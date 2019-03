Nejtěsnějším možným výsledkem zvládli vrchlabští hokejisté důležitou třetí bitvu čtvrtfinále play off proti Kolínu. Na domácím ledě Středočechy přehráli 2:1 a stejný stav nyní platí i v celé sérii.

Velký podíl na důležité výhře měl v neděli večer útočník horalů Patrik Urban, jenž ve 29. minutě trefou na 2:0 zařídil vítězný gól.

Již v úterý může Stadion na ledě soupeře dokonat postup. Čtvrtý duel startuje v 18.07 hod. a svěřence trenéra Baďoučka za potřebným výsledkem opět požene zaplněný kotel vrchlabských fanoušků.

Patriku, v neděli jste zvládli opravdu hodně důležitý třetí duel. Zatímco v Kolíně jste vyhráli 6:1, teď to byla pořádná fuška, že?

Fuška je to s Kolínem každý zápas. Ani na jejich ledě se vítězství 6:1 ve druhém utkání nerodilo lehce. V neděli jsme předvedli takticky dobrý výkon, ale naše koncovka byla žalostná. Naštěstí nám dva góly na potřebné vítězství stačily.

Čím si vysvětlit, že jeden den nasázíte na ledě soupeře šest branek a pak se doma v koncovce takhle trápíte? Těch šancí bylo vážně hodně.

Kdybychom tohle věděli, tak se podle toho určitě zařídíme. Pozitivní ale je, že si šance dokážeme vytvořit. Věřím tomu, že ty góly přijdou v pravý moment.

Asi se mnou ale budete souhlasit, že nejen v play off je mnohem cennější vyhrát zápas 2:1 než nějakým drtivým výsledkem. I soupeře tahle porážka asi mrzí víc.

To určitě. Přesvědčili jsme se o tom v první sérii s Děčínem, kde jsme v úvodním zápase dominovali. Pak to přece jen máte trošku v hlavách a ty další dva zápasy se nám až tak herně nepovedly. Je to zásluha celého týmu a hlavně Kuby, že jsme dostali jen dvě branky a podařilo se nám vyhrát.

Vy jste dal gól v obou víkendových duelech. Cítíte se být ve střelecké formě? Přece jen patříte mezi hráče, na které se v týmu spoléhá, že budou zápasy rozhodovat.

Ve střelecké formě se tedy zrovna dvakrát necítím. Těch šancí na gól mám až moc. Spíš jsem zvyklý branky připravovat, ale jsem rád, že to tam teď dvakrát spadlo a mohu týmu pomoct.

Poslední trefa byla povedená. Skvěle vás před brankou našel Jaroslav Bednář. Na souhru a spolupráci s ním si zřejmě nemůžete stěžovat.

Máte pravdu, určitě nemůžu. Ze začátku jsem měl až moc velký respekt. Přece jen je to pan hráč, což předvádí v každém zápase. Ale už si zvykám, jakým stylem chce hrát a myslím, že hrajeme dobře.

Nyní v sérii vedete 2:1. Jaký očekáváte, že bude čtvrtý duel? Kolín ztrácí, hrát bude s nožem na krku. Na druhou stranu se nemá na co šetřit!

Hráli jsme spolu dva přípravné zápasy, čtyři duely v základní části a poté tři v play off. Už není čím se překvapit. Ten, kdo to bude chtít víc, vyhraje. A my do Kolína jedeme s tím, že znovu už k nám sérii vracet nechceme.

První zápas v Kolíně sledovaly více než dvě tisícovky diváků. Co říkáte celkově na kulisu této atraktivní série?

Oba tábory mají výborné fanoušky. Hraje se atraktivní a pohledný hokej. Myslím, že to musí každého diváka bavit. Fanoušci dělají výbornou atmosféru na obou stadionech. Opravdu klobouk dolů před nimi.

Patrik Urban v play off 2019

Osmifinálová série (4 body)

Vrchlabí – Děčín 5:2 - 2 (0+2)

Děčín – Vrchlabí 4:5 - 2 (1+1)

Vrchlabí – Děčín 3:1 - 0 (0+0)



Čtvrtfinálová série (zatím 4 body)

Vrchlabí – Kolín 4:6 - 1 (0+1)

Kolín – Vrchlabí 1:6 - 2 (1+1)

Vrchlabí – Kolín 2:1 - 1 (1+0)

Vrchlabí vs. Kolín v této sezoně

Přípravná utkání

Vrchlabí – Kolín 0:1p a 2:4



Základní část

Kolín – Vrchlabí 0:1 a 3:2p

Vrchlabí – Kolín 4:0 a 5:4p



Čtvrtfinále play off

Vrchlabí – Kolín 4:6, 6:1, 2:1