Fanoušci zelenožlutých barev už několik týdnů oslavují své hrdiny, když nejvíce skloňovanými jmény jsou Jiří Půhoný, Jaroslav Brázdil, Tomáš Bláha či Milan Valášek.

Finálový mečbol si Rodos z Letňan nepřivezl. Čtvrtý duel je na programu v úterý

Hokejový Rodos má však také smutného hrdinu play off. Je jím ten, bez něhož by ve městě ne že nebyla druhá liga, ale možná ani žádná jiná soutěž dospělých. Majitel klubu Vasil Teodoridis si už několik měsíců prochází zdravotními problémy a ty se mu vrátily i krátce před vrcholem celé letošní sezony.

Tradiční místo klubového šéfa je tak až na jednu výjimku v každém utkání prázdné, přesto i na lůžku pan Teodoridis hokejem žije.

Druhá liga, skupina SeverZdroj: Miloslav Knap„Upřímně, mé zdraví, které je momentálně špatné, je pro mě i celou moji rodinu už unavující. Mám velké bolesti, ale jen díky hokeji na ně dokážu sem tam zapomínat. Spousta lidí mi píše, za což jim děkuji, je to od nich milé,“ vzkazuje z nemocnice Vasil Teodoridis, jenž je denně v kontaktu jak s hráči, tak celým realizačním týmem.

„Je to tak. Každý den si volám s trenérem, vedoucím mužstva nebo kustodem. Řešíme spolu, co je potřeba udělat. S panem Polanem dohadujeme technické věci, s paní Vítovou zařizujeme místa pro naše sponzory. Některé sedačky v play off zůstávají prázdné jen proto, že na nich měli sedět moji kamarádi, kteří jen čekají, až budu zdravý,“ popisuje šéf klubu.

Jak dokazují výsledky mužstva, konverzace mezi ním a jmenovanými přináší ovoce. Týmu se podařilo probojovat do finále druhé ligy a v něm Rodos po třech zápasech vede nad Letňany 2:1. Také vás zajímá, jak pan Teodoridis prožívá jednotlivá utkání?

4. zápas finálové série play off II. ligy

Úterý 18.00: Dvůr Králové nad Labem - Letňany

„Prožívám to jako Řek. Fandím, oslavuji góly, jindy nadávám a házím mobilem. Každý den si píšu s hráči. Když se vyhraje, děkuji jim za výkon, po porážkách naopak nejsem spokojený, dlouho z toho nemohu usnout. O dění na ledě mám přehled, rozhodně se mi nelíbí slabé přesilovky. Volají mi i samotní hráči, za což jsem moc rád. Už je to pro mě dlouhé, vrhá mě to do špatné nálady,“ přiblížil majitel HC Rodos.

Co mu jistě náladu zlepšuje, je zatím fakt, že Dvoráci stále žijí v naději na druholigový titul. Ostatně vyhrát skupinu Sever bylo i předsezonním cílem vedení klubu.

Hokejisté HC Rodos Dvůr Králové nad LabemZdroj: Miloslav Knap„A to se nemění. Všichni vědí, co jsme si před sezonou řekli, neúspěch ve finále by pro mě byl velkým zklamáním. I přes mou nemoc jsem hokejistům zařídil na druhou ligu velmi dobré podmínky, teď je to jen na nich.“

Jak Teodoridis potvrzuje, shánět peníze na kvalitní celorepublikovou soutěž není jednoduché. „Je to ta nejhorší činnost, pořád někoho prosit, přemlouvat, shánět prostředky. Spousta dvorských firem se na mě vykašlala. Na zimním stadionu jsem jim nechal reklamy na mantinelu, ale že by zavolali, to nikoho nenapadne, raději, když mě potkají, koukají se jinam. Když chce Vasil druhou ligu, ať si ji zaplatí. O to víc si vážím těch, kteří bez problémů přispěli a dávají na vědomí, že je hokej zajímá a chtějí ho podpořit.“

Zpět ale k pozitivní náladě, jakou si dvorský hokej prochází. Výrazně k ní přispívají fanoušci HC Rodos. Ti klub podporují po celou sezonu, ve své činnosti v soutěži dominují a nyní prožívají vrchol pětiletky, v níž tým působí ve třetí nejvyšší republikové soutěži.

„Máme fantastické fanoušky, suverénně nejlepší v soutěži a já jsem za to rád. Fanclub odvádí skvělou práci, k podpoře hokejistů dokázal strhnout i další diváky na stadionu. I kvůli našim příznivcům bych si moc přál, aby se týmu podařilo dosáhnout na vrchol a splnit naše společné cíle.“

Jičín slaví obhajobu titulu. Po třech letech. Hattrickem o všem rozhodl Kollman

Už dnes večer by se Rodos mohl vítězství v play off přiblížit. Od 18 hodin proti Letňanům nastoupí podruhé doma. A pokud zvítězí, zvýší vedení v sérii na 3:1.

„Hráčům věřím. Je mi jasné, že už u nich musí být znát únava, ale s podporou publika to tým zvládne. Co mi vadí, to jsou řeči, jakým že jsou Letňany ve finále favoritem. V základní části nás od nich dělily dva body, vzájemnou bilanci jsme měli vyrovnanou. Jsem hrdý na naše mužstvo, na naše město a věřím, že na konci série budeme slavit. Nejlépe už ve čtvrtek.“