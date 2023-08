Vrchlabští hokejisté v úvodním přípravném duelu na novou sezonu nestačili na tradičního soupeře ze středních Čech. Už tento čtvrtek však dostanou příležitost oplatit mu porážku na jeho vlastním ledě.

Vrchlabský lodivod Tomáš Jirků má více než měsíc na to, aby co nejlépe připravil svůj tým na nový soutěžní ročník 2023/2024. | Foto: Anton Martinec

Něco málo přes měsíc zbývá do startu hokejové sezony ve II. lize a hráči vrchlabského Stadionu jsou v plné přípravě na obhajobu loňského umístění. Než ale 23. září do podkrkonošské arény dorazí první soupeř z Příbrami, sehrají horalé hned několik přípravných utkání.

To první již mají za sebou. Na vlastním ledě minulý týden přivítali soupeře z nedalekých Benátek nad Jizerou a po „rozkoukávacím“ výkonu Středočechům podlehli 1:3.

Tomáš Jirků: Pozitivní prostředí a kultura v našem klubu jsou pro nás klíčové

Po bezbrankové úvodní třetině se v té druhé hned třikrát prosadili hosté, když prim hrál s bilancí 2+1 bývalý útočník královédvorského Rodosu Havlas. Až v závěrečné periodě potěšili úctyhodné čtyři stovky diváků také domácí, když dal konečnému výsledku podobu v oslabení Kynčl.

Příštím zápasem pro Vrchlabské bude již tento čtvrtek odveta na ledě Benátek, o týden později pak svěřenci trenéra Tomáše Jirků přivítají ve východočeském derby Hronov.

HC Stadion Vrchlabí - HC Benátky nad Jizerou 1:3

Vstup do sezony

23. 09. Vrchlabí – Příbram

27. 09. Kralupy – Vrchlabí

30. 09. Kobra Praha – Vrchlabí

04. 10: Vrchlabí – Benátky n. J.

Fakta – branky a nahrávky: 59. Krsek – 24. Havlas, 34. Havlas (Kučera), 36. Martínek (Havlas). Rozhodčí: Všetečka – Hofman, Šesták. Vyloučení: 3:3, navíc Kynčl (Vrchlabí) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 397. Třetiny: 0:0, 0:3, 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Červinka) – Boukal, Kerekanič, D. Rychlovský, M. Kozák, Oborník, J. Kynčl – F. Moník, O. Chrtek, R. Mach – T. Bláha, Kastner, Krsek – A. Jirků, Šlaicher, A. Cerman.

Sedmnáct týmů, společná soutěž po celou sezonu. Krajská liga v inovované podobě

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Nemá cenu dělat nějaké důkladné hodnocení, protože to je první přátelák sezony po třech trénincích. Navíc nám nehrálo osm kluků ze základní sestavy, protože jsme chtěli dát prostor mladším hráčům, aby se ukázali. Takže jen krátce… První třetina byla z naší strany poměrně slušná, měli jsme pohyb a převahu. Druhá byla výrazně horší, tam jsme se neudrželi na puku, měli jsme zbytečné ztráty a stálo nás to hrozně moc sil. Třetí část byla taková vyrovnaná, dali jsme naštěstí alespoň toho jednoho ušmudlanýho góla. Nemůžu říct, že by byla spokojenost, to určitě ne, ale jak jsem říkal, byl to první přátelák, takže z toho nebudeme dělat žádnou vědu.“

Martin Novák, trenér HC Benátky nad Jizerou: „Pro nás to byl první přátelský zápas po třech nebo čtyřech trénincích. Bylo důležité vidět všechny mladé hráče, které tu máme na zkoušku. Někteří nás překvapili. Uvidíme, s kým budeme dále pracovat a s kým ne, protože určitě se budeme muset s někým rozloučit, jelikož nás je v týmu hodně. Mrzí mě dvě zranění během zápasu. Jedno bylo úplně zbytečné po surovém faulu, kterého si rozhodčí ani nevšiml. S výkonem a přístupem všech hráčů jsem spokojený.“

Další přípravná utkání HCV

Čtvrtek 17. 8., 17.45: Benátky n. J. – Vrchlabí

Čtvrtek 24. 8., 18.00: Vrchlabí – Hronov

Úterý 29. 8., 18.30: Vrchlabí – Děčín

Čtvrtek 31. 8., 18.00: Žďár n. S. – Vrchlabí

Úterý 5. 9., 18.00: Děčín – Vrchlabí

Úterý 12. 9., 17.00: Letňany – Vrchlabí

Čtvrtek 14. 9., 18.00: Hronov – Vrchlabí

Rozpis přípravných utkání HC Stadion VrchlabíZdroj: www.hcvrchlabi.cz