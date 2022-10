Společně najeli přes tisíc kilometrů, bodovou sklizeň ale zaznamenal pouze jeden

Hokejisté Hronova v sobotu vyrazili za zápasem do Klatov a cestou tam i zpět dost možná trhli klubový rekord. Ujeli totiž dohromady více jak 584 kilometrů. Rivala z podkrkonošského Vrchlabí zase čekala cesta do Chebu. A věřte nebo ne, byla ještě delší. Horalé zvládli celkem více jak 596 kilometrů – právě tolik měří dvojnásobek cesty z jednoho města do druhého.

Konečně se dočkali. Vrchlabští hokejisté si pro úvodní vítězství sezony museli dojet pořádně daleko, o to delší ale byla radost z vítězství. Teď je čeká derby v Hronově. | Foto: Anton Martinec

S odlišnými náladami se z dalekých venkovních tripů vraceli východočeští reprezentanti ve druhé lize. Hokejisté vrchlabského Stadionu zvládli skvěle duel na ledě Chebu, kde trefami Urbana, Chalupy, Hlaváče a Chrtka zvítězili 4:0. Hronov naopak vyzněl poprvé v sezoně při výjezdu mimo vlastní led naprázdno, když v Klatovech padl výsledkem 1:4. II. hokejová liga Západ, 6. kolo HC Stadion Cheb – HC Stadion Vrchlabí 0:4 Fakta – branky a nahrávky: 29. Urban (Hlaváč, Chalupa), 33. Chalupa (Perička, Hlaváč), 35. Hlaváč (Krsek), 45. Chrtek. Rozhodčí: Pastier – Motl, Baxa. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 252. Třetiny: 0:0, 0:3, 0:1. HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Shikut, Leština, Kořán, Iakhanov, Strýček, Stejskal – Nekvinda, Konášek, Fečo, Trapl, Troška, Rozhon, Parshakov, Krutina, Čejka, Vašíček. HC Stadion Vrchlabí: Krinwald (Vacek) – J. Kynčl, Bendík, Kerekanič, Štembera, Fiala, Duran, Perička – F. Moník, J. Hlaváč, Chrtek, Poppel, D. Chalupa, Krsek, Jakub Tatar, A. Cerman, Duchan, T. Bláha, P. Urban, Šlaicher. Prostřední část popravila Trutnov. Bydžov táhl dvougólový Chára, Jaroměř Bujňák Vrchlabští hokejisté zajížděli k utkání do Chebu, kde je čekal soupeř z dolní poloviny tabulky. A nutno zmínit, že přesně takový zápas horalé po sérii neúspěchů potřebovali. Úvodní třetina nabídla po jedné přesilovce na každé straně, v největší šanci domácího Vašíčka vychytal při nájezdu pozorný Krinwald. Na startu prostřední části nejprve hosté přežili minutové oslabení tří proti pěti, ve 29. minutě ale sami pohnuli vývojem skóre. Před vrchlabskou brankou zůstal ležet domácí útočník, přesto bylo hostům umožněno rozjet brejkovou akci, na jejímž konci byla chytrá přihrávka Hlaváče a přesné zakončení švihem v podání kapitána Urbana – 0:1. Utekly tři minuty, když na trestnou lavici zamířil chebský Leština a hosté bleskově využili přesilovou hru Chalupou. Za další dvě minuty převzal v útočné třetině od Krska matador Hlaváč a přesnou ranou nedal domácímu Kašparovi žádnou šanci na úspěšný zákrok – 0:3. Krátce po zahájení třetí periody bylo rozhodnuto definitivně. Domácí hráli přesilovou hru, po vrchlabském vyhození vyrobil jejich brankář hrubku při rozehrávce, když trefil atakujícího Chrtka, jenž pak pohodlně dovezl puk do opuštěné branky. Ohlasy trenérů Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Dnešní utkání se mi hodnotí dobře. Konečně se nám podařilo zvítězit a nutno říci, že zcela zaslouženě. Podali jsme koncentrovaný a týmový výkon. Výborně zachytal náš brankář, ale pochvalu určitě zaslouží všichni hráči.“ Roman Krinwald, brankář HC Stadion Vrchlabí: „Zápas s Chebem bych zhodnotil kladně. Každý jsme si plnili své úkoly, vytvářeli jsme si dost šancí a konečně je dokázali proměnit. Jako třešničku na dortu jsme ještě přidali i nulu směrem dozadu.“ SHC Klatovy – HC Wikov Hronov 4:1 Fakta – branky a nahrávky: 5. Kremláček (Kolář), 7. Roubal (Kvasnička, Kremláček), 29. Kremláček (Roubal), 31. Brtník (Houdek, Čech) – 23. Bořuta (Hašlar, Pavelka). Rozhodčí: Kosnar – Tvrdík, Rubáš. Vyloučení: 6:7, navíc Šeba – Tichý oba 10 minut OT. Využití: 2:1. Diváci: 132. Třetiny: 2:0, 2:1, 0:0. V Hronově skončil Sošnikov



