Řada hokejistů před aktuálním a momentálně bohužel přerušeným mistrovským ročníkem měnila dres. Jedním z hráčů, kteří donedávna působili pod Krkonošemi, byl například nadějný útočník Daniel Svoboda. Před lety si zahrál za Vrchlabí, pak tři sezony působil v Trutnově, aby loni nastupoval za tým ze Dvora Králové nad Labem.

V létě ale jako by se s čtyřiadvacetiletým šikulou propadla zem. „Proč nezahájil přípravu? Odchází ze Dvora někam jinam? Je zraněný?“ Otázek od hokejových příznivců byla řada, ale na odpověď se čekalo marně.

HOKEJISTA USILOVAL O PRVOLIGOVÝ DRES

„Do poslední chvíle jsem čekal, jestli by se něco nenašlo v první lize. Nikdo ale o mě ve finále neměl zájem, ani na zkoušku. Mluvil jsem s Vrchlabím, Kolínem, Ústím nad Labem, Šumperkem a s Kadaní. Tam jsem se třeba čtyřikrát bavil s panem Klímou a on nikdy ani pořádně nevěděl, kdo jsem. To už jsem pak nebral vážně, nakonec nic nevyšlo,“ řekl hráč v rozhovoru pro hokejový portál www.hokej.cz.

Ani ve městě na Labi zpočátku nevěděli, co s hokejistou je. Do letní přípravy nenastoupil, klub měl jen zprávy, že trénuje v jiném druholigovém oddíle a rád by se popral o prvoligový dres. Nakonec však jeho přání vyslyšeno nebylo a hráč se přece jen objevil ve městě známém zoologickou zahradou.

KDYŽ DORAZIL, MĚL UŽ DVŮR KÁDR SLOŽENÝ

„Před přípravou jsem s ním dál počítal, řekl mi ale, že má nabídky z Chance ligy, což jsem samozřejmě chápal. Nakonec přišel na trénink v rozjeté přípravě. My už ale měli tým pro novou sezonu složený, tak jsme se oboustranně slušně rozloučili,“ upřesnil Deníku prezident HC Rodos Vasil Teodoridis.

Nakonec se hráč v prvním kole nového ročníku objevil v dresu Jablonce nad Nisou a až o nucené přestávce kvůli koronaviru dal veřejně vědět, kde se vlastně na severu Čech vzal a proč nepokračoval v dresu dvorského Rodosu.

„Potkal jsem se při studiu trenérské licence s panem Plíhalem z Jablonce nad Nisou. Bavili jsme se spolu, jestli vůbec někde začnu sezonu. Osobně jsem v té době druhou ligu ještě neřešil. Dodělával jsem školu, takže jsem se soustředil spíš na ni,“ vysvětluje Daniel Svoboda fakt, proč neplánoval pokračovat na východě Čech.

„Pak mi ale napsal Tomáš Brokeš, který se mnou byl ve Dvoře Králové, a v té době už věděl, že nový ročník odehraje za Jablonec. Následně volal i Plíhič (Tomáš Plíhal – pozn. aut.), že kdybych chtěl někde začít, abych byl v zápasech, tak mohu určitě tam,“ dodal pro hokej.cz Svoboda, jenž tak našel nové působiště.

Změna hráči zajisté neuškodila. V druholigové skupině Sever patří momentálně do trojice nejproduktivnějších hokejistů a s Jabloncem navíc vede tabulku.

Do toho studuje na Fakultě tělovýchovy a sportu a Univerzitu Karlovu navíc reprezentuje v Univerzitní lize ledního hokeje. „Studuji vlastně trenérství se zaměřením na hokej. Takže po dostudování bych měl získat trenérskou hokejovou licenci,“ dodal Daniel Svoboda.

SEZONY POD KRKONOŠEMI



2014/2015 Trutnov 5 utkání, bez bodu

2016/2017 Vrchlabí 30 utkání, 21 bodů

2017/2018 Trutnov 26 utkání, 16 bodů

2018/2019 Trutnov 23 utkání, 29 bodů

2019/2020 Trutnov 18 utkání, 26 bodů

2019/2020 Dvůr Králové 16 utkání, 25 bodů