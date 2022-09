Šestý zápas vrchlabského Stadionu v letní přípravě a už druhý nedohraný. Zatímco na konci srpna mohla za výrazně menší minutáž utkání v Jablonci nad Nisou rozšiřující se mlha na stadionu z důvodu poruchy fukarů, středeční domácí bitvu s Hronovem rozhodčí ukončili pro příliš tvrdou hru obou mužstev.

Hronovští na úvod přípravy sympaticky prohnali rozehranějšího rivala z Vrchlabí

Je to tak, když běžela 54. minuta, strhla se na ledě už několikátá potyčka a za rozhodnutého stavu nemělo smysl v duelu pokračovat. Mimochodem pro dva borce skončil zápas už před závěrem druhé třetiny, to když předčasně do sprch zamířili domácí Chalupa s hronovským Exnerem.

Vrchlabí - Hronov 7:2

Fakta – branky a nahrávky: 9. Bláha (Perička), 10. Šlaicher (Chalupa, Duchan), 12. Urban (Moník), 18. D. Chalupa (Kynčl, Moník), 28. Urban (Poppel, Moník), 44. Perička (Moník), 52. Moník (Cerman) – 27. Heligr (Bořuta, Hovsepyan), 37. Hovsepyan (Pavelka). Rozhodčí: Veselý – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 10:11, navíc Chalupa – Exner oba 5 minut a do konec utkání. Využití: 3:0. Diváci: 326. Třetiny: 4:0, 1:2, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: Krinwald (30. Holubec) – Vácha, Perička, Duran, Bendík, T. Voňka, J. Kynčl, Fiala, Kerekanič – F. Moník, P. Urban, Poppel – T. Bláha, Chrtek, D. Chalupa – Šlaicher, Duchan, A. Jirků – Mach, Jakub Tatar, A. Cerman. Trenér: Tomáš Jirků. HC Wikov Hronov: Ševců (21. Pluháček) – Junek, Amirov, Exner, Pavelka – Heligr, Řehák, Hovsepyan – Sobčenko, Bořuta, Hašler – Bonder, Štrombach, Kyndišev – Klíma, Azov, Havelec – Teubr, Kubeček. Trenér: Sergej Šošnikov.

Samotné dění na ledě jinak vyznívalo zcela jasně pro domácí Stadion. Vrchlabští byli od úvodních minut lepším týmem a už po první dvacetiminutovce vedli suverénně 4:0. Postupně se střelecky prosadili Bláha, Šlaicher, Urban a Chalupa.

V prostřední části Hronovští snížili trefami Heligra a Hovsepyana, mezi ně však svou druhou branku v utkání dokázal vměstnat domácí kanonýr Urban.

V závěrečné periodě ještě stihli skórovat vrchlabští Perička s Moníkem, další hokejovou zábavu už ale více než tři stovky přihlížejících neviděly a mírně prestižní přípravné krajské derby skončilo výsledkem 7:2.

„Utkání se mi hodnotí obtížně. První třetina byla jednoznačně v naší režii a mohlo to klidně být o více branek. Když soupeř zjistil, že nám hokejově nestačí, uchýlil se k agresivním zákrokům, které mohly vést k vážným zraněním našich hráčů. My jsme si to samozřejmě nenechali líbit a stala se z toho bramboračka, až to nakonec ve třetí třetině hlavní rozhodčí předčasně ukončil,“ popsal dění na ledě vrchlabský lodivod Tomáš Jirků.

Jeho svěřenci závěrečný přípravný duel na novou sezonu ve II. lize odehrají příští středu na ledě Děčína (18.00), Hronov se ve stejný den i čas představí doma proti Nové Pace. O dva dny později v hale stejného soupeře sehraje odvetu.