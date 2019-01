Trutnov - Dobře vstoupili do nového roku druholigoví hokejisté. Ve 30. kole skupiny Střed dokázali těsně zvítězit jak hráči Vrchlabí v Mostu, tak trutnovští Draci na ledě Děčína. Velmi blízko překvapivé výhře v Klatovech navíc byl i dvorský Rodos, který si nakonec domů veze bod.

Most - Vrchlabí 3:4

Fakta - branky a asistence: 15. Bakrlík (Böhm), 33. Bakrlík (Hrdlička), 48. Mical (Čmolík) - 7. Mrňa, 9. Hozák (A. Půlpán, Jirků), 18. Matějček, 35. Bláha (Matějček, Chalupa). Rozhodčí: Hlinka - Tichý, Toman. Vyloučení: 13:8, navíc Havlůj (M) 10 minut OT. Bez využití. V oslabení: 1:2. Třetiny: 1:3, 1:1, 1:0. Diváci: 487.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup - Havránek, Bendík, Vašíček, Vágner, Jirků, J. Moník - Mňa, Kastner, T. Půlpán - Chalupa, Hozák, Bláha - A. Půlpán, P. Urban, Matějček - Hidveghy, F. Moník.



Na konci roku slušně rozjetý Stadion čekal v úvodním lednovém kole zájezd do dalekého Mostu a zde soupeř s nejpřesnější střeleckou muškou napříč všemi druholigovými skupinami. V úvodu zápasu ale jakoby na ofenzivní sílu soupeře Vrchlabští vůbec nebrali zřetel. Nejprve totiž přežili poměrně dlouhé dvojnásobné oslabení, pak navíc ještě při hře ve čtyřech sami udeřili proměněným únikem Pavla Mrni – 0:1. Opaření domácí jako by nevěřili vlastním očím a ještě hůř jim bylo v čase 8:11, kdy si vzal slovo Hozák, který v tísni nedal brankáři Hanuljakovi šanci.



V 15. minutě sice domácí vrátil do hry krásnou střelou Bakrlík a navíc byl chvíli poté vyloučen hostující Moník. Místo vyrovnání ale přišel faul na unikajícího Matějčka a sám postižený z trestného střílení vrátil na stranu horalů dvoubrankový náskok.



Start prostřední části patřil bratrské dvojici Půlpánů, když nejprve za Hanuljakem zvonila tyč po ráně Tomáše a následně ji orazítkoval i Aleš. Šťastných minut domácí využili k dalšímu snížení z hole Bakrlíka, hned za další dvě minuty si ale Vrchlabští vzali náskok zpět zásluhou Bláhy – 2:4.



Mostečtí poté spoustu minut proseděli na trestné lavici, přesto dokázal ještě jednou ve 48. minutě snížit na rozdíl jediné branky Mála. Víc už ale vrchlabská obrana svému soupeři nedovolila a na cestu do Krkonoš si přibalila cenné tři body.

Děčín - Trutnov 2:3

Fakta - branky a asistence: 36. Bárdoš (Kuchynka), 49. Zajan (Balcar) - 33. Vácha, 35. Chytráček (Tatar, Janoušek), 46. Svoboda (Vacek, Poul). Rozhodčí: Vyštejn - Kurtin, Beneš. Vyloučení: 4:8. Využití: 0:1. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:1. Diváci: 350.

HC BAK Trutnov: Asenbrenner - Vácha, Leder, Pražák, Suvorov, Suk, Kynčl - Kubinčák, Martinec, Semorád - Fedulov, Kalla, Ukhin - Chytráček, Janoušek, Tatar - Vacek, Svoboda, M. Poul.



Pět bodů a zápas k dobru. Tak zní hlavní zpráva sobotního večera pro hráče, trenéry i fanoušky Trutnova. Oč jde? O ztrátu na aktuálně čtvrtý Nymburk! Na pozice pro play off. Do konce základní části sice Drakům chybí odehrát ještě dvanáct kol, právě tuto bilanci ale zajisté hodně očí sleduje.



