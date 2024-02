Déjà vu na třebechovický způsob. Pod Orebem podruhé v sezoně nestačil náskok 5:0

Po vítězství 5:4 v Náchodě zaujala hlavně středeční otočka na ledě Třebechovic pod Orebem. Tam podkrkonošský tým na startu druhé třetiny prohrával už 0:5, přesto do konce normální hrací doby dokázal vyrovnat a fantastický obrat dokonal v prodloužení.

Výraznou měrou k tomu přispěl čtyřiadvacetiletý obránce Zdeněk Křížek, jenž ke gólové asistenci z druhé třetiny přidal v závěru dvě branky.

Zdeněk KřížekZdroj: Michal Bogáň/TrutnovinkyZdeňku, zkusme se vrátit v čase. Rozbíhá se 23. minuta středečního utkání a vy inkasujete pátou branku. Jaké pocity se vám v té době honily hlavou?

Pocity byly hrozné, je to náročné na psychiku a udržení soustředěnosti na hru. Ale pořád byla teprve třiadvacátá minuta a hraje se šedesát minut. Takže bylo ještě hodně času do konce a na to, pokusit se bojovat a s tak nepříjemným výsledkem něco udělat.

Za dalších čtyřicet vteřin asistujete u gólu na 5:1. Tam jste si říkal co? Věřil jste snad v obrat?

Ten gól na 5:1 hned po obdržené brance nám pomohl. Věřil jsem tomu, že se budeme mít od čeho odrazit a hlavně, že nás ten gól nabudí a začneme hrát hokej. Tak, jak jsme si řekli před zápasem.

Obrat nakonec opravdu přišel, v prostřední části jste přidali gól, v závěrečné další tři. Co podle vás rozhodlo o takovém návratu do utkání?

Rozhodl náš dobrý pohyb a agresivní napadání soupeře, díky kterému jsme je dostávali pod tlak a vytvářeli si herní převahu. Hráli jsme jednoduše a přímočaře do brány.

Jako klíčové se nakonec ukázaly vaše dvě trefy na 4:5 a 5:5. Jak oba góly padly?

Góly mě potěšily, jsem rád, že mi to tam spadlo a ještě to byly takhle důležité trefy. Na můj první mi výborně nahrál Lušťa (Jakub Luštinec), který při hře čtyř proti čtyřem výborně napadal soupeřovu rozehrávku a vystihl jednu z přihrávek. Já byl najednou úplně sám před brankou. Na druhý mi přihrál Petr Chytráček, když dokázal vybojovat puk za brankou a dokázal mi přihrát na vrchol kruhu, odkud jsem střílel na branku. Sice mi to moc nesedlo, ale měl jsem štěstí a puk propadl až za záda soupeřova brankáře. Jak se nám povedlo vyrovnat, tak jsem věřil tomu, že zápas dotáhneme do vítězného konce.

Kanadské bodování HC Trutnov

47 bodů Roman Vondráček (16+31)

39 bodů Jiří Šimoníček (17+22)

35 bodů David Smékal (22+13)

31 bodů Petr Chytráček (13+18)

28 bodů Jakub Luštinec (14+14)

22 bodů Lukáš Vácha (2+20)

…

9 bodů Zdeněk Křížek (2+7)





Třebechovice už letos jednou o pětigólový náskok přišly. Připomínali jste si jejich nedávný duel s Novou Pakou v kabině?

Tohle ani sám nevím, že už se to Třebechovicím stalo (usmívá se). Nevím, jestli o tom někdo jiný věděl, ale v kabině se o tom vůbec nemluvilo.

Zápas s Novou Pakou jsme si připomínali. Tím spíš to takhle nemělo dopadnout

Obrat po výborném výkonu ve druhé polovině zápasu je skvělá věc. Co ale stálo za příšerným začátkem, který navíc u vašeho týmu nebyl žádnou novinkou?

V posledních zápasech se nám moc nedaří zachytit začátek utkání a trvá nám, než se rozkoukáme. Soupeř měl dobrý vstup do utkání, vůbec jsme nestíhali jejich pohyb a oni dokázali využít šance, které jsme jim nabídli hlavně v té první třetině.

Blíží se konec sezony a vy už tušíte, že si letos nezahrajete play off. Může za to právě nevyrovnanost vašich výkonů?

Máte pravdu, s největší pravděpodobností se do play off nedostaneme. Ale nemyslím si, že největší příčinou je nevyrovnanost výkonů z posledních zápasů. Jsou to spíš zbytečné ztráty bodů ze zápasů celé sezony. Navíc se soupeři, které jsme prostě měli porazit. Jenže nestalo se tak.

Trutnovští hokejisté uspěli na ledě Třebechovic, soupeři ale úvod zápasu vyšel lépe.Zdroj: Miloš Šálek

Které zápasy vás mrzí nejvíc? Kde jste podle vás přišli o šanci zahrát si letos vyřazovací boje?

Podle mě jsou to například prohrané derby ve Dvoře, domácí porážka s Třebechovicemi, prohry v Jaroměři a Lanškrouně. Tohle jsou z mého pohledu zápasy, ve kterých jsme určitě měli naplno bodovat.

Ke cti týmu slouží, že sezonu dohráváte naplno. Osmička účastníků je známa, dáte si tedy za cíl skončit alespoň na tom smolném devátém místě?

Snažíme se hrát všechny zápasy naplno. Budeme chtít dohrát sezonu na devátém místě a být nejlepší z těch týmů, co se do play off neprobojovaly.

Koho tipujete na vítězství v play off a komu budete osobně úspěch přát?

Osobně si myslím, že celé play off vyhraje Česká Třebová, která celou základní část vede. Já budu samozřejmě fandit týmům z našeho Královehradeckého kraje a přát jim úspěch. Třeba se někomu povede celou letošní soutěž vyhrát.

