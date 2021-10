Jeho jména si v zápisech o utkání nejde nevšimnout. Pravidelně totiž střílí góly a defenzivní hráči v barvách soupeře si na něj musejí dávat pozor. Jak si Nezbeda roli střeleckého zabijáka užívá, o tom se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Tomáši, v posledních týdnech jste na sebe upozornil nebývalou střeleckou formou jak na zelených trávnících, tak mezi hokejovými mantinely. Považujete se v obou sportech za kanonýra?

Tak jsem spíš ofenzivní hráč. Neřekl bych ani tak, že se považuji za kanonýra, ale jak ve fotbale, tak v hokeji jsem měl v týmu vždycky takovou tu úlohu, že bych ty góly dávat měl. Samozřejmě jsem jen rád, že se mi to v letošní sezoně v obou sportech daří.

Začnu hokejem. Hrajete za Novou Paku, ale dlouho jste oblékal mládežnický dres Bílých Tygrů Liberec. Jak se vám pod Ještědem dařilo a kdy jste přestal věřit v kariéru extraligového hokejisty?

Do Liberce jsem odešel v době, kdy jsem na základní škole chodil do šesté třídy, a vydržel jsem tam hrát až do juniorky. V klubu Bílých Tygrů jsou co se týče trénování jedny z nejlepších podmínek v celé republice, takže mi to tam opravdu hodně dalo. Rozhodnutí, kdy jsem upřednostnil školu před hokejem, bylo během první sezony v Jablonci nad Nisou. V té době jsem vlastně nestudoval, trénoval s Benátkami nad Jizerou a hrál zápasy v Jablonci. Během toho roku jsem si řekl, že zkusím vysokou školu.

Tomáš NezbedaZdroj: Petr ČepekSkloubit studium s vrcholovým sportem není jednoduché. Zvolil jste především to první a jste si jistý, že to byl správný krok?

Určitě teď ničeho nelituji. Myslím si, že škola je v dnešní době důležitá a do extraligy to bylo daleko. Proto jsem fakt rád, že jsem tu vysokou školu zkusil a zatím ještě studuji, takže dobrý (usmívá se).

Po třech sezonách v druholigovém Jablonci nad Nisou jste se stal loni hráčem Nové Paky. Co vás přivedlo do klubu Bruslařů?

Já kousek od Nové Paky pocházím, navíc jsem tam s hokejem i začínal. Od klubu jsem před sezonou dostal nabídku, jestli bych tam nechtěl hrát. Dlouho jsem neváhal a nabídku přijal. Je to sice pro mě obtížnější kvůli dojíždění z Liberce, ale na Pace se mi líbí.

Letos se vám zatím daří skvěle, na svém kontě máte ze sedmi kol šest branek a dvě asistence. Hádám ale, že byste upřednostnil týmové úspěchy, je to tak?

Samozřejmě máte pravdu, ale na druhou stranu je to teprve začátek sezony a ta bude ještě dlouhá. Teď v sobotu se nám povedlo úvodní část soutěže zakončit vítězstvím v Bílině a já věřím, že v podobných výsledcích budeme pokračovat.

DOTAZNÍK TN:



Hokejový vzor v ČR: Tomáš Plekanec

Hokejový vzor ve světě: Alexander Ovečkin

Fotbalový vzor v ČR: Milan Baroš

Fotbalový vzor ve světě: Cristiano Ronaldo

Oblíbený hokejový klub v ČR: Bílí Tygři Liberec

Oblíbený hokejový klub v NHL: Washington Capitals

Oblíbený fotbalový klub v ČR: Sparta Praha

Oblíbený fotbalový klub v Evropě: Manchester United

I přes úvodní vítězství jste v tabulce poslední. V čem tedy zatím tým Nové Paky za svými soupeři zaostává?

Myslím si, že zatím to je hlavně hodně o tom, že máme poměrně dost mladý kádr, kterému chybí zkušenosti. Navíc jsme se před utkáním v Bílině trápili se v koncovce. Na tom musíme zapracovat, stejně tak na systémových věcech.

Až dostudujete, chtěl byste si ještě zahrát minimálně v Chance lize nebo už na bruslích nebudete mít zvláštní motivaci?

Asi nechtěl. Po studiu si chci především najít práci a pokud to budu stíhat, rád bych chtěl dál hrát druhou ligu.

Tomáš NezbedaZdroj: Petr ČepekVedle hokeje na sebe upozorňujete i na fotbale. Který sport vás vlastně naplňuje víc a se kterým jste dříve začal?

Fotbal jsem začal hrát ve třech letech, teprve o rok později přišel na řadu hokej. Momentálně mě asi o trochu víc naplňuje fotbal. Miluji ale oba sporty. Vždycky pro mě byl hokej na prvním místě, letos jsem to ale konečně dokázal tak nějak skloubit oboje dohromady.

V dresu Lázní Bělohrad jste s posledním víkendovým duelem zaznamenal branek dokonce už deset, přitom v A týmu nehrajete dlouho, že?

Je to přesně tak, v áčku jsem začal hrát vlastně až tuhle sezonu. O to víc jsem rád, že mi to zatím takhle lepí.

Čtyři sezony jste nastupoval pouze za rezervu. Potvrzuje to vaše slova, že prioritou byl hokej a fotbal jste bral spíš jako příležitostní zábavu? Přitom střelecky se vám dařilo od začátku.

Jak už jsem říkal, hokej byl pro mě na prvním místě. Do té doby jsem na fotbale ani netrénoval, jen jsem si chodil zahrát zápasy za béčko, když to šlo. A hlavně v béčku jsem si mohl zahrát s tátou, což jsem si vždycky přál. Jsem rád, že se mi to splnilo.

Tím se dostáváme k tomu, že jste ze sportovní rodiny. Fotbal hrál a stále hraje táta, ve vašich stopách jde mladší brácha Lukáš, který momentálně působí v hokejovém Liberci a kope také v Lázních Bělohrad. Jak byste oba coby sportovce popsal?

Co se týče bráchy, pak si myslím, že ve sportu jsme oba hodně podobné typy. Řekl bych, že on je větší technik, já zase větší střelec (směje se). No a táta, co si teda pamatuju, tak byl vždycky hodně typem hráče, proti kterému moc hrát nechcete. Hrál stopera a uměl být hodně nepříjemný pro protihráče. Byl typem, které útočníkům nedají nic zadarmo a občas je to i bolelo. Hodně řídil hru a většina hlavičkových soubojů byla jeho. Ale nemá to jen o fotbale, on rád zkouší nové sporty a je to hodně sportovní typ.

Vstup do sezony se nepovedl ani fotbalistům Lázní Bělohrad, v posledních kolech však začínáte bodovat. Věříte tedy, že se začne dařit i Bruslařům?

Je pravda, že se zatím nacházíme ve spodku tabulky jak ve fotbale, tak v hokeji. Rozhodně ale věřím, že budeme co nejdříve stoupat pozicemi nahoru. A to jak v Lázních Bělohrad, tak i v Nové Pace.

Troufnete si tipnout, kolik vstřelených branek by v sezoně mohlo klapnout?

Nebudu tipovat, kolik vstřelených branek mi nakonec vyjde, ale určitě budu rád, když to tam bude padat. Především je ale důležité, aby ty góly přispívaly k týmovým bodům.

Kolik vám vlastně zbývá roků studia a jaké máte představy o své profesní kariéře?

Letos si dodělávám bakaláře a pokud to zvládnu, chtěl bych pak ještě na inženýra, což by byly další dva roky studia. Co ale bude po škole, to zatím vůbec nevím.