Dvěma góly a jednou asistencí se v utkání blýskl Matouš Kratochvil, vychytanou nulou pak mág mezi tyčemi Jakub Soukup.Pro Severočechy šlo o vyrovnání nejtěžší porážky v sezoně, stejným výsledkem totiž padli na konci září v hale Frýdku-Místku.

HC Stadion Vrchlabí – HC Slovan Ústí nad Labem 6:0 (0:0, 3:0, 3:0).

Fakta – branky a asistence: 26. Chalupa (Kratochvil), 33. Kratochvil (Matýs, Kajínek), 35. Chrtek (Linhart, Nouza), 49. Kratochvil (Niko), 53. Mrňa (Urban, Hozák), 56. Mrňa (Urban). Rozhodčí: Petružálek, Jaroš – Štofa, Dědek. Vyloučení: 7:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 30:34. Hráno bez diváků.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Linhart, Bučko, Kajínek, Niko, Vála, Jirků, Oliva – Heřman, Chrtek, Nouza – M. Kratochvil, Matýs, Machač – Hozák, Urban, Mrňa – Antoníček, Moučka, Chalupa.

HC Slovan Ústí nad Labem: Schwarz (Hamalčík) – J. Drtina, Š. Havránek, Vl. Brož, Vala, Klikorka, M. Voženílek, Pika – Trávníček, Pšenička, Severa – Tůma, Vrdlovec, Matějček – P. Svoboda, Protasenja, Houška – Grim, Furch, Tlačil.

Pomsta za devět let staré vyřazení? I tak může leckterý hokejový fanoušek z Vrchlabí brát středeční výsledek prvoligového utkání. Psal se únor roku 2011, kdy spolu oba soupeři bojovali v play off. Postup tehdy po obratu z 1:2 na 4:2 slavili Severočeši.

Tentokrát ale bylo vše jinak a přesto, že se hrálo bez přítomnosti diváků, ti Vrchlabští měli při sledování psaného přenosu jistě velkou radost.

Pro Ústecké přitom duel nezačal vůbec špatně. Už na startu šesté minuty dostali výhodu přesilové hry, Soukupa v brance Stadionu při ní však neohrozili. Následovaly častěji gólové šance domácího celku. Heřman, Kajínek, Havránek ani Nouza si však na brankáře Schwarze nepřišli.

Také v úvodu prostřední části museli domácí čelit přesilovce soupeře, když ji ale bez úhony přežili, sami udeřili. Kratochvil našel před útočnou modrou rozjetého hříšníka Chalupu, jenž se právě vracel z trestné lavice, a jediný vrchlabský střelec z utkání v Benátkách zamířil mezi betony ústecké jedničky – 1:0.

Při vyloučení Moučky záhy Soukup dvakrát vychytal Drtinu, pak však faulovali také hosté a Stadion bleskově nabídnutou šanci zužitkoval. Slovan při oslabení špatně střídal, chvilky nepozornosti využilo duo Matýs – Kratochvil a druhý jmenovaný hravě zvyšoval na 2:0.

Uběhly pouhé dvě minuty, ranou švihem z mezikruží se prosadil Chrtek a o vítězství horalů se zdálo být rozhodnuto.

Na startu závěrečné periody nejprve několikrát svůj tým podržel vynikající Soukup, po jehož zákrocích hosté možná ztratili i poslední víru ve zvrat. Tím spíš, když v čase 48:40 Kratochvil přidal gól na 4:0 a závěr už si domácí odehráli v exhibičním tempu.

Pátou branku přidal v pádu faulovaný Mrňa a tenisovou podobu dal konečnému výsledku stejný hráč v 56. minutě, když si jeho přihrávku Urbanovi srazil obránce soupeře bruslemi za brankovou čáru.

Vrchlabí se vysokou výhrou posunulo v tabulce na osmou příčku a už tuto sobotu doma od 18 hodin přivítá aktuálně druhou jihlavskou Duklu.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): „První třetina nebyla z naší strany dobrá. Myslím si, že jsme byli ještě trochu poznamenáni závěrem utkání v Benátkách… Neudrželi jsme se na puku, nehráli jsme… Ve druhé třetině, byť tam bylo dost vyloučení, se náš výkon zlepšil. Důležité bylo, že jsme ubránili všechna, tuším čtyři, oslabení a i přes to jsme dokázali skórovat. Myslím si, že důležitý moment byl v závěru druhé třetiny a v začátku třetí třetiny, kdy jsme ubránili dlouhou přesilovku soupeře pět na tři. Ve třetí jsme už jen přidali pojistku v podobě dalších tří gólů. Jsem rád, že jsme utkání uhráli s nulou, i když ten konečný výsledek úplně neodpovídá tomu, jak se toto utkání vyvíjelo. Na to se historie neptá. Jsem hrozně rád, že Kuba Soukup udržel to čisté konto. Určitě pro něj nebylo jednoduché nastoupit po šesti týdnech do mistrovského utkání."

Jaroslav Roubík (HC Slovan Ústí nad Labem): „Z našeho pohledu byl začátek utkání dobrý a celá první třetina také. Dobře jsme bruslili, šli jsme si pro fauly, akorát jsme nevyužili žádné přesilovky. Začátek druhé třetiny také nebyl špatný, ale od té doby, kdy jsme udělali chybu v naší přesilovce, když jsme dostali gól, šla naše hra trošku dolů. Následně jsme šli špatně vystřídat, soupeř dal ještě jeden gól , převzal iniciativu a my jsme se už nedokázali k ničemu zvednout. Vrchlabí nás v závěru utkání jednoznačně přehrálo, dávalo nám góly do prázdné brány, takže nezbývá než jim pogratulovat k výhře."