Společně s Petrem Hlaváčem vytvořil v loňské sezoně kouč VÁCLAV BAĎOUČEK sehranou trenérskou dvojici, která tým nejprve vytáhla k vítězství v základní části. V play off pak HC Stadion překonal dva soupeře, aby mu nakonec stopku vystavil velký rival ze Sokolova.

Série elitního podkrkonošského mužstva se Západočechy byla po právu označována za předčasné finále, však také Baník následně potvrdil postup do Chance ligy, v níž bude letos nováčkem.

„Co se nepovedlo loni, zkusíme do konce dotáhnout v sezoně příští,“ nechal se krátce po skončení posledního utkání slyšet sportovní manažer HCV Jiří Jakubec. S ohledem na posílení kádru se zdá, že rozhodně nemluvil do větru.

Trenére, už loni jste trénoval opravdu silné mužstvo. Letos by mohlo být ještě zkušenější. Jak se na sezonu těšíte?

Jako každý rok se na začátek soutěže těším. V minulé sezoně se podařilo sestavit silný tým, který si sedl jak hokejově, tak lidsky. Během celého roku se nevyskytl žádný závažnější problém, který bychom museli řešit. Až na listopadový výsledkový výpadek mužstvo podávalo stabilní výkony a doufám, že potěšilo nejen naše věrné fanoušky ale všechny, kteří hokej ve Vrchlabí sledují. Pouze mne mrzí, že jsme nedosáhli na náš společný cíl, kterým byl postup do Chance ligy.

Popravdě, v osudové sérii jste se potkali se Sokolovem, který po Chance lize také hodně toužil a byl pro vás opravdu silným, leč vyrovnaným soupeřem.

V sérii se Sokolovem, která nejen podle mého názoru měla prvoligové parametry, rozhodovaly drobnosti, v nichž byl Sokolov v rozhodujících momentech pohotovější a možná i šťastnější. Škoda, že ve čtvrtém utkání, kde jsme mohli celou sérii ukončit, přišel sporný verdikt rozhodčích v závěru první třetiny (mimochodem komisí rozhodčích ČSLH uznaný jako nesprávný) a následně jsme v úvodu druhé části nevyužili vyložené příležitosti a soupeř pak šťastnými góly utkání otočil ve svůj prospěch. Co se týče letošní sezony, pak zkušenost v podobě avizovaných posil určitě přibude.

Klub hokejovou veřejnost nabažil jmény jako Jaroslav Bednář, Petr Sýkora či Jan Hlaváč. Bude s takovými borci radost spolupracovat?

Moc se na to těším. Hráče takového kalibru nepotkáte každý den. Všichni tři měli díky svému talentu a píli skvělé kariéry a pro nás všechny je to velká čest, že se rozhodli hrát za náš tým. Moje dřívější zkušenosti s takovými hráči jsou veskrze pozitivní, protože jejich profesionalismus jim nedovolí něco šidit nebo obcházet a ke všemu přistupují velice zodpovědně.

Máte za sebou hned několik přípravných utkání. Splnila pro vás účel? Ve kterém duelu se hra mužstva přibližovala ideálu?

Přípravná utkání jsou přínosná v tom, že vidíte reakce hráčů v jiných podmínkách, než přináší trénink. Takže v tom účel splnila. Bohužel jsme se ještě nesešli v kompletním složení, díky onemocnění Petra Sýkory a pozdějšímu příletu Honzy Hlaváče. K ideálu co se týče sestavy i samotné hry tak máme ještě daleko. Na druhou stranu jsme mohli dát větší prostor několika hráčům, kteří k nám přišli na zkoušku. Do úvodu soutěže bychom ale měli vstoupit v plné síle.

Skupina, ve které bude HC Stadion působit, doznala řady změn. Nepotkáte třeba Kolín, Letňany či Nymburk, naopak několikrát vyrazíte na daleký sever. Koho považujete za největšího konkurenta?

