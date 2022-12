II. liga, skupina Západ - 25. kolo

Děčín – Hronov 12:3

Východočeši vstoupili do zápasu velice aktivně a už na startu utkání měli nadějné příležitosti Eremiáš s Horkým. Udeřilo však na druhé straně, když parádní kombinační akci zakončoval pohotově Tůma. Hrálo se oboustranně útočně a v 15. minutě se gólové odměny zaslouženě dočkali také hosté, za něž ze samostatného úniku srovnal Horký – 1:1.

I vstup do prostřední části vyšel lépe domácím, tentokrát ale udeřili hned dvakrát, když se prosadili Nezbeda s Loukotou. To byla pro hosty pořádná rána a z ní už se ve zbytku zápasu nevzpamatovali. Co víc, soupeře slepené trefy nakoply a na ledě si záhy Děčínští začali dělat co chtěli. Ve druhé periodě přidali další čtyři góly, v závěrečné části pak dokonce pět!

Hokejisté Hronova budou s jistotou hrát nadstavbovou skupinu B. Nejspíš v ní opět potkají i soka z Děčína.Zdroj: Zdeněk Šulc

Dvě branky důrazného Eremiáše jen mírnili krutý debakl a do ještě v úplném finiši neproměnil domácí Nezbeda trestné střílení, kdy Kubeček ani nemusel zasahovat.

V sobotu svěřence trenéra Kamaryta čeká další cesta na sever Čech a pokud tým výrazně nezlepší svůj výkon, nemusel by duel v hale Mosteckých Lvů dopadnout vůbec dobře.

Fakta – branky a nahrávky: 5. D. Tůma (Trávníček, Loukota), 24. T. Nezbeda (Faigl), 25. Loukota (Trávníček), 31. L. Nezbeda (Hruška), 33. Faigl (Brož, T. Nezbeda), 35. L. Nezbeda (Hruška, Mikulec), 40. D. Tůma (Brož, Sklíba), 41. T. Nezbeda (Kučera, Brož), 44. D. Tůma (Trávníček, Volráb), 44. Hruška (Brož, L. Nezbeda), 55. Trávníček (D. Tůma, Volráb), 56. T. Nezbeda (Cikhart) – 15. Horký, 54. Eremiáš, 55. Eremiáš. Rozhodčí: Hlinka – Toman, Kettner. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 215. Třetiny: 1:1, 6:0, 5:2.

HC Děčín: Sklíba (Lavinger) – Kučera, Mikulec, Charvát, Brož, Loukota, Černohorský – Trávníček, J. Tůma, Volráb, T. Nezbeda, Faigl, D. Tůma, Černý, L. Nezbeda, Cikhart, Hruška. Trenér: Tomáš Mareš. HC Wikov Hronov: Cinka (Kubeček) – Veselý, Amirov, Rubáček, Pavelka , Salnikov, Hail – Eremiáš, Subbotin, Hovsepyan, Polej, Putz, Akhmetianov, Štrombach, Horký. Trenér: Leoš Kamaryt.

Další výsledky 25. kola: Jablonec nad Nisou – Vrchlabí 2:8, Letňany – Ústí nad Labem 5:1, Klatovy – Příbram 1:5, Tábor – Chomutov 4:3 po prodloužení, Benátky nad Jizerou – Řisuty 8:4, Cheb – Kobra Praha 5:3, Písek – Mostečtí Lvi 5:4 po prodloužení.

Tabulka skupiny ZápadZdroj: denik.cz

Příští program – sobota 16.00: Příbram – Řisuty. 16.30: Cheb – Letňany. 17.00: Písek – Vrchlabí. 17.30: Mostečtí Lvi – Hronov, Chomutov – Ústí nad Labem, Klatovy – Děčín. 18.00: Tábor – Jablonec nad Nisou, Kobra Praha – Benátky nad Jizerou. Neděle 16.00: Klatovy – Vrchlabí (dohrávka 22. kola).