počtu. A tato jména tomu napomáhají.

Řekl jste, že chcete, aby soupeři byli otrávení už v autobuse. Pújdete i po dvojici Jágr, Krejčí a dalších hvězdách?

Doufám, že to otrávíme i jim. (smích) A když je člověk na ledě, tak je mu jedno, proti komu hraje, jestli to je Jágr, Krejča, nebo někdo jiný. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme hrát tak, aby nás ostatní týmy nenáviděly. To je jediná šance, jak dosáhnout úspěchu. A toho my docílíme jedině tvrdou prací.

V týmu máte řadu cizinců. Jak zapadli do týmu? A domluvíte se bez problémů?

Všichni kromě Káci Pavlíka umějí anglicky, (úsměv) takže je to v pohodě. Myslím si, že to nebude největší překážka.

Na tiskové konferenci jste prohlásil, že jste v létě všichni hráči vyrazili na stmelovací pobyt na horách. Prozraďte, jak probíhalo utužování party bez trenérů?

Klasicky… Dali jsme si jedno pivo a dvacet brček… (smích) K tomu nějaký ten výšlap a takové ty srandy přes den. Bylo to super. Určitě to budeme opakovat.

S jakým umístěním budete vy osobně spokojen?

Není to jenom o tom, jestli budeme hrát finále. Samozřejmě že naše ambice jsou co nejvyšší a každý kouká na tu jedinou metu. Ale já to myslím tak, abychom hráli dobrý hokej, byli úspěšní, protože jedině tak dostaneme lidi zpátky na stadion. Nemyslím si, že lidi se sem jdou podívat jen kvůli tomu, že každý zápas musíme vyhrát. Ale věřím, že dokážou ocenit i to, že tým maká, i když se smolně prohraje. A víte, co bych chtěl ještě jednou zažít? Tu parádní atmosféru, která zde panovala při našem tažení do finále Ligy mistrů, kdy byl našlapaný stadion, lidé tady seděli i na těch klandrech a žilo tím celé město.