Osobně se mi reorganizace soutěže nelíbí, loňský model byl lepší. Měli jsme možnost konfrontace s větším počtem kvalitních týmů a i závěr soutěže formou play off je lepší model než ten letošní. Absence zápasů s týmy jako je Kolín či Nymburk mne mrzí, protože to vždy byla dobrá utkání proti soupeřům, kteří se snažili tvořit a nezaměřovali se pouze na destrukci. Určitě silný soupeř bude Dvůr Králové, nepříjemný bude, minimálně v domácím prostředí Most.

Podceňovat ale jistě nepůjde ani ostatní soupeře.

Přesně tak, ani ostatní nelze podcenit, protože jsme opět pasováni na favorita soutěže a každý proti nám nastoupí s vědomím, že pokud prohraje, tak to všichni očekávali. Ale v případě soupeřova úspěchu to bude velká senzace. V tomto směru bude tlak na hráče enormní. Já však věřím, že jsou natolik odolní, aby se s touto situací vyrovnali.

Vám se podařilo v kádru udržet gólmana Jakuba Soukupa, jenž byl stavebním kamenem pro loňský úspěch. Jak důležitá osoba je to pro vás?

Kuba Soukup měl v loňském ročníku opravdu skvělou formu a jeho podíl na výsledcích byl velký. Proto prvním posezonním úkolem bylo pokusit se ho u nás udržet i na letošní sezonu. Jsem rád, že se to povedlo a že Jakub, i přes nabídku z Chance ligy, dal přednost působení ve Vrchlabí, protože s kvalitním brankářem roste sebevědomí celého týmu. Zároveň je ale třeba podotknout, že zodpovědnost za výsledky má celý tým a nelze ji ponechat jen na brankáři.

Lichý počet účastníků skupiny Sever znamená pět volných termínů. Vy „stojíte“ hned na startu. Berete o chlup delší čas na přípravu jako výhodu?

Jak jsem zmiňoval výše, až nyní bychom se měli začít scházet v kompletním složení, tak z tohoto úhlu pohledu se to může jevit jako výhoda. Na druhou stranu soupeř bude mít před námi náskok jednoho odehraného soutěžního utkání. My jsme poslední přípravný zápas proti Jablonci odehráli 4. září a desetidenní zápasový půst nebyl ideální. Je to ale realita a my se s tím museli vypořádat. Přizpůsobili jsme tomu náš program a určitě se na start nové sezony nachystali tak, abychom začali co nejlépe.

Prvním soupeřem vám bude Bílina. Máte již o severočeském celku dostatek informací?

Každý soupeř bude mít v úvodu soutěže dost sil a bude nepříjemný. O Bílině mám jen kusé informace, údajně by měli spolupracovat s Kadaní a tak je možné, že budou posíleni o několik jejich hráčů. Nicméně my se musíme zabývat především naší hrou a jít do všech mistrovských utkání s maximálním úsilím a koncentrací na náš vlastní výkon.

TÉMA: LOŇSKÉ NULY JAKUBA SOUKUPA

Byla to pro brankáře Jakuba Soukupa fantastická sezona. Novic ve vrchlabském dresu byl pro tým obrovskou oporou a vedle svých výkonů zaujal jedním parádním rekordem.

Během základní části se kmenový hráč Litvínova prezentoval osmi shootouty! První dva si připsal hned v úvodních dvou kolech a největší paráda přišla na začátku prosince, kdy ve čtyřech duelech po sobě přidal tři vychytané nuly. Pokaždé přitom jeho spoluhráčům na tříbodový zisk stačila jediná trefa!

Pokud se Soukup minimálně přiblíží loňským výkonům, nemusí se horalé ničeho bát. Tohle je pan gólman!



Soukupovy nuly



Kolín – Vrchlabí 0:1

Vrchlabí – Nymburk 4:0

Vrchlabí – Kolín 4:0

Kobra Praha – Vrchlabí 0:1

Vrchlabí – Sokolov 1:0

Řisuty – Vrchlabí 0:1

Sokolov – Vrchlabí 0:1

Vrchlabí – Řisuty 15:0