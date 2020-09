HC Rodos musel bleskově vyřešit náhlý konec trenéra Jiřího Malinského. Nástupce našel v Mladé Boleslavi.

Z velké části měl dosud zkušenosti především s juniorským hokejem, působil však několik sezon i u mužstev dospělých.

Až nyní se ale čerstvě padesátiletý JIŘÍ ZÖRKLER dočkal angažmá, při němž může prodat svůj potenciál. Z Mladé Boleslavi se po skončení koronavirem zkrácené sezony 2019/2020 vydal do Dvora Králové nad Labem, kde převzal ambiciózního účastníka II. ligy.

Do Dvora Králové jste se coby trenér Rodosu poprvé podíval už koncem května. Stihl jste už trochu poznat město?

Abych se přiznal, teď v době tréninků ne. Já ale město dobře znám. Jezdil jsem sem po několik let na letní kempy k Láďovi Lubinovi. Po večerech jsme se chodili projít, někam posedět.Je to moc pěkné město a znám zde spoustu fajn lidí. Mohu směle říct, že ke Dvoru Králové mám kladný vztah.

Jak jste si vlastně porozuměl s majitelem klubu Teodoridisem a co říkáte na to, kolik času on lednímu hokeji věnuje?

Co se týče hokeje a zdejšího mužstva, našli jsme, myslím, společnou řeč. Za sebe mohu říct, že jsme si porozuměli dobře. Je neuvěřitelné, kolik on věnuje hokeji osobního času a energie. O finančních prostředcích ani nemluvím. Když slyším kolegy z jiných klubů, jaké jsou všude problémy… Tady je klub stabilní a perfektně veden. Kéž by takových lidí bylo nejen u hokeje víc.

S týmem jste absolvoval kompletní letní přípravu. Jste spokojen s jejím průběhem?

Jak všichni víme, ona až tak kompletní nebyla. Celý květen jsme kvůli jistým omezením s koronavirem nemohli trénovat. Pořádně jsme se sešli až v červnu, to navíc do docházky zasáhly ještě pracovní povinnosti hráčů. Řada z nich měla individuální plán. Těší mě ale, že jej každý plnil svědomitě.

Jak dobře vy znáte kvality druhé ligy a jakou roli by ve skupině Sever měl váš tým hrát?

Úroveň druhé ligy samozřejmě dobře znám. Řadu let sleduji všechny soutěže napříč republikou. Podle pohybu hráčů je vidět, že letos se týmy hodně posilují, přibývá bývalých extraligových hokejistů. Kvalita bude určitě vysoká. To však nic nemění na tom, že u nás máme mužstvo na to, abychom bojovali o příčky nejvyšší.

Majitel klubu Teodoridis dokonce vyhlásil útok na první místo. Jste zastáncem podobných prohlášení nebo se v nich vždy raději držíte zpátky?

Pan Teodoridis se přes léto hokeji hodně věnoval. Ať už příchodu nových hráčů, nebo shánění financí. Už kvůli němu nemůžeme mít jiný cíl. Mužstvo na papíře vypadá kvalitně a ani já se za nic nehodlám schovávat. Uznávám však rčení, že zdravé sebevědomí je dobré, ale vždycky s pokorou.

Přehled zápasů HC Rodos Dvůr Králové nad Labem



Sobota 19. 9.: Mostečtí Lvi. Středa 23. 9.: Trutnov. Sobota 26. 9.: Děčín. Středa 30. 9.: Nová Paka. Sobota 3. 10.: Bílina. Středa 7. 10.: Hronov. Sobota 10. 10.: Jablonec nad Nisou.



Sobota 17. 10.: Mostečtí Lvi. Středa 21. 10.: Trutnov. Sobota 24. 10.: Děčín. Středa 28. 10.: Nová Paka. Sobota 31. 10.: Bílina. Středa 11. 11.: Hronov. Sobota 14. 11.: Jablonec nad Nisou.



Sobota 21. 11.: Mostečtí Lvi. Středa 25. 11.: Trutnov. Sobota 28. 11.: Děčín. Středa 2. 12.: Nová Paka. Sobota 5. 12.: Bílina. Středa 9. 12.: Hronov. Sobota 12. 12.: Jablonec nad Nisou.



Sobota 19. 12.: Mostečtí Lvi. Středa 6. 1.: Trutnov. Sobota 9. 1.: Děčín. Středa 13. 1.: Nová Paka. Sobota 16. 1.: Bílina. Středa 20. 1.: Hronov. Sobota 23. 1.: Jablonec nad Nisou.



