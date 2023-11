Trenér vrchlabských hokejistů Petr Hlaváč neskrýval po utkání s pražskou Kobrou zklamání. Pochválil zároveň fanoušky, kteří se na utkání sešli ve slušném počtu a zápasu vytvořili tradičně vynikající atmosféru.

Západní skupina druhé hokejové ligy nabídla v sobotu zápasy 18. kola. Vrchlabští hokejisté se podruhé v řadě představili na vlastním ledě. | Foto: Anton Martinec

Vrchlabští hokejisté chtěli v sobotním duelu druhé hokejové ligy proti pražské Kobře potvrdit středeční výhru nad týmem Kralup nad Vltavou, druhý úspěch v řadě se jim ale v duelu 18. kola přidat nepodařilo.

Hosté z hlavního města republiky v utkání třikrát vedli a poslední náskok již dokázali udržet do závěrečné sirény. Další zápas Východočechy čeká ve středu v hale Benátek nad Jizerou.

II. liga Západ - 18. kolo

Vrchlabí - Kobra Praha 2:3

Z utkání nebyly odehrány ani dvě minuty a horalé už si vypracovali první obrovskou šanci. Kapitán Urban ale na gólmana Běhulu nevyzrál a jako by tím zahájil marné dobývají branky Kobry.

Vrchlabští gólmany soupeře překonali pouze dvakrát.Zdroj: Anton MartinecNamísto vedoucí trefy navíc Vrchlabští brzy sami inkasovali. V polovině čtvrté minuty si v polovině hrací plochy počkal na brejk Vlček a samostatný únik na Vacka proměnil přesnou střelou - 0:1.

Následně přicházely šance na obou stranách. Domácí dlouho ne a ne vyzrát na Běhulu, poté ani Ondríka, jenž jedničku Kobry v 19. minutě střídal. Na straně druhé nejvíce hrozil bývalý Vrchlabák Tomáš Šťastný, stav 0:1 však trval až do 34. minuty.

V ní domácí v přesilovce dlouho obléhali branku soupeře, než za to vzal Chalupa, jenž vyraženou ránu Kastnera uklidil mezi tyče - 1:1. Zanedlouho ale faulovali také horalé a vyloučení střelce vyrovnávací branky trestal střelu od modré tečující Nagy.

Při další přesilovce dokázali horalé stav srovnat na konci 50. minuty Kastnerem, domácí ale ze zápasu chtěli vydolovat víc.

Jenže Moníka vychytal Ondrík, Tatar mířil pouze do tyče a když navíc v posledních pěti minutách přišla hned tři vrchlabská vyloučení, soupeř nelenil a výhru uzmul pro sebe. To když v čase 59:01 usměrnil puk za zády Vacka potřetí Novák a proměnil tak přesilovku pěti proti třem.

Fakta - branky a nahrávky: 34. D. Chalupa (Kastner, P. Urban), 50. Kastner (D. Sýkora, Jirků) – 4. Vlček (Šťastný), 38. Nagy (Šteiner, Šťastný), 60. Do. Novák (Šteiner, T. Urban I). Rozhodčí: Valda – Gabriel, Brož. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:2. Diváci: 756. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:1.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Kerekanič, D. Sýkora, Boukal, Bendík, Hladík, Abraham – Chrtek, Kastner, Šlaicher – F. Moník, P. Urban, Krsek – A. Jirků, Kozák, D. Chalupa – Tatar, A. Cerman. HC Kobra Praha: Běhula (19. Ondrík) – J. Stejskal, Šteiner, Holý, T. Duda, Horáček, Dráb, Pelant – Petrák, T. Šťastný, Vlček – Houška, T. Urban I, Do. Novák – M. Kvasnička, S. Tichý, Nagy – Míšek, Janča.

Ohlasy trenérů

Trenér Petr Hlaváč na vrchlabské střídačce.Zdroj: Anton MartinecPetr Hlaváč, trenér HC Stadion Vrchlabí: Dnes se mi hodnotí zápas strašně těžce. Je to vše dokola. Utkání začne a z první soupeřovi šance dostaneme gól. To se nám děje od začátku sezóny. A pak se snažíme vývoj zápasu otočit. Někdy se to podaří, někdy, jako dnes, ne. Je tam od nás vidět obrovská snaha, bojovnost, ale taky křeč. Musíme se zaměřit na ty vstupy do zápasu. My se potřebujeme dostat do vedení a zvednout si sebevědomí. Šancí si vytvoříme každý zápas dostatek, ale bohužel koncovka je tristní. Nezbývá nám nic jiného, než tvrdě pracovat a zlomit to. Děkuji fanouškům za výbornou atmosféru.

Další výsledky 18. kola: Letňany - Příbram 3:4, Chomutov - Děčín 3:4sn, Ústí nad Labem - Mostečtí Lvi 2:3, Kralupy nad Vltavou - Písek 2:3pp, Benátky nad Jizerou - Cheb 5:2, Hronov - Řisuty 6:4. Volný los měl Tábor.

Aktuální tabulky II. ligy Západ

1. Příbram 18 15 2 0 1 92:47 49

2. Chomutov 17 13 1 1 2 81:39 42

3. Tábor 17 12 2 1 2 74:32 41

4. Letňany 17 10 2 1 4 65:43 35

5. Děčín 18 11 1 0 6 76:64 35

6. Mostečtí Lvi 18 9 0 3 6 69:63 30

7. Vrchlabí 17 7 1 1 8 57:51 24

8. Kobra Praha 15 6 1 1 7 61:66 21

9. Benátky nad Jizerou 16 5 1 3 7 48:46 20

10. Písek 17 4 2 1 10 51:62 17

11. Cheb 17 5 1 0 11 44:81 17

12. Kralupy nad Vltavou 17 3 2 3 9 49:59 16

13. Ústí nad Labem 17 4 1 1 11 58:72 15

14. Hronov 17 3 1 0 13 51:93 11

15. Řisuty 16 2 0 2 12 38:96 8

Program 19. kola - středa 17.30: Chomutov - Příbram. 18.00: Benátky nad Jizerou - Vrchlabí, Tábor - Kobra Praha, Ústí nad Labem - Letňany, Kralupy nad Vltavou - Děčín, Písek - Mostečtí Lvi, Řisuty - Cheb. Volný los má Hronov.