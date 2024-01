Dvanáct vteřin od Červinkovy nuly! Hlavní jsou však tři body a konec zlé série

Chybět u toho nebude útočník Lukáš Kastner (29). Ten se ve středu představí proti týmu, v jehož dresu nastupoval v předchozích dvou sezonách. V rozhovoru pro Krkonošský deník nastínil, s jakou motivací do zápasu půjde, zároveň se ohlédl za víkendovou premiérou druholigového Utkání hvězd, ve kterém zkušený forvard reprezentoval vrchlabský klub po boku kapitána Patrika Urbana.

Lukáš Kastner při bulyZdroj: Anton MartinecLukáši, o víkendu jste se zúčastnil Utkání hvězd druhé ligy. Jak jste si akci užil a jak byste zhodnotil její úroveň?

Tak nejprve bych chtěl našemu klubu HC Stadion Vrchlabí poděkovat, že mě nominoval a já mohl na tuto akci odjet. Užil jsem si celou akci moc, už pár dní před jejím zahájením jsem byl dost nervózní, při slavnostním nástupu jsem nemyslel na nic jiného, než abych si před kamerami nerozbil nos (ale to muselo běžet hlavou každému). O její úrovni jsme v kabině se spoluhráči spekulovali celou dobu, protože kluci z východní skupiny vypadali hodně koncentrovaně. Každopádně jakmile se vhodilo první buly, tak zápas probíhal ve velice přátelském tempu, soupeř nekladl velký odpor. Každý se snažil si utkání užít, vyšperkovat ho pro diváky pěknými přihrávkami nebo góly a hlavně se nezranit.

Utkání hvězd zažilo velkou premiéru. Má podle vás i na této úrovni budoucnost?

Určitě to má budoucnost! Bylo nezpochybnitelně viditelné, že organizátoři (Ondra Poul a další) nechali na této události obrovské penzum práce. Bylo o nás postaráno jako o opravdové hvězdy, od nachystaného příjezdu, krásně připravené kabiny se všemi potřebnými věcmi jako jsou dresy, helmy, rukavice, trika, čepice, tak i průběh celého utkání až po finální společnou večeři. Jedinou kaňkou na celé akci byla návštěvnost. Doufám, že od pořádání dalších akcí je tato skutečnost neodradí, a třeba se povede vybrat vhodnější místo pro konání dalšího ročníku.

Jaké to bylo sdílet jednu kabinu s oporami klubů, které pro vás jsou během sezony nesmlouvavými rivaly?

Bylo super se s těmito hráči potkat ve společném týmu. Vnímáte je celou sezonu jako soupeře a vlastně tato akce byla skvělou příležitostí, jak je poznat i více osobně.

Patrik UrbanZdroj: Anton MartinecTrenéři vás do jedné pětky dali s Patrikem Urbanem a bývalými spoluhráči Jiřím Hozákem a Lukášem Chalupou. Hádám, že líp to ani vymyslet nemohli, vidíte to stejně?

Tak o složení pětek rozhodovali fanoušci a lidé kolem nás. Nebudu lhát, když řeknu, že jsem párkrát tuto pětku nominoval i já sám, byl jsem za to rád. Samozřejmě by bylo skvělé si zahrát i s jinými hráči, ale takto jsem se alespoň cítil o trochu komfortněji, že jsem hrál s někým, koho už léta znám.

Jak vám to společně šlo?

Patrik Urban je nesmírně inteligentní hráč, vidí ten hokej o pár kroků dopředu, takže vás vždy najde krásnou nahrávkou nebo vymyslí gólovou příležitost. Jirka Hozák, s tím se cítím na ledě jako s dvojčetem. Pohybujeme se dost u sebe a dokážeme si krásně vyhovět. Přece jen je to hráč, který mi nahrál na skoro všechny góly, které jsem za Letňany nebo dříve ve Vrchlabí, když jsme hráli spolu, dal. A Lukáš Chalupa je skvělý kamarád, který na ledě zase dokáže přitvrdit muziku, takže je super ho mít po svém boku, kdyby se náhodou něco strhlo. Naštěstí k ničemu takovému tam nedošlo a tak se na něj dalo spolehnout alespoň v přesné rozehrávce.

Zdroj: Deník/Ondřej Jícha

Zápas jste vyhráli 16:13. Cítil jste, že by braly obě strany duel hodně prestižně? Jakou měl vlastně atmosféru?

Jak už jsem zmínil výše, obě strany si to chtěly hlavně užít, předejít zranění a dopřát divákům pěkné akce. A těch tam bylo! Co se týče atmosféry, tak je to složité hodnotit. Máte tam výběry hráčů z několika týmů, určitě lokální hráči tam měli větší podporu. Když dali branku nebo udělali nějakou pěknou akci, tak byla slyšet reakce fanoušků. Jinak na tu návštěvnost, která tam byla, dokázali fanoušci vytvořit dostačující atmosféru. A věřím, že na příští akci to bude o poznání lepší.

Umíte si jeden z dalších ročníků představit na vrchlabském ledě

Domnívám se, že příští ročník bude na moravském území, přeci jen kvůli tomu, aby to zase týmy z východní konference měly blíže. Ovšem kdyby se tato akce pořádala na našem vrchlabském stadionu, tak by to bylo opravdu famózní. Věřím, že bychom stadion celý zaplnili, zázemí je tady na to ideální a atmosféra, kterou tu umí naši fanoušci vytvořit, je prostě skvělá.

Nevíme, jak v budoucnu Utkání hvězd, ale už ve středu se na vašem zimáku představí Letňany. Pro vás pikantní souboj. Těšíte se o to víc?

Těším se hodně. Bude to náročný zápas, na který se již od pondělí připravujeme.

Vypíšete kabině nějaké prémie?

(smích) No samozřejmě, to k tomu patří. Budu muset ještě promyslet, jakou zvolím částku.

Lídři kanadského bodování v dresu Vrchlabí

Patrik Urban 44 (18+26), Ondřej Chrtek 30 (10+20), Lukáš Kastner 26 (16+10), David Chalupa 26 (11+15), Filip Krsek 23 (11+12), Tomáš Bláha 19 (10+9),…





Pokud chcete myslet na konečné čtvrté místo v nadstavbě a tím i výhodu domácího ledu pro play off, potřebujete Letce porazit. Kudy povede cesta k úspěchu?

Dokázali jsme je porazit v posledním vzájemném duelu, dokážeme je porazit i tuto středu. Pokud do toho dáme takové nasazení, jako když jsme s nimi hráli v Praze, tak se není čeho obávat.

Lukáš Kastner při gólové šanci v domácím utkání proti Hronovu.Zdroj: Anton Martinec

Neděsí vás trochu nabitý program tohoto týdne? Po Letňanech přijde severočeský trip a při něm dva těžké zápasy ve dvou dnech.

Bude to složité, teď už je každý soupeř těžký a my potřebujeme brát body. Takže se budeme snažit i ze severu přivézt co nejvíce bodů.

Loni jste si s týmem Letňan zahrál druholigové finále play off proti Znojmu. Jaké ambice máte pro letošní sezonu?

Ambice na letošní sezonu jsou jednoduché. Chceme vyhrát co nejvíce zápasů a dostat se co nejdále.