Jedenáct sezon v řadě působil útočník Patrik Urban ve vrchlabském HC Stadion, aby se ve třiceti letech rozhodl pro změnu hokejové adresy. Ve druhé lize bude pokračovat, skupinu Západ ale vymění za tu východní a do svého nového působiště bude muset dojíždět. „Je to hrozně těžké. Hlavně kvůli synovi, který ve mně viděl vzor. Ale věřím, že nás to všechny posílí a vše společně zvládneme,“ řekl hráč mimo jiné v rozhovoru pro Krkonošský deník.

V posledním soutěžním ročníku dovedl hokejisty Vrchlabí v roli kapitána mužstva do play off druhé ligy, v sezoně příští už se tým z brány Krkonoš bude muset obejít bez jeho služeb. Patrik Urban ve svých třiceti letech po dlouhé době strávené na východě Čech mění dres. Ve čtvrtek jej coby posilu představil další účastník druhé ligy HC Aptec Orli Znojmo.

V jeho barvách čekají odchovance libereckých Bílých Tygrů boje ve skupině Východ. Sezona Orlům odstartuje 21. září a postupně budou měřit síly s Havířovem, Vyškovem, Havlíčkovým Brodem, Novým Jičínem, Hodonínem, Opavou, Kopřivnicí, Žďárem nad Sázavou, Šumperkem, Technikou Brno, Valašským a následně i Velkým Meziříčím.

Pro Urbana tak půjde o velkou změnu hokejovou, ale také životní. Vždyť z Vrchlabí do Znojma vede cesta dlouhá více než 250 kilometrů.

Ve Vrchlabí byl Urban kapitánem. Patriku, v pondělí vrchlabský klub oznámil, že v klubu končíte. Jako důvod uvedl spor uvnitř týmu. Hádám, že více tuto záležitost nebudete chtít rozvádět?

Ano přesně tak. O mém odchodu se toho napsalo už dost. Já bych byl rád, aby to už skončilo a mohl jsem se zase věnovat své práci a své rodině. Nebyly to jednoduché měsíce.

Patřil jste ke tvářím klubu, nosil kapitánskou pásku, tým táhl střelecky. Jak dlouho jste se rozhodoval, zda ve Vrchlabí opravdu skončíte?

Jak jsem naznačil, jednání probíhala snad měsíc, možná dva. Pro všechny to bylo psychicky vyčerpávající až se nakonec přišlo k tomuto rozhodnutí.

Poslední tři sezony Patrika Urbana 2021/2022: 46 utkání (I. liga) a v nich 36 kanadských bodů (13+23)

2022/2023: 50 utkání (II. liga) a v nich 72 kanadských bodů (27+45)

2023/2024: 45 utkání (II. liga) a v nich 58 kanadských bodů (20+38)

Ve Vrchlabí máte rodinu, manželka pracuje pro HC Stadion, syn v klubu hraje. Je pro vás změna dresu o to těžší?

Je to hrozně těžké. Hlavně kvůli synovi, který ve mně viděl vzor. Ale věřím, že nás to všechny posílí a vše společně zvládneme.

Přemlouval vás někdo z vedení klubu nebo hráčů, abyste své rozhodnutí změnil?

Asi bych to nenazýval přemlouváním. Samozřejmě byli v klubu lidi, ať už z vedení nebo z řad hráčů, kteří chtěli, abych zůstal.

Doma se Urbanovi během příští hokejové sezony tolik nepotkají. Táta Patrik bude hrát hokej ve Znojmě.

Ve Vrchlabí jste ostatně hrál 11 let. Berete přesun jinam i jako nový hokejový impuls, jaký jste třeba i potřeboval?

Je mi 30 let. Nemyslím si, že nějaký impuls potřebuji. Každý rok jsem chtěl být ten nejlepší a chtěl jsem, aby na mě tým spoléhal. Tak to bude i v dalším angažmá. Nespokojím se s malou rolí. Vždy chci být lídr.

Nová posila znojemských Orlů Nyní už víme, kam povedou vaše další kroky. Byly i jiné adresy, kam jste nakonec mohl zamířit? A věděl jste dopředu, že chcete zůstat ve druhé lize?

Asi jsem neřešil jestli první nebo druhá liga. Vše se řešilo hrozně pozdě, takže jsem se spíš zaměřil na druhou možnost. Chtěl jsem do klubu, kde mi to bude dávat smysl. Nesnáším jednání, jestli chceš, tak zavolej a uvidíme, co se dá dělat. Potřebuji vidět zájem, a to se jednomu klubu povedlo. Navíc upřímně jsem moc nechtěl do skupiny s Vrchlabím. Bylo by pro mě těžké hrát na druhé straně barikády.

Jako posilu pro nový soutěžní ročník vás ve čtvrtek představili znojemští Orli. Co rozhodlo o vašem přesunu právě na jih Moravy?

Právě to jednání. Volal mi pan Hrachovina a bylo vidět, že mě chtějí. Znojmo je klub s historií a ambicemi se do pár let posunout zase výše. Jede se tam v profi režimu a to všechno mi dávalo smysl.

Při několika zápasech Patrika Urbana přivedl na led syn Matěj. Jedna věc jsou hokejové kvality a ambice, ale nemohu nezmínit vzdálenost mezi vaším momentálním domovem a novou hokejovou štací. Těch více než dvě stě kilometrů jste sám v sobě neřešil?

Řešil jsem to hrozně moc. Moje rodina zůstává ve Vrchlabí a je to pro mě dost těžký. Jsme na sebe dost vázaný a až čas ukáže, jak se s tím popereme. Věřím, že to bude všechno v pořádku a zase nás to posílí.

Může se stát, že by znojemská štace byla jen roční záležitostí a vy se třeba po sezoně do Vrchlabí vrátil? Co by se případně muselo stát, aby tomu tak bylo?

Nikdy neříkej nikdy. Co by se ale muselo stát, to si nechám pro sebe.

logo HC Orli Znojmo Na odlehčení: Znojmo, to jsou mimo jiné okurky a dobré víno. Co je vám bližší?

Asi spíše to víno (směje se). Co jsem mohl poznat, Znojmo je krásné město a už se těším na tamní hokejovou atmosféru.

Ve Vrchlabí loni byla a letos jistě také bude cílem účast v play off. Znáte už ambice znojemského klubu před sezonou a jak se těšíte na nové soupeře?

Doufám, že se Vrchlabí bude dařit i nadále a jejich cíle budou splněny. Ve Znojmě jsou ambice hrát dobrý hokej a zapracovat mladé hráče do sestavy. Uvidíme, jak si v sezoně povedeme, ale určitě chceme dojít co nejdále to jde. Chtěl bych si zahrát o postup do první ligy.

Co byste na závěr vzkázal vrchlabským fanouškům?

Doufám, že tým poženete jako doposud. Bylo mi ctí oblékat vrchlabský dres a mít za zády jedny z nejlepších fanoušků v republice.

Patrik Urban opouští hokejovou scénu ve Vrchlabí. V příští sezoně bude hrát za znojemské Orly.