Šest soupeřů zbývá vrchlabským hokejistům potkat v úvodní třetině základní část Chance ligy a jistojistě ten nejsilnější je čeká v dnešním utkání na vlastním ledě. Východočeši od 17 hodin přivítají Horáckou Slavii Třebíč, tedy lídra tabulky, který si v dosavadních jedenácti duelech sezony připsal jedenáct (!) vítězství.

BÝT TAK PRVNÍ, KDO PORAZÍ LÍDRA

„Na Třebíč se moc těšíme. Zatím všechny naše zápasy v tomto ročníku byly velmi vyrovnané a o výsledku vždy rozhodovaly pouze detaily. Třebíč má aktuálně neuvěřitelnou formu a myslím, že bude k vidění perfektní hokej. Zatím jsme ve všech zápasech dokázali udržet vysoké nasazení a bojovnost, což vnímám jako samozřejmost i pro toto utkání,“ pronesl před jedním ze šlágrů 12. kola sportovní manažer Stadionu Jiří Jakubec.

Horalům se na domácím ledě daří, prohráli tu pouze po nájezdech s Jihlavou (1:2) a naposledy s výborným soupeřem z Litoměřic (1:3). Jak oba výsledky naznačují, aby Vrchlabí zvládlo sobotní zápas lépe, bude potřeba lepší úspěšnost v zakončení.

„Osobně si myslím, že půjde o ofenzivně laděný zápas. A že Třebíč potrápíme,“ věří dlouholetý kapitán horalů a velký vrchlabský patriot.

BUDE MANAŽER SKÁKAT DO STROPU?

Spoléhat jistě domácí budou i na podporu fanoušků. Těch na začátku sezony do DD Elektromont arény nechodí tolik, jako bylo zvykem v uplynulých letech, bitva s lídrem Chance ligy by to ale mohla změnit.

„Netroufám si tipovat, kolik na utkání dorazí fanoušků. Jak už jsem ale řekl, tak i v prohraných zápasech kluci na ledě dokázali odevzdat sto procent a hokej, který předvádíme, se musí líbit. Navíc jsme ve středu urvali body na Slavii (3:2), což by měla být také skvělá pozvánka na sobotní šlágr. Vzhledem k aktuální návštěvnosti našich domácích zápasů bych při návštěvě 1000 diváků skákal radostí do stropu,“ usmál se Jiří Jakubec.

Dnes večer tak bude zajímavé sledovat jak dění na ledě, tak délku fronty u pokladen.