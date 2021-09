Hradec tak první letošní výhru Zlínu nedovolil. Berani jsou poslední. „Víme, že bod je málo, ale po prvním střídání bychom ho asi brali. Nevěšíme hlavy. Musíme to přežít a věříme, že se nám vrátí důležití hráči, kteří nám mohou pomoci s kvalitou hry," řekl kouč Svoboda.

Další změnu skóre přinesla až třetí třetina. Mountfield znovu odskočil při hře čtyři na čtyři po Jerglově nahození, které propadlo za záda Libora Kašíka. Sedm minut před koncem zápasu ale Zdeněk Okál přesnou ránou z první poslal utkání do prodloužení. Pro hosty to byla ztráta, soupeře přestříleli (zásahy brankářů 47:22).

„Ve druhé třetině byl soupeř silnější a dostával nás pod tlak. Bylo to pro nás těžké. Na konci nicméně přišla skvělá trefa Okála, která nám dala ještě šanci hrát o body," hodnotil zápas zlínský trenér Robert Svoboda.

Východočeši i po inkasované brance byli lepším týmem. Ve druhé třetině místy dostali Berany pod tlak, ale góly nepřišly. „Byl to urputný a nepohledný hokej. Měli jsme pár dalších šancí, které jsme nedali," poukázal Čihák.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali jsme rychlý gól. Místo toho, aby nás nakopl, tak nás trochu srazil. Nepovedly se nám přesilovky, vůbec se mi nelíbily," prohlásil Ladislav Čihák, asistent trenéra Tomáše Martince.

