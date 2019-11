Ano, oddíl, který už před touto sezonou dokázal svůj druholigový kádr vyšperkovat o jména typu Petra Sýkory, od minulého ročníku pokračujícího Jaroslava Bednáře a například i do Čech se vracejícího Jana Hlaváče.

Co jméno, to pojem. Co jméno, to kanonýr a bývalý český reprezentant.

A teď je tu velká šance, že se na druholigovém ledě předvede další persona. Co víc, dokonce kapitán mistrů světa z roku 2010!

Uplynul více než měsíc od chvíle, kdy Tomáš Rolinek ukončil své působení v extraligových Pardubicích, v klubu jeho srdce. Ve městě, kde taktéž slavil mistrovský titul (2004/2005) a navrch tu přidal dvě stříbra.

Už krátce po jeho prohlášení, které na sociálních sítích uveřejnila manželka Darina, spekulovala hokejová veřejnost, jak dlouho Tomáš bez aktivního hraní vydrží. A kam případně povedou další jeho kroky. Do rodného Žďáru nad Sázavou? Nebo snad za kamarádem Petrem Sýkorou, jenž od září střílí góly v Krkonoších?

Nyní je blíž varianta B. Ale pozor. Podle slov sportovního manažera HC Stadion Jiřího Jakubce není vůbec jisté, že se Tomáš Rolinek opravdu v mistrovských zápasech ukáže.

„Tomáš s námi začal trénovat. Nic nám ale neslíbil. Podle svých slov ve Vrchlabí odtrénuje týden a rozhodne se, zda je připraven na pokračování v hokejové kariéře. O tom, jak se rozhodne, budeme veřejnost včas informovat,“ prozrazuje Jakubec.

Horalé jasně dominují druholigové skupině Sever, která si tento týden „užívá“ volnou středu a pokračovat bude v sobotu. Dva nejbližší duely Vrchlabští odehrají na vlastním ledě. Nejprve proti Děčínu, týden na to proti Bílině. Poté už přijde na řadu podkrkonošské derby na ledě Dvora Králové nad Labem (středa 21. 11.).

Jestli v těchto zápasech bude jeden z hlavních kandidátů na postup do Chance ligy hrát s nebo bez Tomáše Rolinka, možná napoví už nejbližší dny.

Hokejová kariéra Tomáše Rolinka

HC Dynamo Pardubice, KLH Jindřichův Hradec, HC Berounští Medvědi, Bílí Tygři Liberec, HC Chemopetrol Litvínov, HC VCE Hradec Králové, Metallurg Magnitogorsk, Salavat Yulaev Ufa, HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice.



Medailové úspěchy Tomáše Rolinka

- mistrovství světa 2006 (stříbro), 2010 (zlato). 2011 (bronz)

- česká extraliga 2003 (stříbro), 2005 (zlato), 2007 (stříbro), vše Pardubice, 2014 (bronz), se Spartou Praha

- s ruským Metallurgem Magnitogorsk Tomáš Rolinek skončil v sezoně 2008/2009 druhý jak v Hokejové lize mistrů, tak ve Victoria Cupu