Dvůr Králové nad Labem - Ve své bohaté kariéře oblékal jak dres pardubického Dynama, tak rivala z Hradce Králové. Ať už by to před letošní sezonou někdo čekal nebo ne, vyzkouší si veterán MARTIN FILIP také pod Krkonošemi vedle jednoho působiště i druhé.

Martin Filip, hvězda dvorského hokejového týmu. | Foto: Miloslav Knap

Dosavadní ikoně vrchlabského klubu totiž po loňské sezoně nebyla prodloužena smlouva a krátce na to šestačtyřicetiletý borec podepsal v konkurenčním Dvoře Králové nad Labem. Právě v barvách Rodosu jej nyní čekají mimo jinéi čtyři zápasy s Vrchlabím.



Martine, to, že po minulé sezoně změníte dres, spoustu hokejových fanoušků hodně zaskočilo. Bylo i pro vás překvapením, že vám HC Stadion neprodloužil smlouvu?

Nebylo co prodlužovat, smlouva vypršela a rozešli jsme se velice přátelsky. Rád budu na své roky ve Vrchlabí vzpomínat. Zasvěcení věděli, že by stejně další spolupráce z mé strany nepřicházela v úvahu. Mám vyhraněné názory a v určitém věku jsem si řekl, že již budu spolupracovat jen s lidmi, se kterými chci. Vrchlabí se vydalo jinou cestou a já taky.

MARTIN FILIPHokejový veterán ve své kariéře oblékal dres Pardubic, Hradce Králové, Litvínova, Plzně či Jihlavy. Sedm sezon odehrál ve Vrchlabí, kde ve 331 utkáních nasbíral 407 kanadských bodů za 117 branek a 290 asistencí.

Bez práce jste ale dlouho nevydržel. Vlastně záhy jste se stal posilou rivala ze Dvora Králové. Jak se na druholigovou sezonu v tomto klubu těšíte?

Jsem rád, že se v hokeji najdou ještě lidé, jako je pan Teodoridis, kteří sport dokáží dělat srdcem. Zažil jsem spoustu mecenášů, kteří naslibovali a pak se po nich zem slehla. Ve Dvoře je to ale jiný šálek kávy a přeji si, aby chutnal všem, kteří zabrousí na hokej. Na sezonu se těším, ostatně jako na každou další. Vždyť už mi jich zbývá maximálně deset až patnáct (smích).



Hrát zde budete pod trenérem Ladislavem Lubinou. Jak vzpomínáte na společné působení v extraligových Pardubicích z devadesátých let minulém století?

S Láďou a Jirkou Šejbou jsme spolu v útoku hráli již v sezoně 1993/1994. Prohráli jsme tehdy ve finále extraligy s Olomoucí. Jo jo, dávno tomu (úsměv). Láďa byl buldozer a jediný hráč v Evropě, který uměl golfáka i bekhendem. A hlavně, byl pro každou legraci.

Nastínila vám přípravná utkání, jak se bude lišit vaše pozice v týmu oproti předchozímu působišti?

V podstatě se tady vytváří nový tým, ingredience jsou kvalitní, ale to ještě není zárukou dobrého jídla. Čeká nás spousta práce, chvíli potrvá, než si to sedne. Moje úloha v týmu bude asi podobná, jaká byla posledních třicet let mé kariéry (smích). To znamená vytváření šancí pro spoluhráče, kteří se budou pokoušet skórovat.



HC Rodos v létě posílila řada hráčů. Dovedete odhadnout, kde by se mohl váš tým v této sezoně pohybovat a jaké by měl mít ambice?

Letos v létě byl celkem slušný pohyb hráčů. I nečekaná redukce juniorských týmů složením jednotlivých celků hodně zamíchá. S odhadováním bych raději počkal, až aspoň uvidím každý tým na vlastní oči. Určitě bude soutěž strašně vyrovnaná. A naše ambice? Pro mě je to postup do play off.

Vy druhou ligu moc dobře znáte. Před sezonou opět doznal změn hrací systém soutěže. Jak se vám osobně zamlouvá?

Já jsem spokojen. Ale nebál bych se jít ještě dál a spojit to s první ligou. Následně pak vše nějakým podobným systémem jako NHL „rozsekat“ a zatraktivnit regionálně. Hokej má být hlavně pro fanoušky a těm by se to jistě zamlouvalo.



Už loni byla podkrkonošská derby ozdobou celé soutěže. Vy se proti Vrchlabí a Trutnovu i letos představíte minimálně čtyřikrát. Budete brát duely proti Stadionu nějak víc prestižně?

Derby jsou určitě ozdobou této soutěže, ale pořád je to jenom sport, to by si měli všichni uvědomit. Vždyť sport je především zábava, Tak si to pojďme užít, ať už jsme zelenožlutí, modrobílí nebo černozelení.