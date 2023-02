Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje v neděli vstoupila do čtvrtfinálové části a ve všech čtyřech úvodních duelech uspěly týmy, které měly po úspěšném osmifinále čas na odpočinek. Padly naopak celky, jež musely o postup bojovat v rozhodujících pátých duelech.

Únava se na startu nových sérií dala očekávat, přesto všechny čtyři zápasy nabídly divákům vyrovnané partie, v nichž to byl boj od začátku do konce.

Vcelku jednoznačně vyzněla (a to dost překvapivě) snad jen bitva mezi Českou Třebovou a Jaroměří. Po bezbrankové první třetině se do toho opřeli hosté a třemi góly ovládli prostřední periodu. Stejný počet branek přidali ve třetí části, tam se alespoň k čestné korekc dostali také domácí borci.

Krajská hokejová liga, play offZdroj: Radek KrejsaNejlépe postaveným týmem před play off byl díky vítězství v nadstavbě novobydžovský Stadion a svou úlohu potvrdil i v otevírajícím souboji proti Trutnovu. Domácí šli do vedení ve 13. minutě, záhy ale soupeř dvěma trefami stav otočil. O konečném výsledku favorit rozhodl v nástupu do druhé dvacetiminutovky, kdy brankami Eise s Hlaváčkem otočil skóre na 3:2 a ve zbytku utkání už rivalovi další odpověď nedovolil.

Jednou ze dvou sérií, ve které se potkávají soupeři z rozdílných krajů, je partie mezi Novým Městem nad Metují a Chrudimí. Tu zahájil lépe Spartak, který si v královédvorském azylu počínal dlouho suverénně. Mohly za to rychlé trefy Pohla s Reichmannem. V prostřední části vrátila hosty do zápasu branka Kostky, vyrovnat ale hosté i díky skvělému Čápovi v brance soupeře nedokázali, v 58. minutě naopak inkasovali z hole Velinského potřetí.

Asi nejvyrovnanější bitvu nabídl souboj Litomyšle s Moravskou Třebovou. Před nejvyšší návštěvou dne otevřel skóre v 11. minutě domácí Jakubec, chvíli před uplynutím poloviny zápasu však srovnal na 1:1 Cach. Hrdinou utkání se stal litomyšlský útočník Vomočil, jenž nejprve ve 46. minutě vrátil svému týmu vedení, aby minutu před koncem přidal pojistku.

Všechny čtyři série pokračují už tuto středu, soupeři si jen vymění pořadatelství zápasů.

Čtvrtfinále play off – 1. zápasy

Nový Bydžov – Trutnov 5:2

Fakta – branky a nahrávky: 13. D. Jebavý (M. Němec, M. Černý), 21. Eis (Postolka, J. Chára), 22. Hlaváček (V. Petr, M. Procházka), 36. Hlaváček (M. Procházka, V. Petr), 57. V. Petr (M. Procházka, Hlaváček) – 13. Šimoníček (R. Vondráček), 19. Šimoníček (Smékal, R. Vondráček). Rozhodčí: J. Petr – Boček, Brož. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 195. Třetiny: 1:2, 3:0, 1:0. Stav série: 1:0.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Paleček) – Muška, F. Novák, Matějíček, Zmítko, Brotánek, J. Pilný – M. Němec, Postolka, J. Chára, M. Procházka, Eis, D. Jebavý, M. Černý, V. Petr, D. Bureš, Hlaváček. HC Trutnov: Pluháček (Chrenko) – L. Junek, T. Křížek, L. Vácha, Chaloupka, Zákravský, Z. Křížek – Chytráček, M. Bureš, R. Mach, Švadlák, Rada, Šimoníček, Vognar, R. Vondráček, Luštinec, Oppelt, Smékal, Janoušek.

