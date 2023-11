„Moc se těším. Beru to jako obrovskou výzvu a kariérní posun. Zároveň nejdu úplně do neznámého prostředí, protože půlku kluků jsem trénoval a znám je. Znám i kolegy z realizačního týmu, což je pro mě hodně důležité, že nebude všechno zpočátku úplně nové. Těším se, že budu mít možnost nejenom hráče individuálně posouvat, ale zároveň se budeme snažit být maximálně úspěšní jako tým,“ řekl ke svému novému angažmá sám Tomáš Jirků.

Hokejový trenér Tomáš Jirků na začátku nového týdne převlékl klubové barvy. Z těch vrchlabských se přesunul do pardubických. | Foto: HC Dynamo Pardubice

S horkou aktualitou přispěchaly dva ze tří nejúspěšnějších východočeských hokejových klubů. Mezi druholigovým Vrchlabím a extraligovými Pardubicemi dochází k trenérskému posunu. Z Krkonoš do Pardubic se stěhuje hlavní trenér Tomáš Jirků. Dvaatřicetiletý kouč opouští střídačku vrchlabského Stadionu a stává se lodivodem prvoligové rezervy perníkářů.

Premiéra nového trenéra čeká příští pondělí v atraktivním domácím souboji proti Vsetínu, o dva dny později se Pardubice B představí v hale vedoucího celku Chance ligy ostravské Poruby.

Dynamo B se rozloučilo s Richardem Králem ziskem bodu z ledu pražské Slavie

Richard Král v barvách BK Mladá BoleslavZdroj: BK Mladá BoleslavDynamo tak velmi rychle vyřešilo problém, který nastal po odchodu dosavadního trenéra B týmu Richarda Krále, jenž vyslyšel vábení v extralize se trápící Mladé Boleslavi a do tamní hokejové kabiny poprvé vstoupil toto pondělí, kdy mimochodem začala reprezentační přestávka.

Tomáš Jirků se ve Vrchlabí postupně vypracoval v jednu z nejvýraznějších osobností klubu. Pod Krkonošemi s hokejem začínal jako hráč, juniorské období strávil v Liberci a ve svých dvaceti letech se vrátil zpět do Vrchlabí. S týmem prošel z krajského přeboru až do Chance ligy, aby hráčskou kariéru ukončil ve svých třiceti letech jako kapitán týmu. Souběžně v klubu působil jako trenér, postupně u všech mládežnických kategorií, a nyní odchází z pozice šéftrenéra mládeže a hlavního trenéra u A týmu.

Petr Hlaváč, staronový kouč VrchlabíZdroj: Anton MartinecV Pardubicích budou u B týmu Tomáši Jirků asistovat Jiří Malinský s Janem Starým. „Tomáš je mladý, velmi dobře komunikativní trenér s velkým potenciálem a ambicemi. Přesto, že je takto mladý, trenérskému řemeslu se pečlivě věnuje už dlouhou dobu. Věřím, že v našem týmu naváže na práci Richarda Krále a společně s asistenty budou nadále rozvíjet naše mladé hráče,“ řekl pro web Dynama sportovní manažer B týmu Tomáš Rolinek.

Zbývá dodat, že na pozici hlavního trenéra HC Stadion Vrchlabí se vrací Petr Hlaváč, bratr bývalého českého reprezentanta (Jan Hlaváč), asistovat mu budou Radek Svoboda a Martin Abrahám. Pozici šéftrenéra mládeže převezme momentální kapitán A mužstva Patrik Urban.

„Tomáš se zásadní měrou podílel na rozvoji našeho klubu a dnes odchází do velkého profesionálního hokeje. Za odvedenou práci mu děkujeme a nejen do sportovní kariéry mu přejeme hodně štěstí a úspěchů,“ poznamenal na adresu odcházejícího kouče sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec.

Východočeské duo bez bodu. V domácím prostředí utržilo shodně nejtěsnější prohry

Komentář ze strany HC Stadion Vrchlabí

Jiří Jakubec, sportovní manažer klubu: „Tomáš je veliký pracant a již od svých studií na vysoké škole měl jasný životní cíl. Ten se mu postupně dařilo naplňovat a zároveň to mělo obrovský přínos pro vrchlabský hokej. Teď přišla konkrétní nabídka, kterou chce Tomáš využít ke svému dalšímu růstu a my mu rádi vycházíme vstříc. Za odvedenou práci pro náš klub musím Tomášovi složit obrovský dík a přeji mu hodně životních i profesních úspěchů. Byť je to pro náš klub citelná ztráta, tak do budoucna hledíme s velkým optimismem. Myslím, že se nám za poslední dobu povedlo v klubu vychovat zdravé a silné jádro odchovanců, kteří se již nyní podílejí na výchově naší mládeže a teď dostanou ještě více prostoru. Nejvýraznější postavou je Patrik Urban, který kromě kapitánské role v A týmu bude i hlavním tahounem v rozvoji naší mládeže.“

Komentář samotného trenéra

Tomáš Jirků na střídačce VrchlabíZdroj: Anton MartinecTomáš Jirků, nový trenér HC Dynamo Pardubice B: „Neodchází se mi vůbec snadno. Vrchlabí je klub mého srdce a na tom se nic nemění. Celý život ale směřuji ke kariéře trenéra v profesionálních soutěžích a toto nelehké rozhodnutí vnímám jako logický krok k vysněnému cíli. Chtěl bych moc poděkovat vedení klubu, a to zejména majiteli panu Aleši Cermanovi a sportovnímu manažerovi panu Jiřímu Jakubcovi, za důvěru, kterou ve mě vložili a šanci vést mládež a poslední roky i A tým. Zároveň bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří mě i klub po celou dobu mého působení podporovali, moc si toho vážím. Poděkování patří i všem hráčům, včetně celého realizačního týmu A mužstva, za spolupráci a podporu při mém rozhodnutí. Také bych chtěl poděkovat Dádě Urbanové a dalším spolupracovníkům v klubu, kteří nebyli pouze moji kolegové, ale stali se i mými přáteli. Dále děkuji všem našim mládežníkům a jejich rodičům za spolupráci. Věřím, že se klubu bude i nadále dařit a přeji mým nástupcům hodně štěstí. Sice již nejsem trenérem HCV, ale stává se ze mě jeho největší fanoušek.“