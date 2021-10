Turnovský hokej slaví 90 let. Součástí oslav budou i zápasy Česko - Rusko

V listopadu 1931 byl v Turnově založen hokejový odbor LTC Turnov, organizovaný hokej tak slaví 90 let. Celý týden tedy budou probíhat akce s touto záležitostí spojené. Vše odstartuje sobotní extraliga juniorů HC Bílí Tygři Liberec - HK Mountfield Hradec Králové. Hrát se bude od 17:00. Ve středu a v pátek bude na programu reprezentační dvojutkání Česko - Rusko do 17 let.

Nejstarší snímek týmu LTC Turnov ještě před oficiálním založením klubu na hřišti mezi mosty v roce 1929; uprostřed brankář a pozdější předseda klubu Josef Kosnar, vlevo od něj obránce Karel Formánek. | Foto: Deník/VLP Externista

- čtvrtek 28. 10.

- 17:00 KLM HC Turnov 1931: HC Slavoj Liberec - sobota 30. 10.

- 13:00 Dětský den na ledě - venkovní aktivity před ZS Ludvíka Koška (v případě nepřízně počasí se program přesouvá do vnitřních prostor ZS)

- 15:00 Dětský den na ledě - aktivity na ledové ploše

- 17:00 KLM HC Turnov 1931: HC TS Varnsdorf - středa 3. 11.

- 18:00 reprezentační utkání U17 ČR - Rusko - pátek 5. 11.

- 16:00 reprezentační utkání U17 ČR - Rusko