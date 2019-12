Vedoucí celek tabulky se po pomalejším rozjezdu dostal do pekelného tempa, při němž si hostující fandové žádali desítku v síti rivala.

Té se nakonec svěřenci kouče Váchy ubránili, ani po porážce 1:9 ale nemohou být spokojeni. Na podobně vysokou porážku v podkrkonošském El Clásicu totiž nejsou zvyklí.

V programu středečního večera byl také souboj druhého Mostu s královédvorským Rodosem, který v tabulce panuje bronzovou příčku. A Východočeši udělali svým příznivcům radost, když v hale Mosteckých Lvů vyhráli 7:4.

Trutnov - Vrchlabí 1:9

Vrchlabští hokejisté v dalším derby postrádali kapitána Tomáše Jirků i oporu ofenzivních řad Jaroslava Bednáře. Posílili se ale navrátivším se obráncem Jánem Nikem, jenž start do sezony odehrál v prvoligových Benátkách. A obnovená premiéra ve vrchlabském dresu šikovnému bekovi vyšla nadmíru skvěle.

Ze zápasu uběhlo 76 vteřin, když do útočné třetiny vlétl hostující kanonýr Petr Sýkora a obávanou dělovkou otevřel skóre. Za další půlminutu byl Vrchlabským vyloučen Voženílek a přesilová hra vrátila Trutnov do hry. Hlavně tedy gól, který pohotově po rozboru soupeřovy defenzívy vsítil Škvrně – 1:1.

Na vydařeném výkonu Draků v první třetině měly zásadní vliv tři po sobě jdoucí přesilovky. Hosté ale inkasovali jen v té první, ve zbylých si počínali jistě a navíc krátce po návratu Vašíčka na led mohl podruhé v utkání skórovat Sýkora. Předčasnou radost mu zkazil zákrok Ašenbrennera.

I tak se favorit zápasu druhé branky dočkal ještě před první sirénou. V úvodní přesilovce hostů udeřil Kastner a na startu prostřední části hry přidal Stadion další dvě přesilovkové trefy.

V té době za zbytečné dohrání soupeře z konce první třetiny pykal na trestné Kubinčák (2+10) a následně i Višňák. Stav 1:4 domácím hokejistům sebral vítr z plachet a ve zbytku utkání už soupeři nestačili. Na čtyřbrankový rozdíl upravil ještě ve druhé třetině Voženílek a po této situaci musel brankoviště v bolestech opustit gólman Trutnova Ašenbrenner.

Náhradník Krofta si v závěrečné části prošel očistcem. Nejprve na něj dvakrát (jenou hodně lacino) vyzrál již zmiňovaný obránce Niko a v závěrečných vteřinách zápasu se trefili ještě Sýkora s Bendíkem.

Fakta – branky a asistence: 4. Škvrně (Suk, Jirásek) – 2. Sýkora (Rolínek, Vágner), 16. Kastner (Hozák, Bendík), 21. Hlaváč (Sýkora), 26. Matějček (Hlaváč, Rolinek), 38. Voženílek (Kastner), 43. Niko, 56. Niko (Havránek, Urban), 58. Sýkora (Soukup), 60. Bendík (Voženílek). Rozhodčí: Zavřel – Kettner, Řezníček. Vyloučení: 7:6, navíc Kubinčák (TR) 10 minut OT. Využití: 1:3. Diváci: 1096. Třetiny: 1:2, 0:3, 0:4.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (40. Krofta) – Višňák, Leder, Vácha, Suk, D. Jirásek, Kynčl – Kubinčák, Janoušek, Fedulov – Krsek, M. Poul, Planý – Bucek, F. Jirásek, Škvrně.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Niko, Havránek, Vágner, Vašíček, Bendík, Voženílek, J. Moník – Urban, Mrňa, Hlaváč – Sýkora, Matějček, Rolinek – Hozák, Kastner, Chalupa – Bláha, F. Moník.

Mostečtí Lvi - Dvůr Králové n. L. 4:7

Dvoráci k souboji druhého celku tabulky s třetím cestovali bez své brankářské jedničky Čápa. V brankovišti jej zastoupil Jan Janský a jako dvojka u týmu působil extrutnovský Oto Jeschke, jenž se s majitelem klubu Vasilem Teodoridisem před utkáním dohodl na smlouvě do konce sezony.

Hosté do zápasu vstoupili skvěle. Už ve třetí minutě je poslal do vedení Půhoný, na jehož trefu ale soupeř dokázal dvěma góly odpovědět. Prostřední část však vyšla mnohem lépe Rodosu. Znovu Půhoný, brzy po něm Havlas a ve 38. minutě Hrazdira obrátili stav až na 2:4 a se stejným skóre šli Východočeši do periody závěrečné.

V ní se sice Mostečtí Lvi dokázali hostům dvakrát přiblížit na rozdíl jediné branky, Malinského svěřenci si ale vždycky našli prostor na odpověď a duel nakonec dovedli k zaslouženému vítězství 7:4.

Fakta – branky a asistence: 6. Kýhos (Mála), 15. Bečvář (Drašar, Čejka), 41. Čejka (Kuncl, Böhm), 54. Čmolík (Böhm, Drašar) – 3. Půhoný (Dušek), 22. Půhoný (Hoskovec), 27. Havlas (Luštinec, Matějíček), 38. Hrazdíra (Valášek, Luštinec), 43. Valášek (Hrazdíra), 60. Luštinec, 60. Hoskovec (Valášek, Dušek). Rozhodčí: Místecký – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 198. Třetiny: 2:1, 0:3, 2:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Janský (Jeschke) – Mocek, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Brokeš, Hrazdira, Ježek – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný Hoskovec, Dušek – Šedivý.

Další výsledky 25. kola: Jablonec – Bílina 7:4, Řisuty – Děčín 5:1.

Program 26. kola (sobota 14. prosince) – 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Jablonec nad Nisou, Nová Paka – Mostečtí Lvi. 17.30: Bílina – Trutnov. 18.00: Vrchlabí – Řisuty.