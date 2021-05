Poté, co se na nedávné valné hromadě trutnovského hokejového klubu rozhodlo o konci zdejšího A mužstva na poli druhé hokejové ligy, je již oficiálně znám také klub, který Trutnovské v soutěži nahradí.

Jak se všeobecně dlouho vědělo, je jím HC Letci Letňany, tedy klub, který se po odkoupení licence do druhé ligy po dvouleté pauze vrací.

A Pražané evidentně nehodlají v soutěži hrát druhé housle. Už to, že klub vedou bývalé extraligové hvězdy, dává tušit, že to s budoucností letňanské značky myslí vážně. Tomáš Divíšek v roli generálního manažera, Tomáš Blažek coby technický ředitel a do toho šéftrenér Jaroslav Nedvěd. To jsou persony, jakými se málokterý účastník druhé ligy může pochlubit.

Do vedení klubu k nim navíc z Trutnova přichází jakožto marketingový manažer Ondřej Poul.

Dnes již bývalý sportovní manažer a asistent trenéra HC BAK Trutnov navíc u Letců není jediným nováčkem s podkrkonošskou stopou. Klub jako nejzářivější posilu představil Jana Hlaváče, jenž ještě loni vypomáhal vrchlabským hokejistům na cestě do Chance ligy. Dále do kádru Pražanů přicházejí Lukáš Kastner s Alešem Půlpánem, tedy nedávno ještě opory Trutnova.