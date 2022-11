Do sestavy Dynama se vrátil po měsíci obránce Jan Kolář. Tento chlapík ale má na zranění smůlu, protože kvůli ráně do obličeje nedohrál ani druhou třetinu. Meze třemi tyčemi dostal po třech zápasech příležitost Dominik Frodl. A znovu perlil. Jako první gólman v celé soutěži sahal po třetí nule. Tu mu sebrala nedisciplinovanost spoluhráčů.

Pardubický tým prokazoval od první minuty v jaké se nachází herní pohodě. Do první šance se dostal Paulovič, tváří v tvář Strmeňovi ale neuspěl. V 9. minutě otevřel jako první dveře na lavici hanby Marcel, a po půlminutě se mohl vrátit na led. Smutně. Košťálek vypálil od modré a do jeho střely vložil gólově hůl Zohorna. Na druhé straně vysunul Frodl beton do pokusu Čachotského. Stalo se tak při jediné šanci v první početní výhodě domácích. Jak se proměňují příležitosti předvedla s lehkostí elitní pardubická formace. Zohorna naservíroval zpátečku Radilovi, které příklepem zavěsil do vinglu.

„Dostal jsem pěknou přihrávku od Kousyho. Už jsem se chystal vystřelit, ale v tom na mě zařval Ráďa, tak jsem mu to podal,“ okomentoval druhou trefu svého týmu Tomáš Zohorna.

V závěru prvního dějství hosté svého soupeře zamkli v obranném pásmu, Poulíček však žabičkou na gólmana nevyzrál. Motor vysvobodil klakson.

Od úvodní buly prostřední části pokračovalo Dynamo v tlaku. Strmeň se ocitl v ohni střel, ale Košťálek ani Zohorna puk za jeho záda neposlali. Domácí se postupně z kleští vymanili a vypracovali si více šancí než v úvodní dvacetiminutovce. Hovorka však mířil vedle a proti Formanovi se roztáhl jak široký, tak dlouhý Frodl.

Obrovskou šanci v úvodu závěrečné třetiny měl Gulaš. Uháněl sám na Frodla, který mu překazil záměr s blafákem. Domácímu veteránu se nelíbil, zákrok dojíždějícího hráče a za protesty putoval za katr. V přesilovce hosté narýsovali obrazec, který však nedotáhl Říčka do gólového konce. Při vlastním oslabení ujela dvojice domácích hráčů, ale zeď jménem Frodl zastavila i Hanzla. Nedáš – dostaneš. Ve 47. minutě vystřelil Kousal, volného puku se zmocnil Zohorna, na kterého zívala prázdná klec. Vygumovat nulu na svém kontě vstřelených branek mohli domácí ve druhé přesilové hře, když Radil trefil kolenem Bindulise. A když Zohorna zahákoval protihráče, větší možnost už Motor mít nemohl. Půlminuty svíral soka, ale Frodl Šenkeříka vychytal a proti Pechovi za něj zaskočil Vála. Nevyužil ji a pykal. Ránu jistoty zasadil domácím Poulíček, kterého vybídl ke skórování po zachycení špatné rozehrávky Koffer. Frodl odolával padesát sedm minut. Nulu mu sebrala nepochopitelná nedisciplinovanost spoluhráčů. Nejdříve přesně mířil Přikryl a při další početní výhodě Valský.

České Budějovice – Pardubice 1:4

Branky a nahrávky: 58. Přikryl (Vráblík, Štencel), 60. Valský (Vráblík, Štencel) – 9. T. Zohorna (Košťálek, Říčka), 19. Radil (T. Zohorna, R. Kousal), 47. T. Zohorna (Radil, Košťálek), 56. Poulíček (Koffer). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 6358. Třetiny: 0:2, 0:0, 2:2. Motor České Budějovice: Strmeň – Štencel, Vráblík, Bindulis, Hovorka, Marcel, Šenkeřík, Kachyňa – Dzierkals, Pech, Gulaš – Holec, Hanzl, Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Tomeček, Koláček, Karabáček. Trenér: Jaroslav Modrý. HC Dynamo Pardubice: Frodl – Košťálek, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, J. Kolář, Chabada – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – Matýs, Cienciala, Říčka – Koffer, Poulíček, Paulovič – Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Radim Rulík.