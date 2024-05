Stříbro pod Alpami. Mladí trutnovští hokejisté reprezentovali klub ve Francii

Na jih Evropy vyrazili reprezentovat své město a s ním i celou Českou republiku mladí hokejisté z Trutnova. Výběr devítiletých hráčů pod vedením trenérů Petra Chytráčka a Jakuba Luštince zamířil do městečka Briancon, členové starší kategorie U13 pak spolu s koučem Romanem Vondráčkem pokračovali do asi čtyřikrát většího města Gap, přičemž obě místa patří do alpského regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dva skvěle zorganizované turnaje navštívili mladí hokejisté z Trutnova a spolu se svými trenéry a rodiči si ve Francii užili dny plné hokeje, zábavy a cestování. | Foto: foto: reportéři HC Trutnov