„Na dostřel“ se svěřenci kouče Váchy dostali zásluhou obrovsky důležité výhry z ledu Děčína. Oba soupeři měli před utkáním na svém kontě shodně 33 bodů a o co se hraje, bylo znát na herním projevu jak děčínských Medvědů, tak Trutnova. Vždyť ještě na konci 33. minuty svítily na ukazateli skóre dvě nuly. Mohli za to pochopitelně především oba brankáři. Jak domácí Lavinger, tak Ašenbrenner ne a ne pustit jakoukoliv šanci soupeře.



Až přišel čas 32:51 a v něm využitá přesilovka v podání beka Lukáše Váchy, jenž v nepřehledné situaci doslova došťoural puk za záda děčínského gólmana – 0:1. Zatímco předchozí minuty gól ne a ne přinést, ve 35. minutě přišla ihned trefa číslo dvě. Mezi kruhy napřáhl ke střele hostující Chytráček a povedená rána zaplula za záda Lavingera podruhé. Z dvoubrankového náskoku se hosté radovali jen dvacet vteřin. Ašenbrennera prostřelil Bárdoš a stav 1:2 trval i přes tři děčínské přesilovky až do 46. minuty.



V té hrubě chyboval domácí gólman, jenž doslova naservíroval puk na hůl Svobody, a ten gólem na 1:3 oslavil návrat do trutnovské sestavy. A gól to byl nakonec vítězný. Medvědi sice stihli záhy snížit díky individuální akci Zajana, na vyrovnání už jim ale nestačila ani více jak minutová power-play.

Klatovy - Dvůr Králové 2:1

Fakta - branky a asistence: 57. Roubal (Michel), 62. Uhlík (Hubner) - 31. Dušek (Pokorný, Panna). Rozhodčí: Hucl - Rubáš, Sedláček. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Třetiny: 0:0, 0:1, 1:0 – 1:0. Diváci: 300.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp – Karlík, Matějíček, Petira, Franc, Pokorný, Kocián – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Ježek, Fořt – Panna, Hoskovec, Dušek.



Hokejisty Dvora los 30. kola poslal na led západočeských Klatov, které se před utkáním mohly chlubit sérií osmi tříbodových výher v řadě. Proti Rodosu jejich série sice skončila, přesto se domácí tým mohl na konci utkání radovat alespoň z dvoubodového vítězství.



Přitom Dvoráci nebyli daleko od nečekaného úspěchu. Mohl za to především poctivý výkon celého mužstva podpořený skvělým výkonem gólmana Čápa. Ten získal zpět post brankařské jedničky, když se v dvoutýdenní pauze rozhodl Filip Landsman vyslyšet vábení zahraniční nabídky.



S Čápem v brance hosté v Klatovech odehráli velmi dobrý zápas, v jehož úvodní periodě se šance střídaly na obou stranách. Hned na začátku Malinského svěřenci přežili dvě přesilové hry soupeře a ve druhé části první dvacetiminutovky i dvě solidní šance soupeře.



26. minuta nabídla velkou šanci domácího Michela, jehož nájezd ale zneškodnil Čáp. V polovině utkání přišla první a nakonec i jediná přesilovka Dvora. Aktivní Panna v ní ještě na gólmana Berana nevyzrál, tlak hostů ale pokračoval i v rovnovážné hře a po důrazu před brankou otevřel skóre Dušek – 0:1.



Favorizovaní domácí museli v závěrečné části vrhnout všechny síly do útočení a ztrestat je soupeř mohl už ve 43. minutě, kdy byl ale při přečíslení na svém místě Beran. S ubývajícími minutami tlak Klatov sílil. V 55. minutě ještě obrovskou šanci neproměnil Uhlík, při další jeho tutovce doslova čaroval Čáp, za dalších deset vteřin už se ale domácí dočkali a vyrovnání k radosti velké části přítomného publika zařídil Roubal – 1:1.



Ve zbytku normální hrací doby se již skóre neměnilo, došlo však ke zbytečnému vyloučení Havlase, díky čemuž se domácím před prodloužením nabízela výhodná přesilovka čtyř proti třem. A tou zkušená klatovská sestava nepohrdla. V čase 61:02 překonal Čápa Uhlík a svému týmu zajistil třináctou výhru ze čtrnácti domácích zápasů v sezoně.