Litomyšl – Moravská Třebová 3:1

Fakta – branky a nahrávky: 11. T. Jakubec (F. Vomočil), 46. F. Vomočil, 59. F. Vomočil (J. Voříšek) – 27. Cach (Horký, J. Moučka). Rozhodčí: Rulíček, J. Čížek – Schaffer, Hájková. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 491. Třetiny: 1:0, 0:1, 2:0. Stav série: 1:0.

HC Litomyšl: M. Horáček (M. Dostál) – Švec, O. Bláha, Bažant, Š. Voříšek, J. Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, Cink, F. Vomočil. HC Slovan Moravská Třebová: Peksa (Faltus) – Dubovči, Janků, Kuchař, Cekr, O. Holub, J. Moučka – D. Marek, Kavan, Berčák, Fibrich, Scheuter, Palička, Cach, Skopal, Vaňous, Šíp.

Utkání Litomyšle s Moravskou Třebovou nabídlo čtyři branky a ke chvále obou soupeřů pouze čtyři dvouminutové tresty. To vše před nejvyšší návštěvou nedělního večera.

Nové Město n. M. – Chrudim 3:1

Fakta – branky a nahrávky: 7. Pohl (Vaňát, Hylena), 12. Reichmann (Velinský, O. Šťastný), 58. Velinský (M. Franc) – 25. M. Kostka (T. Linhart, Plch). Rozhodčí: L. Machač – Plodek, Vodička. Vyloučení: 4:6, navíc Borovec 10 minut OT a 5 minut + OK – Roubal 5 minut + OK. Využití: 1:1. Diváci: 180. Třetiny: 2:0, 0:1, 1:0. Stav série: 1:0.

TJ Spartak Nové Město: J. Čáp (Z. Biegl) – M. Franc, Šrenk, Borovec, Dufek, Mert, Pohl – Zámečník, Reichmann, J. Černý, Bucek, Hylena, J. Řehák, T. Hynek, O. Šťastný, Vanát, Velinský, L. Prouza, Koudelka. HC Chrudim: L. Novotný (F. Matoušek) – T. Linhart, V. Pilař, M. Urban, Pejzl, Hybeš, D. Hrdlička, M. Felcman – Jiří Polák, Z. Formánek, U. Dobiáš, V. Felcman, V. Novák, Roubal, Cvrček, T. Hejduk, Turčáni, M. Kostka, Plch, Langr.

Česká Třebová – Jaroměř 3:6

Fakta – branky a nahrávky: 48. Stolín (Schejbal), 54. Fúzik (Semorád, Sedlák), 60. Pažourek (Stolín, Schejbal) – 24. D. Brožek, 26. D. Voňka (T. Kocián, Kotrč), 32. J. Kašpar (A. Holub, D. Voňka), 45. J. Kašpar (L. Souček ml., J. Pavelka), 48. M. Hájek (L. Souček ml., J. Pavelka), 52. D. Brožek (Háze). Rozhodčí: Barek, V. Pilný – Kalina, Mikula. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 390. Třetiny: 0:0, 0:3. 3:3. Stav série: 0:1.

Hokejisté JaroměřeZdroj: Petr ČepekHC Kohouti Česká Třebová: Ament (M. Kraus) – T. Sedlák, Jemelka, Hradil, Schejbal, V. Pražák, D. Král – Augustin, Pavlovský, Fúzik, Vaňo, J. Semorád, Veverka, Plášek, M. Filip, Pažourek, Čada, Stolín, Daněk. HC Jaroměř: Vích (V. Mrázek) – D. Voňka, T. Bujňák, L. Souček st., Kotrč, M. Vágner, J. Pavelka, M. Krejcar – A. Holub, J. Kašpar, T. Kocián, D. Brožek, Háze, J. Teuber, Záliš, L. Souček ml., M. Hájek, T. Teuber.

Další program – 2. zápasy – středa 8. února – 18.00: Trutnov – Nový Bydžov. 19.00: Jaroměř – Česká Třebová, Chrudim – Nové Město nad Metují, Moravská Třebová – Litomyšl.