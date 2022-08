Další tým končí! Novou Paku z druhé ligy "vyhnal" nový systém soutěže

Vrchlabí – Jablonec nad Nisou 6:0

S obměněnou sestavou do brány Krkonoš dorazili také Severočeši a úvodní minuty přátelského utkání dávaly tušit, že si na sebe oba kádry potřebují ještě zvykat. První třetina změnu stavu nepřinesla, za což mohli především brankáři. Jak domácí Vacek, tak hostující Jelínek.

Další přípravné zápasy HCV



Úterý 23. 8. Pardubice B (V)

Čtvrtek 25. 8. Jablonec n. N. (V)

Středa 31. 8. Hronov (V)

Čtvrtek 1. 9. Letňany (D)

Středa 7. 9. Hronov (D)

Středa 14. 9. Děčín (V)



Všechny duely od 18 hodin

Co nepřinesla perioda úvodní, to si hokejisté plně vynahradili v té druhé. Přesněji řečeno vrchlabští hokejisté. Ti totiž v rozmezí od 26. do 33. minuty nasypali do sítě Vlků čtyři puky a po trefách Moníka, Chrtka, Štembery a Tatara svítil na tabuli stav 4:0.

V polovině zápasu v domácí brance jistého Vacka vystřídal Krinwald, ani on pak ve zbytku duelu gól za svá záda nepropustil. Byli to naopak novic v dresu Stadionu Adam Jirků a Patrik Urban, kteří v poslední třetině navýšili náskok týmu na konečných 6:0. Mladší bratr hlavního vrchlabského kouče se prosadil 53 sekund po zahájení hry, skóre uzavíral kapitán mužstva.

Že mě trénuje brácha? V kabině si občas narážku vyslechnu, říká Adam Jirků

Fakta – branky a nahrávky: 26. Moník (Chalupa, Urban), 27. Chrtek, 31. Štembera (Tatar, Cerman), 33. Tatar (Duchan, Cerman), 41. Jirků (Krsek, Březák), 52. Urban (Moník). Rozhodčí: Veinfurter – Roischel, Všetečka. Vyloučení: 2:4, navíc Kapička (Jablonec) 10 minut OT. Využití: 1:0. Diváci: 369. Třetiny: 0:0, 4:0, 2:0. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (31. Krinwald) – Bendík, Perička, J. Kynčl, Vácha, Kerekanič, Duran, Březák, Štembera – Tomáš JirkůZdroj: Anton MartinecF. Moník, P. Urban, Chalupa – T. Bláha, Chrtek, Poppel – Krsek, R. Šlaicher, A. Jirků – J. Tatar, Duchan, A. Cerman.

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Jednalo se o první přípravné utkání, proto jsme co se týče předvedené hry neměli nějaká velká očekávání. Trochu nám to haprovalo v defenzivní hře, kde věřím, že se s přibývající herní praxí budeme lepšit. Na druhou stranu jsem byl spokojen s útočnou hrou. Nechyběly nám pohledné akce, kreativita, přišly i góly. Až na tu lehkovážnost ve hře dozadu jsem s přípravou spokojen, nyní půjdeme zápas od zápasu a víme, že je na čem pracovat. Už za týden nás čeká velká prověrka na chrudimském ledě proti rezervě Pardubic, tam se na hru v obraně zaměříme.“