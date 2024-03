V utkání vstřelili první i poslední branku, přesto hokejisté Vrchlabí v Příbrami závěrečný zápas nadstavbové části II. ligy o gól prohráli. Z dosavadních osmi vzájemných utkání horalé proti Severočechům uspěli v jediném, když v základní části minulého ročníku vyhráli na vlastním ledě 3:1. Jinak samá porážka. Čas na odplatu přijde s velkou pravděpodobností velmi brzy.

Vrchlabský trenér Petr Hlaváč své svěřence po utkání v Příbrami chválil. Nechybělo mnoho a horalé si z ledu favorita mohli odvézt body. | Foto: Anton Martinec

Hlaváčovi svěřenci šli do utkání s vědomím, že jakákoliv výhra jim zajistí konečnou pátou příčku a tím pro play off tradičního soupeře z Letňan. V případě porážky by musel Stadion čekat, zda Děčín zvládne derby v Mostu. Pokud by jej vyhrál, dostal by se před Východočechy a ty odsoudil k vyřazovací partii s třetí Příbramí.

Kynčlovy pecky načaly Letce. Také čtvrtý boj proti Pražanům vyhrál hostující tým

Ač je po obou duelech, stále není stoprocentně jisté, jak složení osmifinálových dvojic bude. Severočeské derby bylo totiž pro nízký počet mosteckých hokejistů předčasně ukončeno a o výsledku se rozhodne u zeleného stolu. Pokud by zůstal v platnosti výsledek 3:4, který v době ukončení duelu panoval, vrátili by se Vrchlabští už brzy na příbramský led znovu.

II. liga Západ, část vítězů – 14. kolo

HC Příbram – HC Stadion Vrchlabí 3:2

Utkání 14. kola nadstavby zahájili horalé výborně. Už na konci čtvrté minuty si vynutili na soupeři faul a vyloučení Bednaříka trestal gólem kapitán Urban, jehož přihrávku si Příbramští srazili do vlastní branky – 1:0.

Také domácí využili hned svou první početní výhodu. V 9. minutě při ní vypálil od modré Krejčí a Holubec za hromadou těl nemohl nic vidět – vyrovnáno. V čistě hraném utkání bylo každé vyloučení klíčové. Ve 26. minutě skóroval Duchan, chvíli před tím však rozhodčí přehlédli jeho podrážení, načež byla branka přesto uznána.

V nástupu do závěrečné periody uspěli domácí potřetí, na gól Zdeňky ale stihl v čase 53:59 po krásné přihrávce Urbana odpovědět Chalupa.

Víc už hosté nestihli, ačkoliv to v závěru zkoušeli i v šesti hráčích.

Příbramská stavidla pevná jak přehrady v Krkonoších. Horalé podruhé neskórovali

Fakta – branky a nahrávky: 9. D. Krejčí (Kafka, Gengel), 26. Duchan (Jelínek, Saňa), 42. Zdeněk (Josefus, Rajgl) – 5. P. Urban (Chrtek), 54. D. Chalupa (P. Urban, Chrtek). Rozhodčí: Battěk – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 491. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1.

HC Baník Příbram: Jiroušek (Tichon) – Havlín, Zdeněk, Jelínek, Havelka, Rajgl, D. Krejčí, Saňa, Patzelt – Furch, Pětník, P. Svoboda – Josefus, Chlouba, Mařík – Pinkas, Kolda, Kafka – Gengel, L. Bednařík, Duchan. HC Stadion Vrchlabí: Holubec (Červinka) – Hladík, Kaštánek, Bendík, Boukal, T. Perička, D. Sýkora – P. Urban, Šlaicher, Chrtek – A. Cerman, D. Chalupa, Krsek – Kastner, Kozák, Tatar – Mach, A. Jirků.

Další výsledky 14. kola: Chomutov – Ústí nad Labem 6:1, Tábor – Letňany 5:2, Mostečtí Lvi – Děčín 3:4 a předčasně ukončeno pro nedostatečný počet domácích hráčů.

Konečná tabulka části vítězů

1. Chomutov 42 33 2 2 5 200:87 105

2. Tábor 42 32 2 2 6 191:84 102

3. Příbram 42 29 3 1 9 179:122 94

4. Letňany 42 24 3 1 14 162:119 79

5. Děčín 41 20 3 1 17 160:150 67

6. Vrchlabí 42 22 1 1 18 144:115 69

7. Mostečtí Lvi 41 15 1 3 22 138:169 50

8. Ústí n. L. 42 11 2 3 26 128:166 40

II. liga Západ, část poražených

Výsledky 14. kola: Řisuty – Benátky nad Jizerou 3:10, Cheb – Kobra Praha 3:2pp, Písek – Kralupy nad Vltavou 8:4. Hokejisté Hronova měli volný los.

Konečná tabulka části poražených

9. Benátky n. J. 40 17 4 3 16 149:131 62

10. Kobra Praha 40 17 2 3 18 154:166 58

11. Cheb 40 10 7 4 19 118:164 48

12. Kralupy n. Vlt. 40 11 3 5 21 119:148 44

13. Hronov 40 12 2 1 25 137:200 41

14. Písek 40 9 4 3 24 118:157 38

15. Řisuty 40 6 0 6 28 109:228 24

Program předkola play off, 1. zápasy – úterý 18.00: Mostečtí Lvi – Kobra Praha, Ústí nad Labem – Benátky nad Jizerou. Pravděpodobné dvojice pro osmifinále: Příbram – Vrchlabí, Letňany – Děčín. Chomutov a Tábor čekají na soupeře z předkola.