Ke čtvrtečnímu dni dochází ke změně v A týmu HC Wikov Hronov. Na postu hlavního trenéra ukončil činnost Sergej Sošnikov. Tato změna vychází z požadavku samotného hlavního kouče z důvodu rodinných a časových. Přes toto krátké působení u týmu je nutné Sergeji Sošnikovovi poděkovat za odvedenou práci. V téměř novém složení týmu byla jeho práce nelehká a pro obě strany jistě plná zkušeností. Vedení HC Hronov děkuje trenérovi za odvedenou práci a přeje panu Sošnikovovi mnoho úspěchů jak na poli sportovním, tak v osobním životě.

vedení HC Wikov Hronov SHC Klatovy: K. Klolář (Pitel) – Brtník, Zich, Vajner, Kremláček, Brtník, Kovářík, Houdek – Čech, Roubal, Beránek, Kvasnička, Beránek, F. Kolář, Šeba, Kosnar, Ženíšek. HC Wikov Hronov: Tichý (Ševců) – Najman, Mikulinec, Kozlov, Pavlenka, Heligr, Exner, Amirov, – Hašlar, Putz, Akhemetiianov, Kyndyshev, Bořuta, Bondar, Kueneček, Veselý, Yailov, Sobchenko, Štrombach. Před vlastním publikem tři jednoznačné porážky, mimo svůj led však bod v Benátkách a výhra v hale pražské Kobry. Hronovští v novém ročníku II. ligy předvádějí doma a venku diametrálně odlišné výkony, i proto na západ Čech cestovali s vírou, že se ani z třetího tripu nebudou vracet s prázdnou. Jenže stačilo úvodních sedm minut a hronovské plány se začaly rozplývat. V polovině páté minuty si hosté neporadili s výpadem soupeřova souboru do útočného pásma a po zmatcích před Tichým zakončoval Kremláček jednoruč za gólmanova záda. V čase 6:10 pak při přesilovce domácí vyšachovali hostující defenzívu a přesnou ranou zvyšoval na 2:0 Roubal. Dynamo potěšilo všechny své fanoušky a uhájilo před Vítkovicemi první místo Poté se hrálo dlouhé minuty v nestandardním počtu a když dohrával čtyřminutovou přesilovou hru na začátku druhé třetiny Wikov, přišlo snížení z hole Bořuty. Stav 2:1 ale dlouho nevydržel. Na konci 29. minuty totiž další početní výhodu využil parádní ranou domácí Kremláček a v čase 30:03 sebral hostům veškeré další naděje na bodový zisk proměněným brejkem Brtník. Další výsledky 6. kola: Letňany – Chomutov 3:2, Tábor – Ústí nad Labem 4:3 po prodloužení, Příbram – Děčín 2:5, Mostečtí Lvi – Benátky nad Jizerou 8:3, Kobra Praha – Jablonec nad Nisou 6:2, Písek – Řisuty 6:4. Program 7. kola – středa 18.00: Hronov – Vrchlabí, Benátky nad Jizerou – Letňany, Příbram – Kobra Praha, Chomutov – Cheb, Mostečtí Lvi – Klatovy, Ústí nad Labem – Jablonec nad Nisou, Řisuty – Děčín, Písek – Tábor. Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