Sobota 30. 1.: Mostečtí Lvi. Středa 3. 2.: Trutnov. Sobota 6. 2.: Děčín. Středa 10. 2.: Nová Paka. Sobota 13. 2.: Bílina.

Středa 17. 2.: Hronov. Sobota 20. 2.: Jablonec nad Nisou.



Sobota 27. 2.: Mostečtí Lvi. Středa 3. 3.: Trutnov. Sobota 6. 3.: Děčín. Středa 10. 3.: Nová Paka. Sobota 13. 3.: Bílina. Středa 17. 3.: Hronov. Sobota 20. 3.: Jablonec nad Nisou.



* Domácí zápasy jsou vyznačeny tučně.

Ve Dvoře jste každopádně našel tým plný osobností. Ať už jsou to beci Vašíček s Matějíčkem, případně útočníci Moučka a Berger. Co si od nich ve spojení s mladšími kluky slibujete?

Máte pravdu, osobnosti to jsou jak na ledě, tak v kabině. Hokej je ale kolektivní sport, kde v mužstvu potřebujete mít tu správnou chemii, soudržnost a bojového ducha. Pokud tyto věci nefungují, i osobnosti to pak mají těžší. Každopádně je dobré takové hráče v kádru mít. Prošli vyššími soutěžemi a nyní je na nich, aby mladším předávali zkušenosti a připravili je na dobu, kdy už tu sami nebudou. Mladší se pak musejí chtít učit.

Vedle řady tréninkových jednotek jste odehráli také pět přípravných utkání. Stihli jste během nich nacvičit vše, co jste si plánoval?

Příchodem nových hráčů a k tomu i trenéra se v mužstvu obvykle spousta věcí mění. Zdejší kluci jsou dlouho pohromadě, byli na něco zvyklí. Teď přišly změny, někteří zůstali, ale je znát, že to jde pomaleji. Věřím ale, že k ideálu se brzy dopracujeme.

Nelze se nepozastavit nad průběhem duelu v Chrudimi, kde Rodos po dvou třetinách prohrával 0:7, aby vyhrál 8:7 na nájezdy. Co se v Chrudimi dělo? Jak si to vysvětlit?

Nerad se k tomu vracím. Od začátku měli hráči špatně nastavené hlavy. Nátura v českém sportu je taková, že když se vám postaví soupeř z nižší soutěže, určité podcenění může nastat. Bylo tam zprvu i trochu smůly, nic nám do branky nespadlo, což nás dostalo dolů. Soupeře naopak na koně. Zaplať pánbůh se ale ve třetí třetině začalo bruslit, soupeř musel faulovat a my dávali jeden gól za druhým. Proto ten obrat.

První duel odehraje Rodos v sobotu 19. září doma proti Mostu. Jak se na premiéru před vlastními fanoušky těšíte?

Těším se moc. Lvi jsou jedním z adeptů na postup do Chance ligy, alespoň takový cíl vyhlásili. Pro nás platí, že čím lepší soupeř, tím lepší hokej a radost z něj. Proto doufám, že budeme na ledě úspěšní. Zaslouží si to také naši příznivci. Jsem u mužstva chvíli, ale co předváděli už v přípravě, to od nich bylo skvělé. Cítíme obrovskou podporu a našim fanouškům za ni patří velký dík. Jsou opravdu výborní.

SOUPISKA HC RODOS DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Brankáři

62 Jaroslav Brázdil 25. 08. 1991

93 Josef Čáp 09. 11. 1993

30 Oto Jeschke 13. 11. 1992

Obránci

47 Martin Franc 13. 03. 1997

78 Lukáš Karlík 30. 04. 1991

13 Jiří Matějíček 07. 01. 1982

74 Jakub Mert 08. 06. 1999

24 Michal Petira 24. 05. 1994

10 Martin Tondr 11. 03. 1987

16 Jiří Vašíček 31. 12. 1980

9 David Voňka 17. 05. 2000

Útočníci

44 Jan Berger 08. 02. 1989

23 Dominik Dušek 29. 12. 1997

36 Jan Dvořák 20. 05. 1999

89 Patrik Fořt 08. 09. 1977

18 Vojtěch Havlas 07. 04. 1995

8 Jakub Hoskovec 23. 06. 1997

92 Jan Ježek 21. 03. 1990

69 Jakub Luštinec 31. 01. 1985

20 Andrej Moravčík 07. 10. 2000

75 Jaroslav Moučka 10. 09. 1992

88 Michal Procházka 16. 02. 1994

14 Jiří Půhoný 27. 08. 1992

95 Milan Valášek 24. 06. 1992

Realizační tým