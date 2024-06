V bráně Krkonoš odehrál 450 mistrovských utkání, nastřílel 150 gólů a nasbíral 442 kanadských bodů. Další už ale nepřidá, minimálně ne v příští sezoně. Patrik Urban (30), bývalý mládežnický reprezentant a jednoznačně největší hvězda mužstva ve Vrchlabí končí. Důvod? „Spor uvnitř týmu,“ zmínil v prohlášení klubu sportovní manažer Jiří Jakubec.

Vrchlabský hokej s Patrikem Urbanem a vrchlabský hokej bez Patrika Urbana? Až nová sezona ukáže, jak o jak velký rozdíl půjde. | Foto: Petr Kraus

Ta zpráva přišla v neděli večer jako blesk z čistého nebe. V době, kdy kluby ohlašují, kteří že hráči se stanou jejich posilami, HC Stadion Vrchlabí do světa poslal zprávu o konci své největší persony v týmu. Patrik Urban loni odehrál na východě Čech již jedenáctou sezonu v řadě, v pětačtyřiceti zápasech si připsal 58 kanadských bodů a patřil v tomto ohledu k nejproduktivnějším hokejistům celé druhé ligy.

Hráč ani klub krátce po skončení loňského ročníku II. ligy rozhodně netušili, že se jejich cesty rozejdou. O to překvapivější nedělní zpráva byla.

Jiří Jakubec, sportovní manažer StadionuZdroj: HC Stadion Vrchlabí„Patrik je vynikající hokejista a za veškerou práci, kterou pro tým i pro klub odvedl, mu patří velký dík. Důvodem odchodu je spor uvnitř týmu, což považujeme za zcela interní záležitost, kterou nebudeme více komentovat. Pouze si dovolím přidat reakci na některá vyjádření a dohady. Nedošlo k žádnému skutečnému poškození klubu ani nikoho jiného. Patrika si moc vážím a přeji mu hodně úspěchů do další hokejové kariéry,“ okomentoval aktualitu na oddílových internetových stránkách sportovní manažer klubu Jiří Jakubec.

Mezi fanoušky Stadionu, kteří jsou považování za jedny z nejvěrnějších na druholigovém poli, samozřejmě zpráva o konci týmové opory musela vzbudit negativní reakce. Těm případným na sociálních sítích však klub zamezil odstraněním diskuze pod informací o Urbanově odchodu z klubu.

Na webu se tak alespoň vyjádřil sám hokejista. „Chci se rozloučit s klubem, který byl mým domovem a nemám žádnou potřebu se obhajovat. Strávil jsem ve Vrchlabí mnoho nádherných let. Chtěl bych poděkovat celému vedení, od majitele až po vedoucího mužstva, jak výborně se o hokej ve Vrchlabí starají. Dále bych chtěl poděkovat fanouškům, protože vždy nás hnali dopředu a určitě to tak bude i v dalších sezonách. Vrchlabí mi pomohlo jak v hokejové stránce, tak v trenérské, a na to nikdy nezapomenu,“ sdělil ve svém prohlášení třicetiletý útočník Patrik Urban.

Patrik Urban (vlevo) působil ve Vrchlabí v roli kapitána a často i nejproduktivnějšího hráče uplynulých sezon.Zdroj: Anton Martinec

V nejbližších dnech měl Krkonošský deník po předchozí dohodě přinést s vrchlabským kapitánem obsáhlý rozhovor týkající se minulého i nadcházejícího ročníku II. ligy. O rozhovor čtenáři nepřijdou, téma však nakonec bude mimo jiné i o tom, kam že povedou Urbanovy další hokejové kroky. Zatím je jasné jen tolik, že půjde o jiný druholigový klub.